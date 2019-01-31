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İDİL ÇİMRİN
31 Ocak 2019, Perşembe İDİLİKANIN MUTFAĞI İDİL ÇİMRİN

Pazılı farklı lezzetler

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, 'Pazı ile neler yapabiliriz?' düşüncesiyle hazırladığım tariflerim var. Bu mevsim, sebze ve meyve konusunda oldukça bereketli; özellikle C vitamini açısından birçok alternatif sunuyor bize. Pazı, sofralarımıza adeta bir hediye gibi düşen şahane bir C ve K vitamini kaynağı. Eğer sizin de benim gibi demir eksikliğiniz varsa, tam mevsiminde pazıyı tüketmenizi tavsiye ediyorum.

FARKLI ÇEŞİTLER
Çoğunlukla pazıyı soğan ile kavurur, içine biraz kırmızı kapya biber ilave eder, sarımsaklı yoğurtla afiyetle yeriz; öyle değil mi? Yurdumuzun bazı yörelerinde pazıdan çorba yapıldığı gibi, kimimiz de pazının üstüne kırdığımız yumurtalardan vazgeçemeyiz. Ayrıca çiğ olarak salatalarda da kullanılan pazı, dokusu ve çıtır lezzetiyle harika.

BESLEYİCİ VE LEZİZ
Bugün sizlere çocukların bayılacağı pazılı yumurta tarifi vereceğim. Ardından hem çok besleyici, hem leziz, hem de sofistike görünümü olan pazılı pırasalı börek ve kek yapacağım. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz.

PAZILI TUZLU KEK

MALZEMELER

1 demet pazı
2 adet yumurta
1 adet soğan
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağından biraz eksik sıvı yağ
Tuz
Karabiber
Pul biber
Nane
Kabartma tozu
2 su bardağı un

YAPILIŞI:
İnce doğradığımız soğanı, yumurta ve yoğurt ile beraber çırpıyoruz. Sıvı yağı, baharatları, kabartma tozunu ve unu da ilave edip kek kıvamında bir hamur elde ediyoruz. İncecik doğradığımız pazı yapraklarını hamura katıp iyice katıştırıyoruz. Yağlanan fırın kabına boşaltıp 180 derecede, kızarana dek pişiriyoruz.

PAZILI YUMURTA

MALZEMELER

2 adet yumurta
10 adet pazı yaprağı
1 çorba kaşığı zeytinyağı
5'er dal maydanoz ve dereotu
Tuz
Karabiber

YAPILIŞI:
Pazı yapraklarını yıkadıktan sonra iki santimetre kalınlığında kesiyoruz. Tavada ısıtılmış zeytinyağına atıp iki dakika kavuruyoruz. Üzerine yumurtaları kırıyoruz ve tuzu atıp karıştırıyoruz. Karabiberle servis ediyoruz.

PAZILI PIRASALI BÖREK

MALZEMELER

3 adet yufka
1 adet yumurta
Süt
Su

İÇİ İÇİN:
Yarım demet pazı
4 dal pırasa
1 adet
3 adet taze soğan
1 yemek kaşığı domates salçası
Beyaz peynir
Sıvı yağ

YAPILIŞI:
Kuru soğanı iri iri doğrayıp sıvı yağ eklediğimiz teflon tencereye alıyoruz. Pazıyı, pırasayı ve taze soğanı da ince ince kıyıp tencereye koyuyoruz. Salçayı da ekleyip renkleri dönene kadar kavuruyoruz. Yufkaları ikiye bölüyoruz. Süt, yumurta ve suyu karıştırıp yufkayı ıslatıyoruz. Geniş kenarına sebzeli harcımızı koyuyoruz ve beyaz peynirimizi serpiyoruz. Rulo şeklinde sarıp tepsiye koyuyoruz ve bu şekilde tepsiyi dolduruyoruz. Kalan sütlü yumurtalı harcı üzerine döküyoruz. 170 derece fırında 20-25 dakika üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.

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