İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, 'Pazı ile neler yapabiliriz?' düşüncesiyle hazırladığım tariflerim var. Bu mevsim, sebze ve meyve konusunda oldukça bereketli; özellikle C vitamini açısından birçok alternatif sunuyor bize. Pazı, sofralarımıza adeta bir hediye gibi düşen şahane bir C ve K vitamini kaynağı. Eğer sizin de benim gibi demir eksikliğiniz varsa, tam mevsiminde pazıyı tüketmenizi tavsiye ediyorum.



FARKLI ÇEŞİTLER

Çoğunlukla pazıyı soğan ile kavurur, içine biraz kırmızı kapya biber ilave eder, sarımsaklı yoğurtla afiyetle yeriz; öyle değil mi? Yurdumuzun bazı yörelerinde pazıdan çorba yapıldığı gibi, kimimiz de pazının üstüne kırdığımız yumurtalardan vazgeçemeyiz. Ayrıca çiğ olarak salatalarda da kullanılan pazı, dokusu ve çıtır lezzetiyle harika.



BESLEYİCİ VE LEZİZ

Bugün sizlere çocukların bayılacağı pazılı yumurta tarifi vereceğim. Ardından hem çok besleyici, hem leziz, hem de sofistike görünümü olan pazılı pırasalı börek ve kek yapacağım. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz.



PAZILI TUZLU KEK



MALZEMELER



1 demet pazı

2 adet yumurta

1 adet soğan

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağından biraz eksik sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Pul biber

Nane

Kabartma tozu

2 su bardağı un



YAPILIŞI:

İnce doğradığımız soğanı, yumurta ve yoğurt ile beraber çırpıyoruz. Sıvı yağı, baharatları, kabartma tozunu ve unu da ilave edip kek kıvamında bir hamur elde ediyoruz. İncecik doğradığımız pazı yapraklarını hamura katıp iyice katıştırıyoruz. Yağlanan fırın kabına boşaltıp 180 derecede, kızarana dek pişiriyoruz.



PAZILI YUMURTA



MALZEMELER



2 adet yumurta

10 adet pazı yaprağı

1 çorba kaşığı zeytinyağı

5'er dal maydanoz ve dereotu

Tuz

Karabiber



YAPILIŞI:

Pazı yapraklarını yıkadıktan sonra iki santimetre kalınlığında kesiyoruz. Tavada ısıtılmış zeytinyağına atıp iki dakika kavuruyoruz. Üzerine yumurtaları kırıyoruz ve tuzu atıp karıştırıyoruz. Karabiberle servis ediyoruz.



PAZILI PIRASALI BÖREK



MALZEMELER



3 adet yufka

1 adet yumurta

Süt

Su



İÇİ İÇİN:

Yarım demet pazı

4 dal pırasa

1 adet kuru soğan

3 adet taze soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

Beyaz peynir

Sıvı yağ



YAPILIŞI:

Kuru soğanı iri iri doğrayıp sıvı yağ eklediğimiz teflon tencereye alıyoruz. Pazıyı, pırasayı ve taze soğanı da ince ince kıyıp tencereye koyuyoruz. Salçayı da ekleyip renkleri dönene kadar kavuruyoruz. Yufkaları ikiye bölüyoruz. Süt, yumurta ve suyu karıştırıp yufkayı ıslatıyoruz. Geniş kenarına sebzeli harcımızı koyuyoruz ve beyaz peynirimizi serpiyoruz. Rulo şeklinde sarıp tepsiye koyuyoruz ve bu şekilde tepsiyi dolduruyoruz. Kalan sütlü yumurtalı harcı üzerine döküyoruz. 170 derece fırında 20-25 dakika üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.