Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün; Türk yemek kültürünün mihenk taşlarından biri olan, bayram ve özel günlerimizin baş tacı yiyeceği keşkeğin hikayesini anlatıyorum. Yavuz Sultan Selim Han'ın 1514 yılında düzenlediği İran seferi dönüşü ordusunu dinlendirmek ve kışı geçirmek üzere doğduğu şehir Amasya'ya doğru yola çıktığı haber alınır. Yol üzerinde bulunan köylerden birinde bu haberi alan yaşlı bir kadın, ne olursa olsun padişahını evine buyur edecek ve bir tabak aş ikram edecektir. İhtiyar kadın elinde bulunanlarla yemeğini yapacaktır. Büyük bir heyecanla başlar yemek yapmaya...



PADİŞAHA LAYIK YEMEK

Fırınında ekmeklerini bir güzel pişirir. Yanan fırınında sık sık kendisi için yaptığı fakir yemeğini öyle bir pişirecektir ki, yiyenlerin tadı damaklarında kalacaktır. Evinde, elinde avucunda ne varsa kullanacaktır. Ancak yemeğe lezzet verecek olan etin az olduğunun fark edilmemesi düşüncesiyle önce toprak küpün en altına az etli kaburgaları yerleştirir. Üzerine bir tas yarma, bir tas da nohut ilave edip su ile doldurur. Küp, ateş içinde ısındıkça yemek suyunu kaybeder. Küp içindeki su eksildikçe üzerine su ilave eder. Nihayet padişahın askerlerinin geldiklerini görür. Padişah bu köylünün sıcak sofrasına misafir edilir. Padişah bu yemeği afiyetle yediği gibi, aşçıbaşısına da Amasya'ya ilk gidildiği vakit bu yemekten yapmasını, bütün orduya dağıtılması emrini verir. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



ETLİ KEŞKEK



MALZEMELER



1 orta boy kase keşkeklik buğday

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

300 gr. kuşbaşı et

1 adet kuru soğan

1 kaşık toz biber

1 kaşık kimyon



YAPILIŞI:

Düdüklü tencerede bir kase buğday haşlanır. Üç kase su dökülür. Sonra et ve doğranmış kuru soğan eklenir. Tuz ve kırmızı biber ilave edilip 45 dakika boyunca kaynatılır. Soğuyunca tencerenin ağzı açılır ve pilav tencereye boşaltılır. Üzerine bir kaşık kimyon serpilir. Tereyağ ve sıvı yağ, ısıtılır ve kimyonlu pilavın üzerine boşaltılır. Sıcak sıcak tabaklara alınıp servis edilir.



TAVUKLU KEŞKEK



MALZEMELER



2 su bardağı aşurelik buğday

1 adet bütün tavuk göğsü

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı toz biber

Tuz

Karabiber



YAPILIŞI:

Buğdaylar yıkanıp ılık su içerisinde iki saat bekletilir. Ardından süzülüp düdüklü tencereye alınır ve su eklenip iyice pişirilir. Tavuk göğsü de ayrı bir tencerede haşlanır. Haşlanan tavuk etleri kemiklerinden ayrılıp güzelce didiklenir. Haşlanan buğdayların suyu süzülür ve bir tencereye alınır. Buğdayların üzerine iki su bardağı tavukların haşlama suyundan eklenir. Kısık ateşte tahta kaşık yardımı ile sürekli karıştırarak beş dakika pişirilir. Daha sonra içine didilmiş tavuk eti eklenip karıştırılır. Hazırlanan keşkek, içinde kaşar varmış gibi sünmeye başlayana kadar, karıştırarak sürekli pişirilir. Son olarak tuz ile karabiber eklenip karıştırılır ve ocaktan alınır.