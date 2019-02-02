İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, çölde yetişen ve her derde şifa kaynağı olan hurma yer alıyor. Mucize meyve hurmanın, vücuda sayısız faydası var. Bu özel meyvede, insanın hayatını devam ettirebilmesi için gerekli her şey bulunuyor. Birçok gıda; vücudumuzun ihtiyacı olan yağ, protein, karbonhidrat, vitamin ve mineralin sadece bir kısmını karşılarken; hurma, zengin içeriğiyle vücudun bütün ihtiyaçlarına yetiyor. Bu nedenle insan, sadece hurma yiyerek hayatını devam ettirebilir. Bugün sizlere şekerpare tadında hurmalı şerbetli bir tatlı, muhallebi kıvamında hurmalı sütlü tatlı ve şekersiz hurma topları yaptım. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



HURMALI SÜTLÜ TATLI



MALZEMELER



19-20 tane hurma

1 lt. süt

2.5 yemek kaşığı un

2.5 yemek kaşığı nişasta

1 çay bardağı şeker

1 paket vanilya



YAPILIŞI:

Hurmaları çekirdeklerini çıkarıp rondoya koyuyoruz. Dört-beş yemek kaşığı süt ekleyip ikisini birlikte rondoda çekiyoruz. Kıvamlı bir püre haline getiriyoruz. Süt, un, nişasta ve şekeri tencereye alıp tatlımızı sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişiriyoruz. Koyulaştığında vanilya koyup karıştırıyoruz. Daha sonra hazırladığımız hurma püresini de ekleyip karıştıralım. Bir taşım daha kaynatıp kuplara pay ediyoruz.



HURMA LOKUMU



MALZEMELER



20 adet hurma

2 çay kaşığı tarçın

Yarım çay bardağı ceviz içi

2 yemek kaşığı kakao



YAPILIŞI:

Önceden ıslatılarak yumuşatılmış hurmaları, çekirdeğini çıkararak rondoda iyice çekiyoruz. Sonra içine diğer malzemeleri ekleyip ceviz büyüklüğünde toplar yapıyoruz. İsteğe göre Hindistan cevizi veya kırık fındığa batırıp servis yapıyoruz.



HURMALI TATLI



MALZEMELER



HAMUR İÇİN:

1 su bardağı irmik

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

1 paket vanilya

1 paket karbonat

2 su bardağı un



İÇİ İÇİN:

10-12 adet hurma

1 çay bardağı su

1/2 su bardağı çekilmiş ceviz ya da badem içi



ŞURUP İÇİN:

3 su bardağı su

2.5 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı limon suyu



YAPILIŞI:

İşe şerbeti hazırlamakla başlıyoruz. Şeker ve su kaynamaya başlayınca beş dakika daha ocakta tutuyoruz. Ocaktan almaya yakın limon suyunu ilave edip soğumaya bırakıyoruz. Daha sonra içini hazırlıyoruz. Hurmaları tavla zarı büyüklüğünde doğruyoruz. Küçük bir tavaya koyup bir çay bardağı su ilave edip kısık ateşte karıştırarak hurmalar suyunu çekene kadar pişiriyoruz. En son ceviz ya da badem içini ilave edip altını kapatıyoruz, soğumaya bırakıyoruz. Hamur için; irmiği derin bir kaba koyuyoruz. Üzerine yağ ve yoğurdu döküp 5 dakika bekletiyoruz. Sonra vanilya, karbonat ve unu ekliyoruz. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp avucumuzda açıyoruz. Ortasına hurmadan koyup kapatıyoruz. Tepsiye dizip 180 derecede 30 dakika pişiriyoruz. Fırından çıktıktan sonra 5 dakika bekliyoruz. Tatlıları derin bir kaba koyuyoruz, üzerine soğuk şerbeti döküyoruz.