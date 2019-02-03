İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, tekir ziyafeti var. Buğulamasından tarhanalı kızartmasına kadar en lezzetli tarifleri sizler için hazırladım.



ETİ ÇOK MAKBUL

Omega 3 bakımından oldukça zengin olan balığı haftada iki gün tüketmenin, kalp krizi riskini ciddi oranda düşürdüğünü hatırlattıktan sonra birbirlerine çok benzeyen tekir ve barbun arasındaki farklı anlatmak istiyorum. Barbunu, tekirden ayıran en belirgin özellik; barbunun başının daha dik ve sırt yüzgeçlerindeki harelerin şeffaf olmasıdır. Tekirin başı daha uzun ve yüzgeçlerindeki hareler belirgindir. Bazı insanlara göre barbun, bazılarına göreyse tekir daha lezizdir ama her ikisi de eti makbul olan kıymetli balıklardandır. İkisi de genellikle tavada iyice kızarana kadar pişirilirler. Bugünlük benden bu kadar. Bana idilikaninmutfagi@sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.



TEREYAĞLI TEKİR BUĞULAMA



MALZEMELER



İstediğiniz miktarda tekir balığı

Tuz

1 yemek kaşığı tereyağı

1 adet limon



YAPILIŞI:

Balıkların başlarını koparmadan karnını yararak içini temizliyoruz. İçini temizlediğimiz balıkların gözlerini de sivri uçlu bir bıçak yardımıyla çıkarıyoruz. İyice yıkadığımız balıkları, tuzunu da koyduktan sonra tepsiye diziyoruz. Bir yemek kaşığı su, bir yemek kaşığı tereyağı ilave edip hızlı ateşte pişiriyoruz. Suyunu çekip yağını salınca ocağı kapatıyoruz. Limon sıkarak servis ediyoruz.



FIRINDA KİMYONLU TEKİR BALIĞI



MALZEMELER



Tekir balığı

Sıvı yağ

Mısır unu

Kimyon

Tuz



YAPILIŞI:

Balıkları temizleyip yıkadıktan sonra bir kapta sıvı yağ ile iyice karıştırıyoruz. Tuz, kimyon ve mısır ununu karıştırıyoruz. Balıkları bu karışıma buladıktan sonra pişirme kağıdı serilmiş tepsiye diziyoruz. Daha çabuk pişmesi için ilk önce üzerini folyo ile kaplıyoruz. Piştikten sonra folyoyu alıp tekrar fırına veriyoruz.



TAZE BAHARATLI TARHANALI TEKİR BALIĞI



MALZEMELER



1 kg. tekir balığı

1-2 dal taze soğan

Roka

Tere

Fesleğen

Tuz

Pul biber

Tarhana

Zeytinyağı



YAPILIŞI:

Balıkları ayıklıyoruz, üzerini nemli bir kağıt havlu ile örterek en az bir saat buzdolabında dinlendiriyoruz. Taze soğanın yeşil kısımlarını, roka, tere ve fesleğen yapraklarını ince ince kıyıyoruz. Tuz ve pul biber ile birlikte harmanlıyoruz. Balıkların içini dolduruyoruz. Tarhanaya buladığımız balıkları kızgın zeytinyağında kızartarak servis ediyoruz.