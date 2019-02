Herkese merhaba, Bugün İdilika'nın Mutfağı'nda, sağlık açısından inanılmaz faydaları olan, tezgahlarda pembe pembe bizlere gülümseyen turpu işliyoruz.

Özellikle yemeklerimde sık sık kullandığım bebek turplar; hem görüntüsü, hem de yemeklerin ve salataların besleyici etkisini artırmaya yönelik şifalı yönüyle mutfağımda her zaman yer alır.

Turp, son derece serttir ve rendeleyerek ya da incecik doğranarak tüketilebilir.

Çiğ olarak tüketilmesi her zaman daha sağlıklıdır.



ANTİOKSİDANDIR

Turp, öksürüğe karşı inanılmaz faydalıdır. Bal ile karıştırıldığında, özellikle çocuk öksürüklerinde kısa sürede sonuç almak mümkündür. Turp, tüketilen yiyeceklerin sindirilmesi ve hazım sorunlarının ortadan kaldırılması için çok faydalı bir besin kaynağıdır. İçerdiği zengin miktardaki diyet lifleri yardımıyla sindirim sisteminde bulunan bütün organlara fayda sağlar. Ayrıca çok güçlü bir antioksidandır.

Bu özelliğinden dolayı birçok hastalıktan bünyeyi korur. Bu nedenle insanlar kırmızı turpu her mevsim tüketmek ister. Fakat ülkemizde kış mevsimi geldiği zaman turp üretimi yok denecek kadar azalır.

Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...

Hepinize şimdiden afiyet olsun.



PORTAKAL SOSLU HAVUÇLU TURP SALATASI



YAPILIŞI: Havuçların ve turpların kabuklarını soyup rendenin kalın tarafıyla rendeliyoruz. Karıştırma kabına rendelenmiş sebzeleri koyuyoruz. Üzerine tuz serpip portakal suyunu döküyoruz. Zeytinyağı da gezdirerek karıştırıyoruz.



MALZEMELER



4 adet havuç

2 adet turp

1 adet portakal

Zeytinyağı

Tuz



ÜZERİ İÇİN:

Sumak



YOĞURTLU TURP MEZESİ



YAPILIŞI: Turpları rendeleyip tuz, sıvı yağ, rendelenmiş sarımsak ve yoğurtla karıştırıyoruz. Karışımı servis tabağına alıp üzerini pul biber ile süslüyoruz.



MALZEMELER



2 adet orta boy turp

2 diş sarımsak

5 yemek kaşığı yoğurt

Tuz

Sıvı yağ

Pul biber



TURP TURŞUSU



MALZEMELER



2 kg. kırmızı turp

Bir çay bardağı kadar sirke

Bir yemek kaşığı tuz

Bir yemek kaşığı toz şeker

5 diş sarımsak

Su



YAPILIŞI: Öncelikle kırmızı turpu çok iyi yıkıyoruz ve dilim dilim doğruyoruz. Doğranmış turpu bir tencereye koyuyoruz. Turpların üzerini geçecek kadar su ekliyoruz. Tuzu, sirkeyi, sarımsakları ve toz şekeri de koyuyoruz, tuz ve şekerin erimesini sağlamak için karıştırıyoruz. Tencereyi ocağa koyuyoruz. Turplar pişince ocağın altını kapatıyoruz. Suyuyla birlikte bir cam kavanozun içine koyup ağzını sıkıca kapatıyoruz.