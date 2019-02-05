Sevgili okuyucular, bugün sizler için son zamanların en popüler konusu olan detoks beslenmeyi araştırdım. Öncelikle, detoksun vücudumuza çeşitli yollarla giren ve atık madde olarak dışarı atılmayı bekleyen zararlı toksinlerden kurtulmak olduğunu söyleyebilirim. Benim en sevdiğim detoks etkisi olan besinlerin başında zencefil geliyor. Zencefil, birçok faydalı bileşeni bünyesinde barındırma konusunda oldukça zengindir. Kültürümüzde kabulü son senelerde olmuş olsa da, zencefilin o keskin, hafif acıtan ama nev-i şahsına münhasır tadını çoğumuz seviyoruz. Doğru beslenme konusunda bilinçli davranan bir birey olarak ebette ben de zaman zaman detoks günleri ya da detoks öğünleri uyguluyorum. Bazen çorbanın içine koyduğum sebzelerin detoks etkisine inanırken, bazen salatama aynı malzemeleri eklemeye çalışıyorum. Bazen çiğ olarak tüketiyorum, bazen de sebzelerin suyunu sıkıp içerek zararlı toksinlerden kurtulmaya çalışıyorum. Bugün sizler için, içine envai çeşit sebze oyarak yaptığım pancarlı detoks salatası, kış günlerinde bayıla bayıla içtiğim detoks çorba ve katı meyve sıcağından sıktığım sebzelerle hazırladığım alkalize etkisi olan detoks içeceğim var. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikanin.mutfagi@ sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.



PANCARLI DETOKS SALATASI



YAPILIŞI: Pancarı rendeleyip diğer malzemeleri minik minik doğruyoruz. Sos malzemesini çırpıp salatanın üstüne döküyor ve afiyetler yiyoruz.



MALZEMELER



2 adet pancar

1'er adet yeşil ve kırmızı biber

1 parça taze zencefil

1 minik ağaç brokoli

Çeyrek mor lahana

1 adet domates

1 adet salatalık



SOSU IÇIN:

1 limonun suyu

Zeytinyağı

Tuz



PÜF NOKTASI

Zencefilin boğazınızı yakan keskin tadından rahatsız olmazsanız, salata sosunun içine çay kaşığının ucu kadar zencefil tozu ve zerdeçal tozu ekleyerek detoks etkisini artırabilirsiniz.





ELMALI ISPANAKLI DETOKS İÇECEĞİ



YAPILIŞI: Tüm malzemeyi kabuklarıyla beraber katı meyve sıkacağında sıkıyoruz. Taze taze içiyoruz.



MALZEMELER



1 avuç ıspanak

2 adet salatalık

Taze zencefil

1 adet limon

1/2 yeşil elma



ZAYIFLATAN ÇORBA



MALZEMELER



1 kg. ıspanak

1 avuç brokoli

1 adet kabak

1 adet kereviz

2 adet pırasa

3 adet yeşil biber

Tuz

Zerdeçal

1 su bardağı Hindistan cevizi sütü



YAPILIŞI: Tüm malzemeyi bir tencereye koyup üzerine suyu ekliyoruz. Sebzeler haşlanınca Hindistan cevizi sütü ilave edip blender'dan çekiyoruz.



PÜF NOKTASI

Çorbaya Hindistan cevizi sütü yerine laktozsuz süt ekleyebilirsiniz.



DETOKS NASIL YAPILIR?

SOLUDUĞUMUZ havanın temiz olması çok önemli. Doğru bir şekilde solunum yapmayı bilmeli, diyaframımızı kullanmayı öğrenmeliyiz. Ayrıca, yiyeceklerimizin ve içeceklerimizin toksik olmamasına dikkat etmeliyiz.