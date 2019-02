Alaçatı'nın yeri bambaşkadır benim için. Burada yazkış en sevdiğim yerlerden birisi de köy içinde bulunan Gaia Otel. Köye her gelişimde mutlaka uğrarım, her köşesinden doğallık ve dinginlik fışkıran masalsı bir enerjisi var. Alaçatı'da yaşama kararımı alırken, bir müddet yaşayışlarını izleyip cesaret aldığım, ilham verici bulduğum insanlar ile tanıştım burada. Limon ağaçları arasında bir kış bahçesi düşünün, ortasında nefis bir şömine olsun. Sımsıcak bir ortam ve kahvenizin lezzetinin her yudumda katlanmasına sebep olan kocaman gülümseyen yüzler hayal edin. Sonra bir mutfak düşünün, tamamı sevgiyle üretilen lezzetlerin ev sahibi. Dün spor dönüşü, yine Gaia Otel'e uğradım. Ortaklarından Mert Öktem'in annesi Emine Hanım'la tanıştım. Bütün o şahane anne reçellerinin mimarı. Ayva reçeli yapıyordu. Hemen mutfağa girdim ve kendisinden detay detay reçellerin sırlarını öğrendim. O kadar zarif biri ki, her soruma cevap verdi ve bana püf noktalarını gösterdi. Bence bu konuda gerçek bir uzman. Onunla tanışıp bu bilgileri alabildiğim için şanslı hissettim kendimi. Emine Öktem'in reçel skalası son derece sıra dışı. Portakal suyunda elma reçeli, vişne ve erik marmelatı, bademli mayhoş kayısı reçeli ve daha niceleri. Hep söylediğim gibi, profesyonel şeflerimiz darılmasın ama anne elinden gelen bir lezzeti, benim diyen şefin yemeğine değişmem. Emine Öktem'e tarifler ve sohbeti için çok teşekkür ediyorum. İyi ki her defasında buraya yolum düşüyor. Okuyucularımı güzel Alaçatı'ya bekliyorum. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle...



AYVA REÇELİ



YAPILIŞI: Ayvaları soyup mutfak robotunda ya da rendenin kalın kısmıyla incecik şekilde dilimliyoruz. Bir kahve fincanı kaynar suyun içinde limon tuzunu eritiyoruz. Bir tencerenin içine önce ayvaları diziyoruz, üzerine toz şeker döküyoruz. Malzemeler bitene kadar işlemi tekrarlıyoruz. Aralarına limon tuzu ve su ilave etmeyi unutmuyoruz. Önce orta ateşte kaynamasını sağlıyoruz. Kaynadıktan sonra altını iyice kısıp bir saat pişiriyoruz.



MALZEMELER



1 kg. ayva

1 kg. toz şeker

1 çay kaşığı limon tuzu

1 kahve fincanı su



EMİNE ÖKTEM'DEN PÜF NOKTALARI



Reçelin içine, pişmeye yakın bir tatlı kaşığı tereyağı ilave ederseniz daha parlak olur ve mis gibi kokar.

Ayva reçelinin renginin şahane olmasını istiyorsanız, tıpkı ayva tatlısında olduğu gibi ayva çekirdeklerini de ayvalar ile beraber pişiriyoruz.

Reçel pişip de kavanozlara doldurma zamanı geldiğinde, yıkayıp kuruladığımız kavanoz ve kapağını biraz ateşe yaklaştırarak ısıtıyoruz.

Emine Hanım diyor ki "Tüm meyvelerin reçellerini yaparken birebir ölçüden şaşmıyorum. 1 kilo meyve varsa 1 kilo. şeker kullanıyorum."

Ayva reçelini yaptığımız gibi armut reçelini de aynı yöntemle yapabilirsiniz.



REÇELİN DE BİR TARIHİ VAR



Reçel, dünyaya Orta Doğu'dan yayılmıştır. Araplar, 7'nci yüzyılda şeker kamışından şeker üretilebileceğini keşfettikten sonra gittikleri bütün ülkere, başta Kuzey Afrika ve Güney İspanya olmak üzere şeker kamışı ekmişler. Şeker kamışını, meyvelerle birlikte kaynatılabileceğini ve uzun süre tüketilebileceğini keşfetmişler. Bilinen en eski reçel, gül reçelidir.



AYVA REÇELİ İLE KISA KISA



Ayva; C ve A vitaminleri, bakır minerali ve antioksidan içeriğine sahip olması bakımından oldukça faydalı bir meyve. Ancak ayva reçelinin bir yemek kaşığından fazla tüketilmemesinde fayda var. Bir yemek kaşığı ayva reçeli, 19 kalori