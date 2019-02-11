Herkese merhabalar, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün aşk kokusu var.

Bu perşembe Sevgililer Günü. Benim aşkım da işim, mutfağım. Mutfağa olan merakım, sadece kendi yaptığım ve yazdığım yemeklerle sınırlı bir merak değil esasen. Yeni açılan ya da yıllardır aynı kaliteyi bozmadan koruyabilen tüm mutfakları ziyaret etmek de müthiş haz veriyor bana aynı zamanda ne kadar çok lezzet denersem damak hafızamın o derecede ilerleyeceğine inanıyorum.

Tat hafızam zaman içinde öylesine gelişti ki artık çoğu yemeği tatmadan sadece kokusundan nasıl piştiğine dair fikir yürütebiliyorum.

Paris'te bir kafede yemiştim kestane kremalı ekleri. Tadına baktığım andan itibaren resmen ilk görüşte aşk yaşadığım bu tatlıyı, damak hafızama iyi ki kaydetmişim.

Sonra başladım denemeye.

O kadar çok deneme yaptım ki, sonunda aynı lezzeti yakaladım. Hadi bakalım tarif İdilika'dan, tadı aşktan..

Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilir, sorularınızı ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmemiz dileği ile. Aşkla kalın...



KESTANE KREMALI EKLER



MALZEMELER



HAMURU İÇİN:

100 gr. tereyağı

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 su bardağı un

4 adet yumurta

Bir fiske tuz

Bir çay kaşığı vanilya



KREMASI İÇIN:

2.5 su bardağı süt

2 yemek kaşığı kestane püresi

3 yemek kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı toz şeker

50 gr. margarin

1 çay kaşığı vanilya

1 poşet toz krem şanti



ÇIKOLATA SOSU IÇIN:

1 su bardağı su

3 yemek kaşığı toz şeker

1 silme tatlı kaşığı un

1 yemek kaşığı kakao

1 tatlı kaşığı tereyağı

Bir çimdik tuz

100 gr. bitter çikolata

Süslemek için 1 kase dolusu çilek



YAPILIŞI: Kreması için; süt, toz şeker ve nişastayı tencereye alıp tel çırpıcı ile pürüzsüzleşene kadar çırpıyoruz. Ocağın üzerinde sürekli karıştırarak, koyu kıvam alıncaya kadar pişiriyoruz. Kıvam alınca, içerisine vanilya, kestane püresi ve tereyağı koyup karıştırıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Çikolata sosu için; tereyağı haricindeki malzemeleri tencereye alıp karıştırıyoruz. Tereyağını ilave edip sürekli karıştırarak kaynatıyoruz. Kaynayınca, içine çikolata parçalarını ilave edip karıştırıyoruz ve kıvam alıncaya kadar pişiriyoruz. Çikolata sosunu ocaktan alıp karıştırarak soğutuyoruz ve buzdolabına kaldırıyoruz.



EKLER HAMURU İÇİN

Su, tereyağı, toz şeker ve tuzu tencereye alıyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. İçine elenmiş un ilave edip karıştırıyoruz. Tenceredeki hamuru, beş dakika daha kısık ateşte karıştırarak pişiriyoruz. Hamur soğuyunca vanilyayı ekliyoruz, yumurtaları teker teker ilave edip hamura yediriyoruz. Elde ettiğimiz hamuru, sıkma torbasına dolduruyoruz. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine sıkıyoruz. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, fırın kapağını hiç açmadan 35 dakika pişiriyoruz. Beşon dakika kurutuyoruz. Soğuyan kremanın içine, toz krem şanti ilave edip mikser ile iki-üç dakika çırpıyoruz. Kremayı, sıkma torbasına dolduruyoruz. Eklerleri ortadan ikiye kesiyoruz ve içine krema sıkıyoruz. Üzerlerine çikolata sosu döküyoruz ve çileklerle süslüyoruz.



ÇİLEKLİ EKMEK KADAYIFI



MALZEMELER

1 paket ekmek kadayıfı

1 lt. çilek suyu

1 lt. su

1 kg. şeker

1 kase çilek

2 lt. ılık su

Kaymak



YAPILIŞI: Ekmek kadayıfını derin bir tepsi içine koyuyoruz. Üzerine iki litre ılık suyu koyup yumuşamaya bırakıyoruz. Yeterince yumuşayan ekmek kadayıfının suyunu boşaltıp temiz bir bezle üzerine bastırarak fazla suyun süzülmesini sağlıyoruz. Orta boy bir tencereye 1 litre çilek suyunu koyuyoruz. Üzerine 1 litre su ve toz şekeri ilave ediyoruz. Kaynatmaya başlıyoruz. Ekmek kadayıfı tepsisini ocağın üzerine alıp kısık ateşte pişirmeye başlıyoruz. Bu sırada istediğimiz kıvama ulaşan çilek suyunu ekmek kadayıfının üzerinde yavaşça gezdiriyoruz. Bu işlemi kadayıf pişinceye kadar sürdürüyoruz. Piştikten sonra tepsiyi soğumaya bırakıyoruz. Kadayıf yeterince soğuduğunda yuvarlak ya da kalpli kalıplar ile kesip kaymak ile servis ediyoruz.