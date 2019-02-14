Bugün Dünya Sevgililer Günü. Günlerdir bugüne özel tatlılar yaptık, romantik sofralar kurduk. Bugün de biraz esprili yaklaşarak erkekleri mutfağa sokalım istedim. Biliyorum her yer dağılacak, yerler kırıntı dolacak, ocaklar yağlanacak ama olsun. Senede sadece bir gün onlar da bizler için yemek yapıp sofra hazırlasın.

Şu an İdilika'nın Mutfağı'nı okuyan beylere sesleniyorum. Sizler için çok pratik tarifler ve bir alışveriş listesi hazırladım. Var mısınız bugün işten eve giderken market alışverişi yapıp eşinize ya da hayatınızdaki kadına unutulmaz bir sürpriz hazırlamaya?

Ben tüm detayları düşündüm. Daha önce hiç yemek yapmamış olsanız dahi, bu yemekleri rahatlıkla yapabileceksiniz.

Hadi güveniyorum sizlere...

Bugünlük benden bu kadar. Çok pratik ama sofistike sonuçlar verecek bu tarifleri deneyenler lütfen bana sofralarınızın fotoğrafını gönderin. Gerçekten merak ediyorum.

Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



HARDAL SOSLU SOMON



MALZEMELER



2 adet somon fileto

2 yemek kaşığı dijon hardalı

1 yemek kaşığı mayonez

3 diş sarımsak

Yarım limon

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Maydanoz

Biberiye



YAPILIŞI: Tüm malzemeyi blenderdan geçiriyoruz. Somonların heryerini sosla kaplayıp streçleyip buzdolabına kaldırıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Döküm bir tavada da pişirebilirsiniz.



PÜF NOKTASI

Somon, sosuyla beraber buzdolabında 6 saat beklerse daha lezzetli olacaktır.



KOLAY SÜRPRIZ TATLI



YAPILIŞI: Servis tabağına önce bezeleri elimizle parçalayıp yerleştiriyoruz. Üzerine hazır şantiyi şekilli olarak sıkıyoruz. Üzerine meyveleri diziyoruz. En üstüne ise çikolata rendeleyerek servis ediyoruz.



MALZEMELER



1 paket hazır beze

1 adet hazır krem şanti

1 kase karışık dağ meyveleri veya vişne

Üzerine rendelemek üzere bir miktar çikolata



KABAK CARPACCIO



MALZEMELER



1 adet kabak

1/2 portakal

1 adet limon

3-4 dal dereotu

Burrata peyniri

Zeytinyağı

Tuz

Taze karabiber

1 adet çili biberi



YAPILIŞI: Kabakları mümkün olduğunca ince dilimliyoruz. Portakal ve limonun suyunu sıkıyoruz, içine yarım doğranmış çili biberi, tuz ve karabiber ekleyip iyice karıştırıyoruz. Kabakları sosun içine atıp elimizle harmanlıyoruz. Tabağa diziyoruz ve üzerine parçalanmış burrata peyniri ekliyoruz. Dereotunu incecik kıyıyoruz ve süsleyerek servis ediyoruz. İdilika'nın yorumu: Burrata peyniri yerine suda mozzarella ya da bütçenize uygun yakışacağını düşündüğünüz başka bir peynir de kullanabilirsiniz. Ayrıca koyu yeşil kabuklu Girit kabağı seçerseniz çok daha lezzetli olacaktır.