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İDİL ÇİMRİN
16 Şubat 2019, Cumartesi İDİLİKANIN MUTFAĞI İDİL ÇİMRİN

Bayatlamış kekleri değerlendirebiliriz

Eskiden beri bayatlayan tüm yiyecekler bana dert olmuştur. Ya bayatlamadan hemen buzluğa atıp donduruyorum, ya da bayatladıysa bile küflenene kadar olan süreçte yakalıyorum hiç affetmiyorum, mutlaka değerlendiriyorum. Kalmış ekmeklerden pilavlara, makarnalara, sulu yemeklere kadar envai çeşit yiyeceği değerlendirme formülü buldum zaman içinde. Börekler, köfteler, mücverler, poğaçalar, artık aklıma ne gelirse; kimine göre uçuk kaçık gelebilecek bir sürü yöntemle bayatlamış yiyecekleri değerlendirme konusunda ihtisas yaptım resmen. Annemden bana geçmiş bir kültür bu; kalmış hiçbir yiyeceği atmamak. Ancak küflenmiş, ekşimiş olması lazım ki biz o yiyeceği atalım. Makarna haşladığımız faydalı su dahil olmak üzere, kalmış salata soslarını bile saklayıp mutlaka değerlendiriyoruz. Bugün bayatlamış kek ya da brownie nasıl değerlendilir diye düşündüm ve bu konu üzerinde çalışınca bakın ne reçeteler çıktı...

BAYAT BROWNIE'DEN SUPANGLE

MALZEMELER

Bayatlamış brownie
1 lt. süt
1.5 çay bardağı tozşeker
1 kahve fincanı un
1 kahve fincanı buğday nişastası
1 kahve fincanı mısır nişastası
3 yemek kaşığı kakao
1 adet yumurta sarısı
80 gr. bitter çikolata
1 paket vanilya

YAPILIŞI:
Yumurta sarısını ve sütü iyice çırpıyoruz. İçine toz şeker, kakao, nişasta, un ve vanilya ilave edip karıştırıyoruz, pişirmeye başlıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra bitter çikolatayı paçalara ayırıp ilave ediyoruz. Servis edeceğimiz kuplara bayatlamış brownie'leri paylaştırıyoruz ve supangleyi üzerine döküyoruz. Kalan brownie parçaları ile süsleyerek servis ediyoruz.

MALZEMELER

150 gr. oda ısısında tereyağı
1 adet yumurta ve 1 adet yumurta beyazı
Yarım su bardağı ılık süt
Yarım su bardağı pudra şekeri
1 tatlı kaşığı kuru maya
1 tutam tuz
Aldığı kadar un

İÇ MALZEMESİ İÇİN:
3 su bardağı rondodan çekilmiş kek
1 yemek kaşığı kakao
1 yemek kaşığı pudra şekeri
1 çay bardağı ceviz
1 tatlı kaşığı tarçın
Yarım çay bardağı kuru üzüm
Yarım su bardağı süt

ÜZERİ İÇİN
1 adet yumurta sarısı

YAPILIŞI:
Hamur için; un hariç tüm malzemeyi karıştırıyoruz ve unu azar azar ilave ediyoruz. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur olana dek yoğuruyoruz, üzerini nemli bir bez ile örtüp mayalanmaya bırakıyoruz. İç malzemeyi yoğuruyoruz, minik toplar halinde yuvarlıyoruz. Mayalanan hamurdan bezeler kopartıp yuvarlıyoruz. Elimizle veya bir merdane yardımıyla uzun ince açıyoruz. Ortasına top haline getirdiğimiz iç malzemeyi koyup fotoğraftaki gibi kapatıp ay şekli veriyoruz. Üzerlerine yumurta sarısı sürüyoruz, önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyoruz.

BAYAT KEKTEN CAKEPOPS

MALZEMELER

Bir miktar bayatlamış kek
1 paket hazır çikolata sos Bulamak için:
File Antep fıstığı
Toz fındık
File badem

YAPILIŞI:
Bayatlamış kekleri rondodan çekiyoruz. Çikolata sosu, paketin üzerinde yazan ölçü ile pişiriyoruz. Tüm malzemeyi koyu bir kıvam olacak şekilde karıştırıp yoğuruyoruz. Top top yuvarlayıp Antep fıstığı, fındık ve bademe bulayarak servis ediyoruz.

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