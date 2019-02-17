İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, şık davetleriniz için özenli bir mönü hazırladım: Fırın poşetinde yapılan soslu bir hindi, Türk pirinci ile hazırlayacağınız mantarlı bir pirinç risotto ve hazır baklava yufkasından fıstıklı bir baklava.

Üstelik hepsinin hazırlanması en fazla bir saatinizi alacak.



SERT OLMUYOR

Hindi eti, yılbaşı dışında çok tercih etmediğimiz, hepimizin çok sevmediği türden kuru bir et ancak kalabalık davetler için oldukça ekonomik. Size tarifini verdiğim usulle pişireceğiniz soslu hindinin, son derece yumuşak ve ıslak olacağından emin olabilirsiniz.

Hindi sevmeyenler için aynı usul ve sos, tavuk için de kullanılabilir.



PARMESANSIZ...

Risotto demişken... Risottonun olmazsa olmaz detaylarından birisi; nişastası sebebiyle Arborio pirincidir.

Arborio pirinci, ülkemizde yüksek fiyatlı olduğundan ben risottoyu bizim pilavlık pirinç ile denedim. Sonuç, gerçekten inanılmaz oldu.

Parmesan peynirini bile tarifime eklemedim. Biz Türklerin mutfaklarında kullanmaya alışık oldukları eski kaşar peyniri ile benzer tadı yakalamaya çalıştım.

Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



PEKMEZLİ HİNDİ



MALZEMELER



4 adet hindi göğsü

1 çay bardağı pekmez

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 portakalın suyu

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı tuz



YAPILIŞI: Bir kasede portakal suyu, pekmez, zeytinyağı, tuz ve karabiberi karıştırıyoruz. Fırın torbasının içine etleri de atıp harmanlıyoruz. 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Servis ederken göğüsleri dilimleyip sosu da tavada çektirip üzerine döküyoruz.



FISTIKLI RULO BAKLAVA



MALZEMELER



10 adet baklava yufkası

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 kase Antep fıstığı içi



ŞERBETI İÇİN:

2 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

3 damla limon suyu



YAPILIŞI: Su ile toz şekeri kaynatıp şerbeti hazırlıyoruz. Yufkaları tereyağı ve sıvı yağ ile yağlayıp üzerine antep fıstığı serpiyoruz. Rulo şeklinde sarıp dört parmak genişliğinde kesiyoruz. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında pişiriyoruz. Şerbeti ısıtıp sıcak baklavanın üzerine döküyoruz.



MANTARLI PİRİNÇLİ RISOTTO



YAPILIŞI: Geniş bir tavada tereyağını eritiyoruz. Sarımsak ve soğanı ince ince kıyıp tereyağında kavuruyoruz. Pirinci ilave edip sürekli karıştırarak beş dakika kavuruyoruz. İnce ince doğranmış mantarları ekleyip karıştırıyoruz. Hindi suyundan kepçe ile yavaş yavaş ilave edip pirince çektiriyoruz. Pirinç yumuşayınca ocaktan alıyoruz. Tabağa alıp rendelenmiş eski kaşar peyniri serpiştirip servis yapıyoruz. Kızarmış biberiye ile süslüyoruz.



MALZEMELER



Yarım paket baldo pirinç

Yarım paket kültür mantarı

Yarım kuru soğan

2 diş sarımsak

2 dal taze biberiye

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı eski kaşar rendesi

Hindi ya da tavuk suyu