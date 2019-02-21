Herkese merhaba, Bugün, hemen herkesin mutfağında bulunan susamın en pratik ve lezzetli sunumları üzerine bir yazı hazırladım size. Susam tohumu, insanoğlunun bildiği en eski tohumlardan biridir. Hiç kimse susam tohumlarının kökenini kesin olarak bilmese de, eski Mısırlıların bu tohumdan un elde ettikleri ve bu undan ekmek yaptıkları gerçeğini kabul etmektedirler. Susam tohumlarının, ilk defa tat vermek için yemeklere katıldığına ve yağı çıkarılabilen ilk bitki olduğuna inanılır. Susam; Asya, Avrupa, Anadolu ve özellikle de Hindistan'da yetişen bir bitkinin küçük ve sarımtırak tohumuna verilen isimdir. Susam tohumları mekanik şekilde sıkıştırılarak susamyağı elde edilir. Zeytinyağı gibi yumuşatıcı özellikleri vardır. Yemeklerde kullanıldığı gibi, tıp alanında da kullanılmıştır. Susam tohumlarının kabuğunun soyulup ezilmesiyle de tahin elde edilir. Tahin, pekmezle birlikte yenilen veya tahin helvası yapımında kullanılan bir gıda maddesidir. Susamın en iyisi, taneleri büyük ve taze olanıdır. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle. Şimdiden afiyet olsun.



SUSAMLI SİMİT



YAPILIŞI: Yumurtanın akı dışındaki tüm malzemeleri bir kaba koyarak, hamur özleşene kadar yoğuruyoruz. Daha sonra hamurdan parçalar kopararak simit şekli veriyoruz. Simitlerin üste gelecek kısımlarını önce ayırdığımız yumurta akına, daha sonra ise bir tabağa koyduğumuz susama batırıyoruz ve tepsiye diziyoruz. 160 derece önceden ısıtılmış fırında, simitlerin üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.



MALZEMELER



1 çay bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım paket margarin

1 adet yumurta (akını üzeri için ayırın)

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un



KAVRULMUŞ SUSAMLI KURABİYE



YAPILIŞI: Susamları teflon tavada kavuruyoruz. Yumuşamış margarini, sıvı yağı, pudra şekerini ve susamı karıştırıyoruz. Vanilya ve kabartma tozunu ekliyoruz, unu azar azar ilave ederek kulak memesi kıvamına gelinceye kadar yoğuruyoruz. Hamurdan parçalar alıp yuvarlıyoruz. Kurabiyeleri, yağlanmış ya da yağlı kağıt serilmiş tepsiye diziyoruz. Önceden ısıtılmış 170-180 derecelik fırında hafif kızarana kadar pişiriyoruz. Üzerine pudra şekeri ve tarçın serpiyoruz.



MALZEMELER



1 paket margarin

1 su bardağı susam

1 su bardağı sıvı yağ

4 yemek kaşığı pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

1 paket şekerli vanilya

Aldığı kadar un



ÜZERINE:

Pudra şekeri

Tarçın isteğe bağlı



SUSAMLI KEK



MALZEMELER



3 büyük boy yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı oda sıcaklığında süt

1 su bardağından iki parmak eksik sıvı yağ

2 su bardağı+2 yemek kaşığı un

1'er paket kabartma tozu ve vanilya

1 çay kaşığı karbonat

1 büyük çay bardağı çiğ susam



YAPILIŞI: Önce kek kalıbımızı hazırlıyoruz. Kek kalıbının her yerini bir miktar tereyağı veya margarinle yağlıyoruz. Bir büyük çay bardağı susamı kek kalıbının her tarafına dökerek yayıyoruz. Kek için; yumurtaları derin bir kaba kırıyoruz. Üzerine bir su bardağı şekeri ekleyip krema kıvamına gelene kadar mikserle iyice çırpıyoruz. Daha sonra sıvı yağ ve oda sıcaklığındaki sütü ekliyoruz ve mikserle karıştırmaya devam ediyoruz. Un, kabartma tozu, karbonat ve vanilyayı eliyoruz, kek harcına ilave ederek yavaşça karıştırıyoruz. Karışımı kek kalıbına döküp önceden ısıtılmış 170 derecedeki fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.