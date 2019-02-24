Bu pazar, 7'den 70'e hepimizin çok sevdiği ve kolay kolay 'hayır' diyemediği yiyeceklerden biri olan çikolatayı evde yapmayı deniyoruz.

Bu özel lezzetin tarihi çok eskiye dayanıyor. İlk çikolatanın bir içecek olarak Mayalar tarafından M.S.

600'lü yıllarda yapıldığı biliniyor.

Anavatanı Güney Amerika olan kakao; Batı Afrika ve Batı Hint Adaları'nda da üretiliyor. Medeniyetin bu lezzetle tanışması yine Amerika'nın keşfi sırasında olmuştur.

4 yaşından sonra meyve vermeye başlayan kakao ağacının yılda iki kez meyvesi olur. Mayalanan kakao çekirdekleri güneşte kurutularak fabrikalarda işlenmeye hazır hale gelir. Çekirdekler fabrikalarda ayıklanır, temizlenir ve kavrulduktan sonra öğütülür. Elde edilen ham çikolataya; süt tozu, vanilya, fındık, fıstık gibi maddeler eklenerek marketlerden aldığımız çikolata haline gelir.

Şimdiden hepinize afiyet olsun...



EV YAPIMI ÇİKOLATA

YAPILIŞI: Yumurta ve şekerleri 15 dakika kadar iyice çırpıyoruz. Bu karışıma margarin hariç tüm malzemeyi ekleyerek 25 dakika kadar yeniden çırpıyoruz. Tavada erittiğimiz çeyrek paket margarini biraz soğuttuktan sonra karışıma ilave ediyoruz. Tüm bu karışımı çok sulandırmayacak kadar süt ekliyoruz. Servis ederken nasıl bir formda sunmak istiyorsak o şekli veriyoruz.



MALZEMELER

3 kaşık kakao

3 yumurta

9 kaşık şeker

9 kaşık un

1/4 paket margarin

1/2 paket vanilya

Özel çikolata kalıpları

Biraz süt



PÜF NOKTASI

Çikolatanızı kalıplara koyup gerçek çikolata formuna ulaşabilirsiniz.



ÇIKOLATANIN FAYDALARI

Kakao içerisinde bolca bulunan flavanol maddesi, beynimize bol oksijen gitmesini sağlar.

İyi bir antioksidan olan kakao, kanser hücrelerinin düşmanıdır ve yaşlanma etkilerini geciktirir.

Çikolata, dolaşım sistemine sağladığı olumlu faydası ve kasları uyarıcı özelliği sayesinde kalp krizi riskini azaltır.



SERATONİN KAYNAĞI

Mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin hormonunun salgılanmasını sağladığı bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Bu nedenle stresle mücadelede de etkili olduğu söylenebilir.



ACIYI DİNDİRİR

İçinde bulunan, lif bağırsaklarda kanser oluşumu riskini önemli ölçüde azaltır. Lifli yiyecekler, bağırsakların yanı sıra böbreklerin de daha iyi çalışmasını da katkıda bulunur.

Çikolata, beyinde acıyı dindiren bölgeyi uyardığı için acıyı da azaltıyor.



HABERİNİZ VAR MI?

ULUSLARARASI Kakao Cemiyeti'nin açıklamasına göre; dünya kakao rezervleri tükenmek üzereymiş. Kakaoyu bu şekilde tüketmeye devam edersek 2020'den sonra kakao kıtlığı yaşanmaya başlayabilir, dolayısıyla çikolata bulmak zorlaşabilirmiş. Bu durum, çikolata fiyatlarının artmasına sebep olabilirmiş. Bilim adamları ise bu kıtlığın önüne geçmek için bir hasatta daha fazla kakao üretebilecek ağaçlar üzerinde çalışıyormuş.