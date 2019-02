Bugun İdilika'nın Mutfağı'nda sinema filmlerinden esintiler var. Bazı filmlerdeki mutfak sahnelerine görünce aniden dikkat kesiliyor, içinden reçete çıkarmanın peşine düşüyorum.

İlk fırsatta mutfağımda pişirmek için, eve döner dönmez not defterime yazıyorum ve çıkardığım tarifi deneyince kendimi filmin içine girmiş hissediyorum.



SİCİLYA USULÜ

Filmlerin içinde geçen yemek sahnelerini düşününce, hepimizin ilk aklına gelen hiç şüphesiz Oscar ödüllü 'The Godfather' oluyor. Birinci filmine damga vuran Sicilya usulü domates sosu tarifi unutulmaz.

İkinci olarak bayıldığım bir fare filmi geliyor aklıma:

'Ratatouille'. Animasyon bile olsa inanılmaz gerçekçi.

'Remy', aşçı olmak peşinde şirin, mutfaksever bir faredir. Farelerin gurmesi olan 'Remy', lağım çukurundan girdiği restoranın içinde insanlara görünmeden hayallerini gerçekleştirmeye çalışır.



'ISSIZ ADAM' KEKI

'Issız Adam' filminde 'Alper'in, 'Ada'ya yaptığı havuçlu tarçınlı kekin tarifini vermeden de geçemeyeceğim.

Şimdiden hepinize afiyet olsun...



HAVUÇLU KEK 'ISSIZ ADAM'

YAPILIŞI: Havucu rendenin ince tarafı ile rendeliyoruz. Şeker ve oda sıcaklığındaki yumurtayı krema kıvamına gelene kadar çırpıyoruz. Daha sonra sırasıyla vanilya, sıvı yağ, yoğurt, un, kabartma tozunu ekliyoruz, pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpıyoruz. Havuç ve tarçını ekleyerek karıştırmaya devam ediyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.



MALZEMELER



3 adet yumurta

1 adet büyük boy havuç

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tarçın

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı yoğurt

2.5–3 su bardağı un

1 çay bardağı sıvı yağ



PÜF NOKTASI

Havuçlu keklerin olmazsa olmaz şartı, üzerindeki şeker hamurundan yapılan minik havuç süsleridir. Turuncu ve yeşil şeker hamuruyla kolaylıkla yapacağınız havuçlarla keki süsleyerek servis etmek son derece şık oluyor.



'RATATOUİLLE' / RATATUY



MALZEMELER



Dilediğiniz kadar patlıcan

Biber

Kabak

Domates

SOS İÇIN:

1 dal taze biberiye

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı ekmek kırıntısı

2 yemek kaşığı parmesan peyniri

1 çay kaşığı nane

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı tuz

1/2 tatlı kaşığı karabiber

1/2 çay bardağı zeytinyağı



YAPILIŞI: Sebzeleri bir santim kalınlığında doğruyoruz. Fırın kabını yağlıyoruz. Sebzeleri istediğimiz şekilde diziyoruz. Sos için tüm malzemeyi rondodan çekiyoruz ve sebzelerin üzerine döküyoruz. Önceden ısıtılmış fırında pişirip servis ediyoruz.



SPAGETTİ CLEMENZA 'THE GODFATHER'



MALZEMELER



16-20 adet mitite köfte

4-5 İtalyan sosisi

2 yemek kaşığı zeytinyağı

6 diş sarımsak

1 yemek kaşığı esmer şeker

Tuz

Karabiber

2 kutu domates püresi

1 kase dolusu rendelenmiş domates

1 paket spagetti

Servis için rendelenmiş parmesan peyniri



YAPILIŞI: İtalyan sosisleri, çok az su ilave ettiğimiz ısınmış bir teflon tavada suyunu çekip üzeri hafif renk değiştirene dek pişiriyoruz ve iri iri doğruyoruz. Mitite köfteleri tavada mühürlüyoruz. Sos tenceresine zeytinyağını ve minik minik doğranmış sarımsakları ilave edip soteliyoruz. Ardından domates rendesi ve domates püresini ilave ediyoruz. Esmer şeker, tuz ve karabiber ilave edip kaynamaya bırakıyoruz. Fokurdayınca içine İtalyan sosislerini ve mitite köfteleri ilave ediyoruz. Altını kısıyoruz ve pişirmeye devam ediyoruz. Bu arada spagettileri diriliğini kendi zevkimize göre haşlıyoruz. Servis tabağına önce spagettiyi üzerine sosu ve en üzerine de rendelenmiş parmesan peyniri koyarak servis ediyoruz. Not: Orijinal tarifte köfte domuz etinden yapıldığı için burada tarifini vermiyorum, siz nasıl seviyorsanız köftenizi öyle hazırlayabilirsiniz.