Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Hindistan cevizli tarifler var. Hindistan cevizi, kumlu topraklarda, uzunlamasına ağaçlarda yetişen tropikal bir meyvedir. Bilinen ilk oluşum 15 milyon yıl önceye rastlamaktadır. Hindistan cevizinin kabuğu yaşken yeşil renklidir. Kurutulmuş Hindistan cevizinin kabuğu koyu kahverengidir. Ağacından kopan Hindistan cevizi hem yaş, hem de kuru olarak kullanılabilir. Hindistan cevizi, kendine özgü muhteşem kokusu ve aroması ile her zaman tercih edilir. Değişik formlarda karşımıza çıkabilen Hindistan cevizi ile nefis tatlılar yapabilirsiniz. Kokusunu ve aromasını hissedenleri tropik adalara seyahat ettiren Hindistan cevizi, tam anlamıyla mutluluk vericidir. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle, hepinize şimdiden afiyet olsun...



HİNDİSTAN CEVİZLİ TATLI



YAPILIŞI: Şerbet malzemelerini tencereye alıp 20 dakika kaynatıp ılıtalım. Karıştırma kabına yumuşamış teremyağ, yumurta, hindistan cevizi ve kabartma tozunu alıp karıştıralım. Unu azar azar ilave edip ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğuralım. Hamurdan ceviz kadar parça kopartıp yuvarlayalım ve yağlanmış tepsiye dizelim. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişirelim. Fırından çıkan tatlıya ılık şerbeti dökelim. Tatlıları ara ara çevirelim.



MALZEMELER

150 gr. tereyağ

3 adet yumurta

2 su bardağı Hindistan cevizi

1 paket kabartma tozu

2 su bardağı un



ŞERBETI İÇİN:

3 su bardağı toz şeker ve su

1 adet limon



HİNDİSTAN CEVİZLİ KEK



MALZEMELER

3 adet yumurta

1.5 su bardağı toz şeker

1 su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ

1 su bardağı süt

3-4 yemek kaşığı Hindistan cevizi

2.5 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

YAPILIŞI: 1.5 su bardağı toz şekeri, üç yumurta ile çırpalım. Sonra sırasıyla sıvı yağ, süt ve diğer malzemeleri çırptıktan sonra kek kalıbımızı tereyağı ile yağlayalım. Kek hamurunu kalıba dökelim ve 180 derecede 45 dakika pişirelim.



HİNDİSTAN CEVİZLİ KURABİYE



MALZEMELER

1 paket tereyağı (250 gr.)

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Aldığı kadar un

1 su bardağı Hindistan cevizi

2 adet yumurta (birinin akı üzeri için ayrılacak)



YAPILIŞI: İlk olarak Hindistan cevizli kurabiyemizin hamurunu yapalım. Oda ısısındaki tereyağını, vanilya, pudra şekeri, yumurta ve kabartma tozunu yoğurma kabına alalım. Sonra içine dört kaşık Hindistan cevizi ve un ilave ederek yoğuralım. Kurabiyelerimizi şekillendirelim. Hamurdan küçük bezeler koparıp elinizle yuvarladıktan sonra önce ayırdığımız yumurta akına, sonra da kalan Hindistan cevizine batırıp tepsiye dizelim. Hindistan cevizli kurabiyelerimizi pişmeye bırakalım. 170 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 25 dakika hafif pembeleşinceye kadar pişirelim.