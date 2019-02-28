İdilika'nın Mutfağı'nda bugün; buğdaygiller familyasından olan ve bataklık yerlerde yetişen, oldukça besleyici bir gıda olan pirinç var. Yemek olarak tükettiğimiz pirinçten; pirinç unu, pirinç kepeği, pirinç hamuru ve yağı yapılsa da, cilt maskesi olarak kullanılan, cildi tazeleyen pirinç türleri bile var.

Pirinç; nişasta açısından zengin, içerdiği kalori miktarıyla enerji veren bir besindir. B1, B2, C ve E vitaminlerini barındıran pirinç; ayrıca sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir ve çinko gibi sağlık üzerinde ciddi anlamda etkili olan mineralleri içerir. Pirinç, kabuklarından ayrıldığı takdirde besin değerini yitirir.

Bu nedenle, daha yararlı olması için kepekli pirinç tercih edilmelidir. Sulu yerlerde ve bataklıklarda yetişen pirincin dağlarda yetişen türleri de vardır. Ülkemizde yetiştirilen pirinç çeşitleri; kılçıksız çeltik, sarı çeltik, ak çeltik, mısbak, amberbu, karakılçık, kırmızı çeltik, kasım beyazı ve Japon pirincidir.

Bugün sizlere, domatesli pilavımızı, İtalyanların risottosunu ve İranlıların çilavını kendi yorumlarımı katarak anlattım. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile..



DOMATESLİ PİLAV



YAPILIŞI: Pirinçlerin üzerine kaynar su ve tuz döküp nişastalarını salmalarını bekliyoruz. Pilav tenceresinde zeytinyağı ve tereyağını eritiyoruz, rendelenmiş domatesleri ekleyip suyunu çekene kadar iyice pişiriyoruz. Bu aşamada biraz tuz ve şeker atıyoruz. Domatesler iyice suyunu çekince, pirinçleri süzüyoruz ve domatesin içine ilave edip beraber kavuruyoruz. Kavrulan domatesli pirinçlerin üzerine iki parmak geçecek kadar tavuk suyu ilave ediyoruz. Suyunu çekince demlenmeye bırakıyoruz.



MALZEMELER



2 su bardağı rendelenmiş domates

2 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tavuk suyu

Tuz

Toz şeker



ÜÇ PEYNİRLİ RİSOTTO



MALZEMELER



1.5 çorba kaşığı tereyağı

2 su bardağı risotto arbario pirinci

1 su bardağı balsamik sirke

1 su bardağı krema

3 su bardağı sıcak su

50 gram gorgonzola peyniri

50 gram parmesan peyniri

20 gram rokfor peyniri

YAPILIŞI: Tereyağını tavada eritiyoruz. Pirinci ilave edip üç-dört dakika kavurduktan sonra balsamik sirkeyi ekliyoruz. Bu şekilde beş dakika kadar pişiriyoruz. Ardından suyunu ilave edip pirinçler suyunu çekinceye dek pişmeye bırakıyoruz. Suyu çeken risottoya krema ekliyoruz. Ateşten almaya yakın peynirleri ilave edip karıştırıyoruz.



LİMONLU ÇİLAV



MALZEMELER



2 su bardağı jasmin pirinci

1 adet limon kabuğu rendesi

1 çay kaşığı safran

3 yemek kaşığı zeytinyağı

4 su bardağı soğuk su

1 tatlı kaşığı tuz



YAPILIŞI: Tencereye zeytinyağını koyuyoruz. Bir adet rendelenmiş limon kabuğunu ilave edip bir-iki dakika karıştırıyoruz. Dört bardak soğuk suyu tencereye döküyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz atıyoruz. Safranı bu aşamada ekleyebiliriz. Jasmin pirincini bol su ile yıkayıp süzüyoruz. Tencerede kaynamakta olan suyun üzerine pirinci ekliyoruz ve kapağını kapatıyoruz. Kısık ateşte pişirip servis ediyoruz.



PÜF NOKTASI

Servis yaparken üzerine limon dilimleri ve Hindistan cevizi rendesi ilave edebilirsiniz. Ayrıca bir pilav türü olan çilav yapmak için pirincinizin jasmin (yasemin) pirinci olmasına özellikle dikkat edin. Pişmeden önce pirincinizi yıkarken suyun soğuk olmasına özen gösterin.