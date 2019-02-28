İdilika'nın Mutfağı'nda bugün; buğdaygiller familyasından olan ve bataklık yerlerde yetişen, oldukça besleyici bir gıda olan pirinç var. Yemek olarak tükettiğimiz pirinçten; pirinç unu, pirinç kepeği, pirinç hamuru ve yağı yapılsa da, cilt maskesi olarak kullanılan, cildi tazeleyen pirinç türleri bile var.
Pirinç; nişasta açısından zengin, içerdiği kalori miktarıyla enerji veren bir besindir. B1, B2, C ve E vitaminlerini barındıran pirinç; ayrıca sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir ve çinko gibi sağlık üzerinde ciddi anlamda etkili olan mineralleri içerir. Pirinç, kabuklarından ayrıldığı takdirde besin değerini yitirir.
Bu nedenle, daha yararlı olması için kepekli pirinç tercih edilmelidir. Sulu yerlerde ve bataklıklarda yetişen pirincin dağlarda yetişen türleri de vardır. Ülkemizde yetiştirilen pirinç çeşitleri; kılçıksız çeltik, sarı çeltik, ak çeltik, mısbak, amberbu, karakılçık, kırmızı çeltik, kasım beyazı ve Japon pirincidir.
Bugün sizlere, domatesli pilavımızı, İtalyanların risottosunu ve İranlıların çilavını kendi yorumlarımı katarak anlattım. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile..
DOMATESLİ PİLAV
YAPILIŞI: Pirinçlerin üzerine kaynar su ve tuz döküp nişastalarını salmalarını bekliyoruz. Pilav tenceresinde zeytinyağı ve tereyağını eritiyoruz, rendelenmiş domatesleri ekleyip suyunu çekene kadar iyice pişiriyoruz. Bu aşamada biraz tuz ve şeker atıyoruz. Domatesler iyice suyunu çekince, pirinçleri süzüyoruz ve domatesin içine ilave edip beraber kavuruyoruz. Kavrulan domatesli pirinçlerin üzerine iki parmak geçecek kadar tavuk suyu ilave ediyoruz. Suyunu çekince demlenmeye bırakıyoruz.
MALZEMELER
2 su bardağı rendelenmiş domates
2 su bardağı pirinç
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Tavuk suyu
Tuz
Toz şeker
ÜÇ PEYNİRLİ RİSOTTO
MALZEMELER
1.5 çorba kaşığı tereyağı
2 su bardağı risotto arbario pirinci
1 su bardağı balsamik sirke
1 su bardağı krema
3 su bardağı sıcak su
50 gram gorgonzola peyniri
50 gram parmesan peyniri
20 gram rokfor peyniri
YAPILIŞI: Tereyağını tavada eritiyoruz. Pirinci ilave edip üç-dört dakika kavurduktan sonra balsamik sirkeyi ekliyoruz. Bu şekilde beş dakika kadar pişiriyoruz. Ardından suyunu ilave edip pirinçler suyunu çekinceye dek pişmeye bırakıyoruz. Suyu çeken risottoya krema ekliyoruz. Ateşten almaya yakın peynirleri ilave edip karıştırıyoruz.
LİMONLU ÇİLAV
MALZEMELER
2 su bardağı jasmin pirinci
1 adet limon kabuğu rendesi
1 çay kaşığı safran
3 yemek kaşığı zeytinyağı
4 su bardağı soğuk su
1 tatlı kaşığı tuz
YAPILIŞI: Tencereye zeytinyağını koyuyoruz. Bir adet rendelenmiş limon kabuğunu ilave edip bir-iki dakika karıştırıyoruz. Dört bardak soğuk suyu tencereye döküyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz atıyoruz. Safranı bu aşamada ekleyebiliriz. Jasmin pirincini bol su ile yıkayıp süzüyoruz. Tencerede kaynamakta olan suyun üzerine pirinci ekliyoruz ve kapağını kapatıyoruz. Kısık ateşte pişirip servis ediyoruz.
PÜF NOKTASI
Servis yaparken üzerine limon dilimleri ve Hindistan cevizi rendesi ilave edebilirsiniz. Ayrıca bir pilav türü olan çilav yapmak için pirincinizin jasmin (yasemin) pirinci olmasına özellikle dikkat edin. Pişmeden önce pirincinizi yıkarken suyun soğuk olmasına özen gösterin.