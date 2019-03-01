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İDİL ÇİMRİN
01 Mart 2019, Cuma İDİLİKANIN MUTFAĞI İDİL ÇİMRİN

Ekonomik bir sofra

Devir ekonomi devri. Ben bugün size, evdeki malzemelerle son derece ekonomik bir menü hazırladım. Sütlü mis gibi bir karnabahar çorbası, ardından ekonomik tavuklu patates püresi ve çok bereketli bir . Şerbetli tatlıları hepimiz çok severiz. Ancak onların zahmetli ya da zor olduğu düşüncesine kapılıp yapmaya da çekiniriz. Şimdi sizlere vereceğim irmik tatlısı, tabularınızı yıkmanıza yardım edecek kolay ve lezzetli bir tarif. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...

İRMİKLİ TATLI

YAPILIŞI: İlk olarak şeker ve suyu kaynatarak şerbetini hazırlıyoruz. Şerbet kaynarken yoğurt, sıvı yağ, yumurta, irmik, un ve kabartma tozu ile yumuşak bir hamur yoğuruyoruz. Hamuru ceviz büyüklüğünde kurabiye gibi şekillendirerek tepsiye diziyoruz. Daha sonra 170 derece fırında pişiriyoruz. Sıcak fırından çıkan kurabiyelerin üzerine ılıyan şerbeti döküyoruz ve şerbetini çekmesini bekliyoruz.

MALZEMELER

2.5 çay bardağı irmik
2 çay bardağı un
1 çay bardağı yoğurt
1 çay bardağı sıvı yağ
1 adet yumurta
1 paket kabartma tozu Şerbeti için:
2.5 su bardağı su
2.5 su bardağı şeker

SÜTLÜ KARNABAHAR ÇORBASI

YAPILIŞI: Karnabaharları yıkıyoruz, doğrayıp kaynamaya bırakıyoruz. Ayrı bir tavada yağı eritip soğan, un ve salçayı kavuruyoruz. Kaynayan karnabaharı el blenderı ile çekiyoruz ve içerisine süt ekleyip tekrar eziyoruz. En son olarak tavadaki karışımımızı çorbamıza ekleyip ocağa alıyoruz. Tuz ve baharatları ekleyip bir-iki dakika kaynatıp servis ediyoruz.

MALZEMELER

Yarım karnabahar
1 adet kuru soğan
3 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı salça
3 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 su bardağı süt
Tuz
Nane
Pul biber

FIRINDA TAVUKLU PATATES PÜRE

YAPILIŞI: Patatesleri haşlıyoruz. Başka bir tencerede, iri küp şeklinde doğradığımız tavukları hafif yağda kavuruyoruz. Haşlanan patatesleri püre haline getiriyoruz. Kaşarların bir bölümünü ve tereyağı patatese ekleyip iyice eziyoruz. Üzerine tavukları yerleştiriyoruz. Kaşar ve kavurduğumuz salçayı ekleyip 180 derece fırına veriyoruz. 15 dakika kaşarlar eriyene kadar fırında tutuyoruz. Kızarınca fırından çıkartıp servis ediyoruz.

MALZEMELER

5 adet iri patates
Kaşar peyniri
3 yemek kaşığı tereyağ
5 adet kemiksiz tavuk but
2 yemek kaşığı salça
Tuzbah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...

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