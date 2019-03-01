Devir ekonomi devri. Ben bugün size, evdeki malzemelerle son derece ekonomik bir menü hazırladım. Sütlü mis gibi bir karnabahar çorbası, ardından ekonomik tavuklu patates püresi ve çok bereketli bir irmikli tatlı. Şerbetli tatlıları hepimiz çok severiz. Ancak onların zahmetli ya da zor olduğu düşüncesine kapılıp yapmaya da çekiniriz. Şimdi sizlere vereceğim irmik tatlısı, tabularınızı yıkmanıza yardım edecek kolay ve lezzetli bir tarif. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



İRMİKLİ TATLI



YAPILIŞI: İlk olarak şeker ve suyu kaynatarak şerbetini hazırlıyoruz. Şerbet kaynarken yoğurt, sıvı yağ, yumurta, irmik, un ve kabartma tozu ile yumuşak bir hamur yoğuruyoruz. Hamuru ceviz büyüklüğünde kurabiye gibi şekillendirerek tepsiye diziyoruz. Daha sonra 170 derece fırında pişiriyoruz. Sıcak fırından çıkan kurabiyelerin üzerine ılıyan şerbeti döküyoruz ve şerbetini çekmesini bekliyoruz.



MALZEMELER



2.5 çay bardağı irmik

2 çay bardağı un

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 paket kabartma tozu Şerbeti için:

2.5 su bardağı su

2.5 su bardağı şeker



SÜTLÜ KARNABAHAR ÇORBASI



YAPILIŞI: Karnabaharları yıkıyoruz, doğrayıp kaynamaya bırakıyoruz. Ayrı bir tavada yağı eritip soğan, un ve salçayı kavuruyoruz. Kaynayan karnabaharı el blenderı ile çekiyoruz ve içerisine süt ekleyip tekrar eziyoruz. En son olarak tavadaki karışımımızı çorbamıza ekleyip ocağa alıyoruz. Tuz ve baharatları ekleyip bir-iki dakika kaynatıp servis ediyoruz.



MALZEMELER



Yarım karnabahar

1 adet kuru soğan

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı salça

3 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı süt

Tuz

Nane

Pul biber



FIRINDA TAVUKLU PATATES PÜRE



YAPILIŞI: Patatesleri haşlıyoruz. Başka bir tencerede, iri küp şeklinde doğradığımız tavukları hafif yağda kavuruyoruz. Haşlanan patatesleri püre haline getiriyoruz. Kaşarların bir bölümünü ve tereyağı patatese ekleyip iyice eziyoruz. Üzerine tavukları yerleştiriyoruz. Kaşar ve kavurduğumuz salçayı ekleyip 180 derece fırına veriyoruz. 15 dakika kaşarlar eriyene kadar fırında tutuyoruz. Kızarınca fırından çıkartıp servis ediyoruz.



MALZEMELER



5 adet iri patates

Kaşar peyniri

3 yemek kaşığı tereyağ

5 adet kemiksiz tavuk but

2 yemek kaşığı salça

Tuzbah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...