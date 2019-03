Malum havalar çok soğuk, grip her yerde kol geziyor.

'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' sözünü referans alarak, Mart ayı, dert ayı olmasın dedim ve hasta çorbası olarak adlandırabileceğimiz lezzette bir çorba, nefis bir anne köftesi ve çocukların görünce karşı koyamayacağı bir patates hazırladım.



BİN YILDIR DOYURUYOR

Bin yıllık geçmişe sahip olan çorba, ilk dönemler kaynama şeklindeki pişirme tekniği bulunmadığından meşe palamudu gibi bitki ve hayvan kabukları içinde yapılırmış.

Ortaçağ'da ise üzerinde buharı tüten, içinde et ve sebze suyunun piştiği tencereler görülürken; bu da İngilizce'de 'et suyu' anlamına gelen 'soup'un özünü oluşturmuş.

Ama çorba ne zaman bildiğimiz şeklini aldı dendiğinde, akla ilk Fransa gelmelidir.

1500'lü yıllarda Fransa'da, sokak satıcıları tarafından konsantre çorbalar ucuz fiyatlarla satılırmış. 1600'lerde çorba reklamları görülmüş ve çorba, fiziksel yorgunluğun panzehiri olarak lanse edilmiş.

KIŞ ÇORBASI



YAPILIŞI: Bütün sebzeleri temizleyip yıkıyoruz ve iri iri doğrayıp tencereye alıyoruz. Üzerine 8-9 su bardağı su ilave ediyoruz. Tuz ve karabiber ilave edip sebzeler yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz. Tereyağında unu kavuruyoruz. Kavurduğumuz unu sebzelerin içine alıp blenderdan geçiriyoruz. İnce ince kıydığımız dereotunu ilave ediyoruz. Limon ile servis ediyoruz.



MALZEMELER



1 adet küçük brokoli

1 adet pırasa

1 adet havuç

1 adet kırmızı biber

1 adet domates

2-3 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Bir tutam dereotu



TERBİYESİ İÇİN:

1 yemek kaşığı dolusu tereyağı ve un



ANNE KÖFTESİ



YAPILIŞI: Derin bir kaba soğanı rendeliyoruz. Üzerine yumurtayı, ince kıyılmış maydanozu, rendelenmiş sarımsağı, baharatları, tuzu, ekmek içi veya galeta ununu ekleyip yoğuruyoruz. Köfteyi, pürüzsüz bir hale gelince yarım saat buzdolabında dinlendiriyoruz. Daha sonra ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elimizle şekil veriyoruz. Köfteleri yapışmaz bir tavada kızartıyoruz ya da yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine dizip önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.



MALZEMELER



500 gr. dana kıyma

1 adet yumurta

1 adet soğan

2 diş sarımsak

Yarım çay bardağı galeta unu veya ekmek içi

1 tatlı kaşığı domates salçası

Yarım demet maydanoz

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı köfte baharatı

Tuz



AKORDIYON PATATES



MALZEMELER



5-6 adet taze patates

2-3 sap taze kekik

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım baş sarımsak

1-2 dal biberiye

2-3 yemek kaşığı tereyağı

Taze yeşillikler



YAPILIŞI: Patatesleri bir fırça yardımıyla iyice yıkayıp kuruluyoruz. Kabuklarını soymadan bıçak yardımıyla eşit aralıklarla dilimliyoruz. Dilimlerinin kopmamasına özen gösteriyoruz. Dilimlediğimiz patatesleri fırın kabına diziyoruz. Üzerlerine taze kekikleri, ikiye böldüğümüz sarımsakları ve biberiye dalını ilave ediyoruz. Fırına vermeden üzerine biraz zeytinyağı gezdiriyoruz, tuz ve karabiber serperek lezzetlendiriyoruz. Patatesleri 185 derecede önceden ısıttığımız fırında 40 dakika pişiriyoruz. Patateslerin üzerine tereyağı ilave ediyoruz. Bu kez fırının ızgarasını açarak patatesleri 10 dakika daha pişiriyoruz. Eriyen tereyağını kaşık yardımıyla patateslerin üzerine gezdiriyoruz ve doğradıgımız taze yeşillikler ile servis ediyoruz.