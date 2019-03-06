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İDİL ÇİMRİN
06 Mart 2019, Çarşamba İDİLİKANIN MUTFAĞI İDİL ÇİMRİN

Fesleğen mutfakta

, mis gibi kokusuyla mutfaklarımızın baş tacı. Doğada bulunan on binlerce, hatta yüz binlerce bitkiden biri olan fesleğenin, diğer bitkiler gibi bilinçli kullanıldığında pek çok sağlık problemine faydası bulunmaktadır. İçeriğinde bol miktarda K vitamini, demir ve kalsiyum bulunmaktadır. Yapılan incelemelerde antioksidan özelliği bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca fesleğen, salatalarda da kullanılmaktadır. A vitamini, C vitamini, demir, mangenez ve kalsiyum ihtiyaçlarını karşılayan fesleğen, bu özelliklerinin yanı sıra balkonlarda ve evlerde süs bitkisi olarak da kullanılmaktadır. Ben de bugün size fesleğenli üç nefis tarif veriyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabiirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...

TAZE FESLEĞENLİ TAVUK SOTE

YAPILIŞI: Tavukları zeytinyağında pişiriyoruz. Üzerine soğanı ve biberi ekleyip yumuşayana kadar pişiriyoruz. Domates ve sarımsak ekliyoruz. En son yeşillikleri ve baharatı ekleyip 15 dakika pişmeye bırakıyoruz.

MALZEMELER

400 gr. tavuk göğsü
2 adet domates
1 adet soğan
2 diş sarımsak
2 adet köy biberi
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Fesleğen
Taze kekik
Karabiber

PESTO SOSU

YAPILIŞI: Tüm malzemeleri bir kapta karıştırıyoruz. Püre haline gelene kadar blender'dan geçirin. Sosu kuru cam bir kavanoza koyarak buzdolabında saklıyoruz.

MALZEMELER

200 gr. fesleğen yaprağı
100 gr. çam fıstığı
100 gr. parmesan peyniri
2-3 diş sarımsak
1 çay bardağı zeytinyağı
Tuz

PÜF NOKTASI
Üzerine yarım santim kalınlığında zeytinyağı dökülürse iki hafta tüketilebilirsiniz.

FESLEĞENLİ EKMEK

MALZEMELER

15 gr. yaş maya veya 1 paket 7 gr'lık kuru maya
1 tatlı kaşığı toz şeker
300 ml. su
500 gr. un
1 tatlı kaşığı tuz
4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
1 yemek kaşığı iri kaya tuzu
6-10 adet çeri domates
2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
Taze fesleğen yaprakları

YAPILIŞI: 125 ml. ılık suyun içine mayayı ve şekeri koyuyoruz, bir çatalla erinceye dek karıştırıyoruz. Mayanın köpürmesi için yaklaşık 10 dakika bekletiyoruz. Un ve tuzu geniş bir kabın içine eliyoruz. Mayalı karışımı, iki yemek kaşığı yağı ve kalan suyu kabın içine ekliyoruz. Un yedirilinceye dek karıştırıyoruz ve sert bir hamur haline gelmesi için gerekirse biraz daha su ekliyoruz. Hamuru, un serpiştirdiğimiz tezgahın üzerine alıyoruz, top şeklini verip yoğurmaya başlıyoruz. Hamur, pürüzsüz ve esnek bir kıvama geldiğinde hazır demektir. Hamuru, içi yağlanmış bir kabın içine koyuyoruz ve üzerini temiz bir bezle örtüyoruz. Hacmi iki katına çıkana dek yaklaşık iki saat kenarda bekletiyoruz. Kabarmış hamuru hafifce unlanmış bir yüzey üzerine alıyoruz ve 2-3 dakika yoğuruyoruz. Hamuru yağlanmış bir fırın tepsisinin içine koyuyoruz ve ellerinizle 1 santim kalınlığında açarak tepsiye yayıyoruz. Üzerine domatesleri diziyoruz. Tuz ve karabiber serpiştiriyoruz, zeytinyağı gezdiriyoruz. 20-25 dakika pişiriyoruz. Üzerini fesleğen yapraklarıyla süsleyerek servis ediyoruz.

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