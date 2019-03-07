İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, doğanın bize sunduğu en güzel lezzetlerden biri olan, aynı zamanda Omega 3 zenginliği bakımında şifa deposu bir besin olan cevizden söz edeceğim. Ceviz; çok az sayıda besin türünün içerdiği çok güçlü antioksidan görevi gören elementler barındırır. Bunlardan birisi olan aminoasitler kalp sağlığının korunmasına yardımcı olurken, Omega 3 yağının içerdiği alfa-linolenik asit, patolojik kan pıhtısını önemli ölçüde engeller. Ayrıca günlük olarak tükettiğiniz üç ceviz, kan şekeri ve kolesterol seviyesini düzenli bir seviyede tutmaya yardımcı olur.



KÖKENI ORTA ASYA'YA DAYANIYOR

Ceviz, Orta Asya sıradağlarının doğal bitki örtüsüdür. Buradan Sincan'a, Kazakistan'a, Türkmenistan'a, İran'a, Irak'a, Azerbeycan'a, Gürcistan'a ve Türkiye'ye yayılmıştır. Ceviz; Bulgaristan, eski Yugoslavya, Romanya ve Yunanistan'ın da doğal bitki örtüsü içindedir. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



CEVİZLİ ÇORBA



YAPILIŞI: Sarımsak, taze soğan ve cevizleri iyice kavuruyoruz. Daha sonra tavuk suyunu ve baharatları ilave ediyoruz. Kısık ateşte 30 dakika kaynattıktan sonra blenderdan geçiriyoruz.



MALZEMELER



6 su bardağı tavuk suyu

2 diş sarımsak

2 dal taze soğan

1/5 su bardağı doğranmış ceviz

1 çay kaşığı rendelenmiş muskat



ÜZERİ İÇİN

1-2 dal taze kişniş

İri çekilmiş ceviz içi



CEVİZLİ KROKANLI ISPANAK SALATASI

YAPILIŞI: Öncelikle krokan yaparak başlıyoruz. Cevizleri ortadan ikiye kırıyoruz. Bir teflon tavada şekeri eritiyoruz. İyice erimiş fokurdayan karamelin içine cevizleri atıp beraberce kavuruyoruz. Sıcakken kaşık yardımı ile yağlı kağıdın üzerine döküyoruz ve donmalarını bekliyoruz. Salatayı servis ederken, ıspanakların üzerine kurutulmuş domates ve ceviz krokanlarını paylaştırıyoruz. Sosunu döküp tıraşlanmış parmesan ile servis ediyoruz.



MALZEMELER



KROKAN IÇIN:

1 su bardağı ceviz

Yarım su bardağı toz şeker

SALATA IÇIN:

1 paket baby ıspanak

Yarım kase kurutulmuş domates

100 gr. parmesan

SOS IÇIN:

1 kahve fincanı balsamik sirke

1 kahve fincanı zeytinyağı

1 yemek kaşığı soya sosu



PATATESLİ CEVİZLİ İÇLİ KÖFTE



MALZEMELER



3 çay bardağı çiğ köftelik bulgur

3 orta boy patates

3 diş sarımsak

Yarım soğan

Yarım su bardağı ince çekilmiş ceviz

1.5 yemek kaşığı isot

1.5 tatlı kaşığı karabiber

1.5 tatlı kaşığı tarçın

1.5 tatlı kaşığı yenibahar

1 tatlı kaşığı pulbiber

1.5 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Zeytinyağı



YAPILIŞI: İsot biberini bir kaseye alıyoruz, üzerine bir parmak geçecek kadar zeytinyağı koyup beklemeye bırakıyoruz. Patateslerin kabuklarını soyup haşlıyoruz. Çiğ köfte yoğurma kabına üç çay bardağı bulguru koyup üzerine patatesi haşladığımız sudan iki çay bardağı döküp karıştırıyoruz. Üzerini kapatıp 15 dakika dinlendiriyoruz. Dinlenen bulguru elimizle ezerek yoğurmaya başlıyoruz. Domates salçası, biber salçası ve bir avuç zeytinyağı ekleyip yoğurmaya devam ediyoruz. Bu şekilde beş dakika yoğuruyoruz. Soğan ve sarımsağı rendeleyip bulgura ekliyoruz ve yoğurmaya devam ediyoruz. Bulgurun kuruluğunu azaltmak için ara ara elimizi zeytinyağına batırıyoruz. Baharatları ekleyip yoğurmaya devam ediyoruz. Bulgur iyice ezilince patatesleri ekliyoruz. Üzerine zeytinyağı gezdirip hamur gibi olana kadar yoğurmaya devam ediyoruz. En son cevizini ekleyip yoğuruyoruz. Elimizle şekil verip servis ediyoruz.