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İDİL ÇİMRİN
08 Mart 2019, Cuma İDİLİKANIN MUTFAĞI İDİL ÇİMRİN

Erkekler mutfağa...

Bugün Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel erkekleri mutfağa davet ediyorum. Bu akşam fazla vaktiniz olmayabilir, fakat her şey şahane ve kusursuz olmalı çünkü eşlerinizin dünyasında sizlerin mutfağa girecek olmanız sürprizlerle dolu bir deneyim.
Tabii ki böyle durumlarda kurtarıcı ana yemeğimiz daima somon oluyor. Hem çok lezzetli, hem çok havalı, hem yanına ne koysanız yakışıyor, hem de çok hızlı pişiyor.

BURSA'NIN MEŞHUR HELVASI

Bursa'nın en sevilen tatlılarından süt helvasının tarifini de sizinle paylaşmak istiyorum. Hem hafif, hem de çok severek yediğimiz bir tatlı.
Unu mis gibi tereyağında kavurduktan sonra sütle buluşturuyoruz. Güzel kıvamı ile muhallebisini hazırladıktan sonra fırınlayarak üzerini kızartıp ister kaselerle, isterseniz de dilimleyerek servis edebilirsiniz.
Bugünlük benden bu kadar. Şimdiden hepinizin ellerine sağlık, hanımlara da afiyet olsun...

AHTAPOT GÜVEÇ

YAPILIŞI: Ahtapotu, sirke ve su ile (ahtapot hizasında) düdüklü tencereye koyuyoruz ve düdüğü ötmeye başladıktan sonra 20 dakika haşlıyoruz. Pişen ahtapotun derisini su altında sıyırıyoruz. Ahtapotları kuşbaşı olarak kesiyoruz. Zeytinyağında beş dakika kızarttıktan sonra üzerine soğanları ilave ederek hafif kavuruyoruz. Üzerine biber ilave ediyoruz. Beş dakika daha kavuruyoruz ve domates ilave ederek kapağını kapatıp 5-10 dakika daha pişirmeye devam ediyoruz. Suyunu çektirmeden servis ediyoruz.

MALZEMELER

1 kg. ahtapot
1/2 (yarım) çay bardağı sirke
3 adet orta boy domates
1 adet orta boy soğan
2-3 adet biber
1/4 (çeyrek) çay bardağı zeytinyağı

SÜT HELVASI

YAPILIŞI: Sütün yarısını tencereye alarak şekeri ekliyoruz. Şekeri eritiyoruz ve ocaktan alıyoruz. Kalan sütü ve yumurta sarısını da üzerine ekleyerek soğumaya bırakıyoruz. Bir tavada tereyağını eritiyoruz. Unu ekliyoruz, hafif pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Daha sonra kavurduğumuz unu yavaş yavaş sütümüze ekliyoruz. Kıvama geldikten sonra vanilyayı ekleyip çok pişirmeden ocaktan alıyoruz. Küçük borcama helvamızı döküyoruz. Fırının ızgara kısmını 200 dereceye ayarlıyoruz, 20 dakika pişiriyoruz.

MALZEMELER

100 gr. tereyağı
1 su bardağı un
1 litre süt
1 adet yumurta sarısı
1 su bardağı şeker
1 paket vanilya

FIRINDA SOMON PİLAKİ

MALZEMELER

3 dilim somon balığı
3 adet kuru soğan
1 adet yeşil biber
1 adet kapya biber
1 limon
7 diş sarımsak
6-7 adet çeri domates
3-4 adet defne yaprağı
2 küçük dal biberiye
1 çay kaşığı biber salçası
1 çay bardağı su

BALIĞIN ÜZERİ İÇİN:

2 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım çay kaşığı tuz
Karabiber
Toz tatlı biber

SEBZELERİN ÜZERİNE GEZDİRMEK İÇİN:

3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz ve karabiber

YAPILIŞI: Yağlı kağıdı tepsimize göre kesip buruşturuyoruz, su ile çok az ıslatıyoruz. Tepsiye yayıp sebzeleri üzerine diziyoruz. Tuz, karabiber serpiyoruz ve yağı gezdiriyoruz. Salçayı su ile eritip döküyoruz. Defne ve biberiyeyi tepsiye koyuyoruz. Üzerine balıkları diziyoruz. Karabiber, tuz ve toz biberi balıkların üzerine serpip yağ gezdiriyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişiriyoruz, ısıyı 200 dereceye çıkarıp 15 dakika daha pişiriyoruz.

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