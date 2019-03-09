İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, bahar aylarının vazgeçilmez sebzesi enginar ile yapılan dolmalara yer veriyorum. Enginar ve yabani atası kenger ya da deve dikeninin Kuzey Afrika kökenli olduğu, son yıllarda yapılan araştırmalarda ortaya çıkmıştır. Günümüzden yaklaşık 9 bin yıl önce Akdeniz havzasına inen ve burada yaygınlaşan enginara, antik Mısır duvar kesimlerinde de rastlanmıştır. Enginarın tarihi M.Ö. 371-287 yıllarına kadar dayanır.

Enginar, 15'inci yüzyılın ortalarında Napoli'de ekilmiş ve oradan Avrupa'ya yayılmıştır.



EN BÜYÜK FAYDA YAPRAĞINDA

Enginarın taç yapraklarında, gövdesine oranla sekiz kat daha fazla sinarin bulunur. Sinarin, kolesterolün düşmesine ve sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına katkıda bulunur. Bu nedenle enginarın yaprakları ile birlikte tüketilmesi sağlık açısından daha faydalıdır.

Bugünlük benden bu kadar. Bana idilikaninmutfagi@ sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



MİDYE ENGİNAR

YAPILIŞI: Enginar yapraklarını tek tek ayırıyoruz. Pirinçleri yıkayıp içine ince kıyılmış soğan, nane, maydanoz, taze soğan, tuz ve karabiber ilave ediyoruz. Ardından enginar yapraklarının içine pirinçli harçtan koyup tek tek kapatıyoruz ve midye şekli veriyoruz. Bir pilav tenceresine dizip üzerine limon suyu ve zeytinyağını döküyoruz, azar azar su ilavesi ile pişiriyoruz.



MALZEMELER



2 adet yapraklı enginar

1 su bardağı pirinç

Yarım demet taze nane

Yarım demet maydanoz

Yarım demet taze soğan

1 adet kuru soğan

1 tatlı kaşığı karabiber

Tuz

1 adet limon

Yarım su bardağı zeytinyağı



ASMA YAPRAĞINDA ENGİNAR



MALZEMELER



1 su bardağı pirinç

1.5 çay bardağı zeytinyağı

3 adet kuru soğan

Yarım demet maydanoz

Yarım demet taze nane

Yarım demet dereotu

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 su bardağı kaynar su

20 adet asma yaprağı

10 adet çanak enginar

Enginarların üzerine sıkmak için yarım limon suyu

Limonlu su (enginarları bekletmek için)



YAPILIŞI: Enginar çanaklarını limonlu suda bekletiyoruz. Pirinçli iç harcını hazırlıyoruz. Her bir enginarın üzerine pirinçli iç harçtan paylaştırıyoruz. Asma yaprağına sarıyoruz ve geniş bir tencereye diziyoruz.



PÜF NOKTASI



Enginar çanaklarını her ne kadar ayıklanmış satın alsak da, kılçık olma riskini önlemek için etrafından bir tur daha kesmenizi öneriyorum.



ENGİNAR DOLMASI



MALZEMELER



3 adet saplı yapraklı enginar

1.5 bardağı pirinç

Yarım demet taze nane

Yarım demet maydanoz

Yarım demet taze soğan

1 adet kuru soğan

1 tatlı kaşığı karabiber

Tuz

1 adet limon

Yarım su bardağı zeytinyağı



YAPILIŞI: Pirinci yıkadıktan sonra içine bir tane kuru soğanı doğruyoruz. Yeşillikleri temizleyip yıkıyoruz. İnce ince doğrayıp pirincin içine karıştırıyoruz. Yarım bardak zeytinyağı, karabiber, tuz ve yarım limonun suyunu da koyup karıştırıyoruz. Enginarları temizleme kısmı son derece önemli. Önce derin bir kaseye su koyup yarım limon sıkıyoruz. Enginarların saplarını kesip altta kalan sert yapraklarını temizliyoruz. Üstünü de düz kesip elimizle açarak biraz gevşetiyoruz ve tatlı kaşığı yardımıyla içinin tüylü kısımlarını temizliyoruz. Limon sürüp suya bırakıyoruz. Pirincin üçte birini enginarların ortasına dolduruyoruz. Sonra tek tek yaprakların aralarına pirinci dolduruyoruz. Geniş bir tencereye sıralayıp enginarların yarısına kadar sıcak su koyarak pişiriyoruz.