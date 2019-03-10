Vücuda faydası çok



SAĞLIK için çok faydalı olan yoğurt; bakterileri, bağırsaktaki mikropları öldürüyor. Karaciğer ve cilt hastalıkları ile damar sertliği ve sinir hastalıklarının önlenmesine yardımcı oluyor. Kolesterolü de düşürüyor.



Bugün İdilika'nın Mutfağı'nda, en organik gelenesel yiyeceğimiz yoğurda yer verdim. Mayaladığım yoğurtlar çok leziz oldu ve birini bal ile, diğerini pudra şekeri ile yedim. Bir kısmını ezdiğim meyvelerle karıştırıp meyveli yoğurt olarak tüketirken, geri kalanları bez bir torbaya koyup suyunu süzüp süzme yoğurt olarak değerlendirdim. Her şeyin sağlıklısına ve doğalına yöneldiğimiz şu günlerde, evde yoğurt yapmanın ne kadar basit olduğunu size de göstermek istedim. Yoğurdun ne ile yapıldığını hepimiz biliyoruz. Sütün yoğurt haline dönüşmesi için eski yoğurt, maya görevi görüyor. Tarihe baktığımızda; 6 bin yıldır yoğurt üretilip tüketildiği tahmin ediliyor. Yoğurdun adı Türkçe'dir ve neredeyse tüm dillerde adı aynıdır. Yoğurt kelimesinin, ilk olarak Kaşgarlı Mahmut tarafından 'Divanü Lügati't Türk'te kullanıldığı tespit edilmiş. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de yoğurt çok değerliymiş ve saray mutfağının vazgeçilmez besin kaynağıymış.



EV YAPIMI YOĞURT



MALZEMELER



1 lt. organik inek sütü

1 yemek kaşığı ev yapımı yoğurt veya 1 yemek kaşığı hazır yoğurt



YAPILIŞI: Sütü 10 dakika kaynatıyoruz. Kaynattığımız sütün ılınmasını bekliyoruz. Doğru ısıyı yakalamak için kontrol ederken parmağımızın yanmaması gerekiyor ancak hafif bir sıcaklık hissetmeliyiz. Sütün ısısı istediğimiz noktaya geldiğinde, bir yemek kaşığı yoğurdun içine ılık sütten biraz döküp karıştırıyoruz. Sonra sütlü yoğurtlu karışımı ılık sütün içine ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Üzerini iyice kapatıp kalın bir örtü, havlu ya da battaniye ile etrafını sarıyoruz.

NOT: Sütü bir yemek kaşığı tereyağı ile de mayalayabiliriz.