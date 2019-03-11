İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, baharın müjdesi çağla bademli tariflere yer veriyorum. Bazılarımız çağlaya ekşiliğinden dolayı papaz eriği muamelesi yapar ve tuzla tüketir, bazı yörelerde ise etli yemeği yapılır. Uzmanlar, çağla bademin; B ve E vitaminleri ile protein, demir, kalsiyum, fosfor ve yüksek oranda yağ ihtiva etmesinden dolayı çok faydalı olduğunu savunuyor.



ÇAĞLANIN TENCEREDEKİ HALİ

Anadolu'da çağla badem ile yapılan pek çok yemeğe rastlamak mümkün. Gaziantep'te etli çağla yemekleri, salçalı ve yoğurtlu olarak iki farklı şekilde pişiriliyor. Şanlıurfa'da çağla aşına soğan yerine sarımsak konuluyor. Niğde'de kuzu eti ile hazırlanan çağla yemeğinde badem yerine kayısı çağlası da kullanılabiliyor. Mardin'de ise çağla badem ve et ile yapılan fırkiye isimli bir yemek mevcut. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



SALAMURA ÇAĞLA BADEM



MALZEMELER



750 gr. çağla

3 tatlı kaşığı tuz

3 çay kaşığı şeker

1.5 çay bardağı üzüm sirkesi



YAPILIŞI:

Çağlaların baş kısımlarını kesiyoruz. Sarımsakları bölüp kavanozun dibine yerleştiriyoruz. Üzerine tuz, şeker ve sirke ekliyoruz. Bademleri diziyoruz. Üzerini kaynar su ile doldurup ağzını kapatıyoruz. Kavanoz soğuyunca gölgede 15 gün bekletiyoruz. Kavanozu açtıktan sonra buzdolabına kaldırıyoruz.



PÜF NOKTASI

Çağla badem turşusunu rondodan geçirip sarımsaklı yoğurt ile karıştırarak enfes bir meze elde edebilirsiniz. Kavanozun dibine bayat ekmek ile hardal tohumu koyabilirsiniz.



ÇAĞLA BADEM EZMESİ



MALZEMELER



15 adet çağla badem

2 diş sarımsak

Zeytinyağı

3 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı mayonez

1 avuç ceviz içi

1 yemek kaşığı süzme yoğurt



YAPILIŞI:

Çağla bademleri ortadan ikiye ayırıp beyaz kısımlarını çıkarıyoruz ve rondodan geçiriyoruz. İçine sarımsak, tuz ve zeytinyağı ilave ediyoruz. Yoğurt ve mayonez ekleyip rondodan çekmeye devam ediyoruz. Ceviz içi ekleyip karıştırarak servis ediyoruz.



GAZİANTEP USULÜ ÇAĞLA AŞI



MALZEMELER



500 gr. kuşbaşı kuzu eti

1 kg. çağla

1 su bardağı nohut

2 su bardağı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet yumurta

Tuz

Karabiber



YAPILIŞI:

Çağla bademleri ortadan keserek beyaz kısımlarını çıkarıyoruz ve 10 dakika haşlıyoruz. Haşladığımız çağla bademleri, her seferinde suyunu değiştirerek üç-dört defa soğuk suda tutuyoruz. Nohutu bir gece önceden ıslatıyoruz. Eti tencereye koyup orta ateşte suyunu salıp çekene kadar pişiriyoruz. Nohutları ve tuzu ilave edip pişmeye bırakıyoruz. Kaynar su ilave ediyoruz. Etler pişince bademleri ekliyoruz. Ayrı bir yerde yoğurt ve yumurtayı çırpıyoruz. Yemeğin üzerine döküp karıştırmaya devam ediyoruz. Üzerine karabiber serpiyoruz.