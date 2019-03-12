İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, binlerce yıldır gerek gıda, gerekse tıbbi amaçlarla kullanılmış olan mantarı mercek altına alıyorum. Mantarlar, daha önceleri bitki olarak kabul edilirdi. Ancak bugün geldiğimiz noktada, mantarlar âlemi de diyebileceğimiz farklı ve zengin tür çeşitliliğine sahip canlılar olarak kabul ediliyor.



ADINA FESTİVALLER DÜZENLENDİ



Firavunlar, mantarlara çok büyük bir değer verirken; Yunanlılar, savaşçıları için güç veren büyük bir besin kaynağı olarak görmüşlerdir.

Çinliler, mantarları sağlıklı bir gıda kaynağı olarak görürken, Romalılar Tanrı'nın bir hediyesi olarak kabul etmişler, adına festivaller düzenlemişlerdir.

Bugünlük benden bu kadar. Bana idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



MANTARLI BÖREK



YAPILIŞI: Mantarları doğruyoruz. İçi için; soğanı, biberi ve domatesi sıvı yağda kavuruyoruz. Üzerine mantarları, limon suyunu ilave edip pişiriyoruz. Baharatları ve tuzu ilave edip ocaktan alıyoruz. Sosu için; bir kaba yoğurdu, yumurtaları, yağı koyup karıştırıyoruz. Yufkayı düz bir zemine serip sosun yarısını üzerine döküyoruz. İkinci yufkayı üzerine seriyoruz ve kalan sosu her yerine yayıyoruz. Üçüncü yufkayı serip 16 parçaya bölüyoruz. Her parçanın üzerine mantarlı harçtan paylaştırıyoruz. Sigara böreği gibi sarıyoruz. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp 80 derece fırında pişiriyoruz.



MALZEMELER



3 adet yufka

SOS İÇİN:

1.5 su bardağı yoğurt

2 adet yumurta (birinin sarısı üzeri için)

125 gr. oda sıcaklığında erimiş margarin (yarım paket)

İÇİ İÇİN:

Yarım kg. mantar

1 adet soğan

3 adet sivri biber

1 adet domates

Kekik

Karabiber

Kimyon

Kırmızı biber

Tuz

Limon (mantarın kararmaması için)



MANTAR ÇORBASI



YAPILIŞI: Mantarları limonlu suya doğruyoruz. Tereyağını eritip zeytinyağı ekliyoruz ve mantarları ısınan yağda sote ediyoruz. Kavrulduktan sonra soğanları, sarımsağı ve unu ekliyoruz. Biraz çevirip suyunu ilave ediyoruz. Kaynayınca bir bardak sütü ekliyoruz. Ocaktan inmeye yakın tuzunu atıyoruz. Kaselere paylaştırarak servis ediyoruz.



MALZEMELER



9-10 adet kültür mantarı

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytin yağı

2 yemek kaşığı un

1 diş sarımsak

1 küçük kuru soğan

1 su bardağı süt

5 su bardağı su

Karabiber ve tuz



FIRINDA MANTAR GRATEN



MALZEMELER



1 adet büyük soğan

5 adet yeşil biber

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı salça

2 adet kapya biber

Yarım kg. mantar

Tuz, pul biber, karabiber, kimyon ve kekik

BEŞAMEL SOS İÇİN:

1.5 yemek kaşığı margarin

1 dolu yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

ÜZERİ İÇİN:

Kaşar peyniri



YAPILIŞI: Sebzeleri doğruyoruz. Tavaya sıvı yağı koyup sebzeleri kavuruyoruz. Biraz suyla açılmış salçayı, doğranmış mantarımızı ve baharatları atıp karıştırıyoruz. Biraz kavurup bir borcama alıyoruz. Beşamel sos için; tencereye yağı alıp eritiyoruz. Sonra unu ekleyerek karıştırıyoruz ve sütü ekleyip kaynamaya bırakıyoruz. Muhallebi kıvamından daha cıvık olunca altını kapatıyoruz ve yemeğimizin üzerine döküyoruz. Üzerine kaşar peyniri rendesi serpiyoruz ve 200 derece fırında pişiriyoruz.