İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Aydın'a konuk oluyoruz. Ege Bölgesi'nin en önemli şehirlerinden biri olan Aydın, zengin mutfak kültürüyle dikkat çekiyor. Tarih boyunca pek çok imparatorluğa evsahipliği yapan Aydın, aynı zamanda turistik bir şehir olduğu için, mutfak kültüründe çeşitlilik ön plana çıkıyor. Denize yakınlığı sebebiyle; kentte balık, incir, zeytinyağı ve sebze üretimi de, kullanımı da oldukça gelişmiş. Ayrıca değişik sebzelerden yapılan sosları da çok ünlü. Bunların en meşhuru ise; patlıcan ve biberden yapılan tarator. Bununla birlikte zeytinyağlı yemekler ve mezeler konusunda çeşitli tarifler sunan Aydın mutfağı, göreceli olarak İzmir mutfağıyla da benzerlikler taşıyor.



CİĞER SARMASI



MALZEMELER

1 bütün kuzu ciğeri ve ciğerin gömleği (etrafını saran zarı)

2 su bardağı pirinç

5-6 adet taze soğan

1 adet büyük kuru soğan

Yarım demetten biraz fazla taze nane

1 adet yumurtanın sarısı

Tuz

Karabiber

Yarım çay bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI: Öncelikle ciğerin gömleğini yıkayıp ılık suya koyuyoruz. Ciğeri de yıkayıp bekletmeden minik minik doğuruyoruz. Derin bir kaba aldığımız pirinci nişastası gidene kadar iyice yıkayıp süzüyoruz. Naneyi ve taze soğanı ince ince kıyıp kuru soğanı da yemeklik doğruyoruz. Tüm malzemeleri pirinçle karıştırıyoruz. Sıvı yağ ekledikten sonra ciğerleri de ilave ediyoruz. (Her şey çiğken karıştırılıyor.) Standart büyüklükte bir çorba kasesi alıp ciğerin gömleğinden uygun büyüklükte parça koparıp kenarlardan sarkacak şekilde kasenin içine seriyoruz. Hazırladığımız iç harcı kaseye doldurup kenarlardan sarkan gömlekle üzerini tamamen kapatıyoruz. Perde pilavı gibi düşünebilirsiniz. Kaseyi tepsiye ters çevirerek hazırladığımız sarmaları dip dibe yerleştiriyoruz. Üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. Önceden 180 derece ısıttığımız fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişiriyoruz. Tepsiyi fırından alıyoruz, kızaran sarmaların üzerlerine çıkacak kadar sıcak su ekleyerek tekrar fırınlıyoruz. Suyunu çekene kadar pişirmeye devam ediyoruz. Tamamen piştikten sonra üzerini bir tepsi ya da folyoyla kapatıp 10-15 dakika demlendirip servis edebilirsiniz.



KIRLI KIZARTMASI



MALZEMELER

Kişi başına 1 adet patlıcan

1 büyük boy soğan

2 büyük boy domates

1 baş sarımsak

Kırmızı toz biber

Tuz

YAPILIŞI: Patlıcanları ortadan ikiye kesip uzunlamasına dörde bölüyoruz. Acı suyunun çıkması için tuzlu suda yarım saat bekletiyoruz, sonra bol yağda kızartıyoruz. Bir tencerede iri iri doğradığımız soğanları ve domatesleri kavurup sarımsakları ekliyoruz. Kavrulduktan sonra kırmızı biberini ekleyip patlıcanları içine atıyoruz. Üzerine çıkıncaya kadar su ekliyoruz ve suyu azalana kadar kısık ateşte kaynatıyoruz.



BOLAMA



MALZEMELER

Tavuk eti (kemikli kemiksiz fark etmez; istediğiniz kadar, istediğiniz büyüklükte)

1 orta boy kase nohut (geceden suda bekletilmiş)

3-4 adet orta boy soğan

2 yemek kaşığı salça

Tuz

Karabiber (karabiber tadı azıcık belirgin olacak)

Zeytinyağı

Pirinç

Bulgur

Erişte

YAPILIŞI: Tavuk etini dilediğimiz büyüklükte doğrayıp bir tencereye koyuyoruz. Soğanı da büyük büyük kesip tencereye atıyoruz. Salça, tuz, karabiber ve nohutu da ekleyip elimizle malzemeleri birbirine yedirmek için azıcık yoğuruyoruz. Büyük bir tencerenin dibine çapraz şekilde çatal koyuyoruz. (Buradaki maksat; tencerenin dibi tutmaması, hem de alttan rahatça suyu içine alması) İçi tavuk dolu tencereyi büyük tencerenin içine oturtuyoruz, tencerenin kulpunu geçmeyecek kadar su koyuyoruz ve ocağın en kısık ateşine alıyoruz. Pirinçler pişince demlenmeye bırakıyoruz. İlk sıcaklığı geçtikten sonra tencere ile servis ediyoruz.



KENKER YEMEĞİ



MALZEMELER

1 bağ temizlenmiş kenker

Yarım çay bardağı pirinç

1 adet soğan

1 adet domates

Zeytinyağı

Tuz

Su

YAPILIŞI: Bir tavada doğranmış soğanı kavuruyoruz, üzerine rendelenmiş domatesi ilave ediyoruz. Tavaya pirinci de ilave ederek biraz daha kavuruyoruz. Üzerine suyu ve kenkerleri ilave ederek, suyunu çok fazla çektirmeden pişiriyoruz.



ZEYTİNYAĞLI TAZE BÖRÜLCE



MALZEMELER

1 kg. taze börülce

2 adet kuru soğan

3 adet domates

1 çay kaşığı tuz

1 çorba kaşığı kırmızı biber

Zeytinyağı

Su

YAPILIŞI: Börülcelerin uçlarında ve yanlarında bulunan lifleri ayıklıyoruz, fasulye gibi üçe veya dörde bölerek doğruyoruz. İnce kıyılmış soğanları zeytinyağında kavuruyoruz. Kavrulan soğanların üzerine yıkanmış börülceleri ve kuşbaşı doğranmış domatesleri ilave ediyoruz. Üzerine tuz ve kırmızı biber ilave ederek kavurmaya devam ediyoruz. 10 dakika kadar kavurduktan sonra iki bardak su ilave ederek 15-20 dakika daha kaynatıp ocaktan alıyoruz ve sıcak servis ediyoruz.