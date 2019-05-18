Türkiye'nin en özgün ve en lezzetli mutfaklarından biri Adana'ya ait. Adana mutfağı, ülkemizde et ve kebap kültürünün en iyi temsilcilerinden biri olarak dikkat çekiyor. Medeniyetlerin beşiği olması ile farklı kültürlerden de izler taşıyan Adana mutfağında birbirinden lezzetli yemeklerin yanında baharat kullanımı da yaygın. Dünyaya nam salmış lezzetleri ile Adana'ya yolunuz düşerse, bu damak çatlatan tarifleri mutlaka tadın. İşte Adana mutfağının öne çıkan yemekleri...



ADANA USULÜ KURU PATLICAN DOLMASI



MALZEMELER



14-15 adet kuru patlıcan



İÇ HARCI İÇİN:

1.5 su bardağı pirinç

3 adet kuru soğan

1 çorba kaşığı domates salçası

1 çorba kaşığı biber salçası

1 çorba kaşığı sumak

2 çorba kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı karabiber

2 tatlı kaşığı ince limon tuzu

1 çorba kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı sıvı yağ

Yarım demet dereotu

Bir tutam maydanoz



SOSU İÇİN:

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 baş sarımsak

2 çorba kaşığı kuru nane

1 çorba kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı ince limon tuzu

1 çorba kaşığı sumak

3 su bardağı su

1 çorba kaşığı salça



YAPILIŞI:

Öncelikle kuru patlıcanları kaynar suda hafif yumuşayana kadar haşlıyoruz, daha sonra iyice yıkayıp suyunu süzüyoruz. İç harcı için; soğanları, maydanozu ve dereotunu doğrayıp hazır ediyoruz. Pirinçleri yıkayıp suyunu süzüyoruz. Bir kapta pirinç, soğan ve iç harcı için gereken diğer malzemeleri karıştırıyoruz. (İyice kavurmaya gerek yok; ben böyle yapıyorum, daha güzel oluyor.) Patlıcanların içlerini çok olmayacak şekilde doldurup tencereye diziyoruz. Sosu için; küçük bir tencereye yağı koyuyoruz, ezilmiş sarımsağı ve diğer malzemeleri ekliyoruz. İkiüç dakika kadar kavurup suyunu ilave edip karıştırıyoruz ve dolmaların üzerine gezdiriyoruz. Dolmaların pişmesi için üzerini geçmeyecek kadar su ekleyip orta ateşte pişiriyoruz.



ADANA USULÜ SARIMSAKLI KÖFTE



MALZEMELER



2.5 su bardağı bulgur

1 su bardağı irmik

1 kaşık biber salçası

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay bardağı un



SOS İÇİN:

4 diş sarımsak

1 yemek kaşığı biber salçası

4 adet büyük boy domates

Limon tuzu

Tuz

Pul biber

Maydanoz

Yarım çay bardağı sıvı yağ



YAPILIŞI:

Bulgur ve irmiği bir kaba koyuyoruz, üzerini geçmeyecek kadar soğuk su koyup çekmesini bekliyoruz. Salçayı, tuzu ve pul biberi ekleyip yoğuruyoruz. Kıvama gelince unu da ekleyip tekrar yoğuruyoruz. Küçük toplar halinde avucumuzun içinde yuvarlayıp serçe parmağımızla şekil veriyoruz. Tencerede su kaynatıyoruz ve köftelerimizi içine katıyoruz. 10-15 dakika pişiriyoruz. (Çok pişirmemeye dikkat edin) Ayrı bir tencereye domatesleri rendeliyoruz, dövdüğümüz sarımsakları içine koyup limon tuzu, pul biber, tuz, salça ve sıvı yağla birlikte pişiriyoruz. Pişen köftelerin suyunu süzüp sosunu üzerine döküyoruz. Maydanozla servis yapıyoruz.



YÜKSÜK ÇORBASI



MALZEMELER



HAMUR İÇIN:

1 adet yumurta

1 çorba kaşığı irmik

400-450 gr. un

1/2 su bardağı su

Tuz



İÇ MALZEME İÇİN:

200-250 gr. kıyma

1 adet orta boy soğan

Tuz

Karabiber



ÇORBA İÇİN:

250 gr. hamur

1.5 litre su

1 çorba kaşığı biber salçası

1.5 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı kuru nane

1 su bardağı haşlanmış nohut

3 çorba kaşığı limon suyu

Tuz



YAPILIŞI:

Kıyma, rendelenmiş soğan, tuz ve karabiberi, kıyma suyunu çekene kadar kavuruyoruz. Islanmış irmik, yumurta, tuz ve unu, azar azar su ekleyerek biraz sertçe hamur yapıyoruz, üstünü ıslak bezle örtüp 30 dakika kadar bekletiyoruz. Hamuru dört eşit bezeye ayırıyoruz, her bezeyi 2 milimetre inceliğinde açıyoruz. Hamuru unlayarak ikiye katlıyoruz, tekrar unlayarak dikdörtgen şekline getiriyoruz ve 1 santim eninde kesiyoruz. (Kesilen parçaları açtığınızda uzun şeritler elde edeceksiniz.) Dört-beş şeridi üst üste koyup kare şeklinde kesiyoruz. Hamurların içine soğumuş kıymalı harçtan koyup dört köşesini birbiriyle yapıştırarak kapatıyoruz. Hamurları, unlanmış tepside bir saat kadar oda sıcaklığında kurutuyoruz. Çorba için; salça ve tereyağını kavuruyoruz. Suyu ekleyip kaynatıyoruz. Hamurları kaynar suya atıyoruz, kuru naneyi de ekleyip pişiriyoruz. Hamurlar pişmeye yakınken nohutları ekliyoruz. Limon ve tuzu ekledikten sonra ateşten alıyoruz, hamurların dirilmesi için yarım su bardağı soğuk su ekleyin.



TAŞ KADAYIF (YASSI KADAYIF)



MALZEMELER



ŞERBET İÇİN:

2.5 su bardağı su

2 su bardağı şeker

Çeyrek limon suyu



HAMUR İÇİN:

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı su

1.5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı kuru maya

1 tatlı kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

İçine koymak için ceviz

Kızartmak için sıvı yağ



YAPILIŞI:

Öncelikle şerbeti yaparak başlıyoruz çünkü şerbetin soğuk olması gerekiyor. Şeker ve suyu aynı bardakla ölçerek tencereye koyuyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısıyoruz. 10 dakika kaynatıp çeyrek limonun suyunu sıkıp beş dakika daha kaynatıyoruz. Geçelim hamura... Sütü biraz ısıtıyoruz. Daha sonra çukur bir kaba alıp üzerine bir su bardağı su ekliyoruz. Ardından şeker, tuz, maya ekleyip karıştırıyoruz. Son olarak un ekliyoruz. Üzerini streç filmle örtüp mayalanması için bekliyoruz. Göz göz olunca hazır olmuş demektir. Mayalanan hamurdan birer yemek kaşığı alarak ısıtılmış teflon tavaya döküyoruz. Sadece alt kısmını pişiriyoruz. (Üstünü pişirmiyoruz) Alt kısım kızarıp üst kısmın hamurumsu rengi gidinceye kadar, hamur bitinceye dek aynı işlemi yapıyoruz. Hepsi piştikten sonra, pişmeyen tarafın içine ceviz koyup kapatıyoruz, kızdırılmış yağda tek tek kızartıyoruz ve soğuk şerbete atıyoruz.