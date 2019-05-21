İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Van'a konuk oluyoruz. Van denince akla, sıcak ana yemeklerden ziyade öncelikle Van kahvaltısı geliyor. Diğer bazı şehirlerimiz de kahvaltılarının çok meşhur olduğunu söylese de, bana göre Van kahvaltısı marka olmayı hak ediyor. Peki, bakalım Van'ın iftar sofrasında neler var...



VAN KURUT KÖFTESİ



MALZEMELER

1 kg. köftelik bulgur

2 baş soğan

Tuz

İki tutam reyhan

2 kaşık un

Ezilmiş kurut veya torbada süzülmüş yoğurt

3 diş sarımsak

200 gr. kavurma

2 kaşık yağ

YAPILIŞI: Ufak doğranmış soğanlar tencereye konulur. Üstüne bulgur, reyhan ve tuz eklenir. Üzerine yeterince kaynar su dökülür, hafif ateşte haşlanarak suyu çektirilir. Bir tepsiye boşaltıp, un katılarak iyice yoğrulur. Avuç içinde sıkılarak köfteler hazırlanır. Köfteler, bir su bardağı kaynar su ile tencereye konularak pişirilir. Suyunu çekince ocaktan indirilir. Hafifçe torbada suyu alınmış yoğurt, çatalla çırpılarak köftelerin üzerine dökülür. Diğer tarafta; 2 kaşık yağda kavurma ve bir tatlı kaşığı pul biber ile sos yapılır. Yoğurdun üzerine kavurmalı sos dökülür.



AYRAN AŞI



MALZEMELER

1 su bardağı aşurelik buğday (yarma)

2 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı un

1 yumurta

1 kabak

Pazı

Su

Tuz

YAPILIŞI: Buğdayın üstüne bir miktar su konulup düdüklüde haşlanır. Piştikten sonra pazı ve kabak da yarmanın içine katılır ve pişirmeye devam edilir. O sırada yoğurt, un ve yumurta iyice çırpılır. Çırpılan yoğurda, yarmanın sıcak suyundan katılıp yoğurt ılıtılır. Bir süre sonra yoğurt da yarmanın üzerine katılır. (Yoğurt yarmaya katıldığı zaman koyu ayran kıvamında olacak ve sürekli olarak kaynayana kadar karıştırılması gerek. Yoksa yoğurt pütür pütür olur ve kesilir.) Kaynamaya başladıktan sonra karıştırma işlemi bitirilir. 15 dakika daha kaynatıp ayran aşı servis edilir.



VAN BORANİ (PEYGAMBER YEMEĞİ)



MALZEMELER

1 büyük boy kabak

1 yemek kaşığı yağ

1 su bardağı eritilmiş kurut

1 su bardağı pişmiş mercimek

Tuz

SOSU İÇİN: Tereyağ ve salça

YAPILIŞI: Kabak, kabuğu kızarıncaya kadar fırında iyice pişirilir. Fırından çıkarılır, kabuğu ve çekirdekleri ayrılır. İyice pişmiş olan kabak, çatalla ezilir. Bir tavada eritilmiş yağ ilave edilir, karıştırılır. İçine pişmiş mercimek, eritilmiş kurut ve tuz eklenir. Servis tabağına alınıp üzerine yağ ve salçayla hazırlanan sos gezdirilir.



VAN ÇÖREĞİ



MALZEMELER

2.5 su bardağı süt

250 gram erimiş margarin

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 yumurta beyazı

1 paket yaş maya

1 tatlı kaşığı şeker

1 silme yemek kaşığı tuz

Aldığı kadar un

İÇ MALZEMESİ:

Yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağ

2 su bardağı un

1 su bardağı dövülmüş ceviz

1 çay kaşığı tuz

ÜZERİNE SÜRMEK İÇİN:

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı yoğurt

YAPILIŞI: Yoğurma kabının içine ılık süt, şeker ve mayayı konulup karıştırılır. Biraz bekleyip diğer malzemeler de sırasıyla eklenir. Alabildiği kadar un ile ele yapışmayan bir hamur olana kadar yoğurulur. Hamurun üzeri örtülüp mayalanması beklenir. Daha sonra tavaya sıvı yağ konulur. Üzerine un ilave edilir. Tuz konulup kavurulur. Rengi pembeleşince altı kapatılır. İçine ceviz katılıp soğuması beklenir. Mayalanan hamurdan bir parça koparılıp açılır. Tam ortasına cevizli harçtan konulur, kenarlarından ortasına doğru büzülüp kapatılır. Elle yavaş yavaş ezilerek biraz büyütülür. Üzerine istenilen şekil verilir. Tepsi yağlanır ya da yağlı kağıt yerleştirilir. İçine hazırlanan çörekler dizilir. Üzerine yumurta sarısı ve yoğurt karışımı sürülür. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirilir.



SENGESER



MALZEMELER

1 kase yeşil mercimek

1 tane kuru soğan

1 kaşık salça

1 tatlı kaşığı pul biber ve tuz

ÜZERİ İÇİN:

1 kase süzme yoğurt (çökelek)

2 diş sarımsak

SOSU İÇİN:

Yarım paket margarin ve pul biber

YAPILIŞI: Öncelikle mercimekler haşlanır. Daha sonra tencereye sıvı yağ konulup soğanlar pembeleşinceye kadar kavurulur. Üzerine mercimekler, baharat ve salça eklenir. Üzerine 1 su bardağı sıcak su ilave edilir. Suyunu çekince sarımsaklı yoğurt ve sos dökülüp servis edilir.