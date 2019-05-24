İdilika'nın Mutfağı'nda bugün İstanbul'dayız. Dünyanın önemli mutfaklarından biri olan İstanbul mutfağı, bulunduğu coğrafi alanın tarihini izleyerek gelişti. M.Ö. 7'nci yüzyılda Megaralılar kolonisi olarak kurulan şehir, önceleri Antik Yunan dünyasının hayat bilgisi ve deneyimleriyle donanmıştı. Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılmasından meydana gelen Doğu Roma, mutfağını Romalılar'ın kültürel deneyimleriyle zenginleştirdi.

Fetihten sonra İstanbul mutfağı, göçer fatihlerin beslenme gelenekleriyle tanıştı. İstanbul'da yaşayan değişik etnik topluluklar; Seferad Yahudileri, Ermeniler, Levantenler, Çerkesler, Gürcüler, Ege adalarından gelenler, Epirliler, Pontuslular ve Kapadokyalılar İstanbul mutfağını kendi gelenekleriyle yoğurdular.

Bakalım, en geleneksel haliyle Ramazan'da iftar sofrası nasıl oluyor...



İSTANBUL PİLAVI



MALZEMELER

500 gr. pirinç

4.5 su bardağı kaynar su

1 parça tavuk göğsü

1 su bardağından az bezelye

2 yemek kaşığı tereyağı

50 gr. Antep fıstığı (isteğe bağlı)

50 gr. badem

1 çay kaşığı zencefil

1 çay kaşığı zerdeçal

Yarım çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet kesme şeker

Bademleri kavurmak için 2 yemek kaşığı sıvı yağ

YAPILIŞI: Pirinçleri ılık suda, üzerine tuz atarak 15 dakika bekletin. Sonra yıkayıp süzün. Ayrı bir yerde tavuk göğsünü haşlayın ve didikleyin. Bademleri haşlayıp kabuklarından arındırın. Sonra da sıvı yağda sarı bir renk alana kadar kavurun. Bir tencereye tereyağ koyup eritin. Pirinçleri ekleyin ve şeffaf renk alana kadar kavurun. Bademleri ekleyin. Bezelye, baharatlar, şeker ve suyu ilave edip kaynayınca altını kısın. Göz göz olunca ocağın altını kapatın. En son isteğe göre fıstıkları ilave edip demlenmeye bırakın.



SARIYER BÖREĞİ



MALZEMELER

40 adet hazır baklava yufkası

80 gr. eritilmiş tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

1 su bardağı maden suyu

2 yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

İÇ MALZEME:

500 gr. kıyma

3 adet soğan

1 avuç fıstık

1 avuç kuş üzümü

Tuz ve baharatlar

YAPILIŞI: İlk olarak iç malzeyi hazırlayın. Soğanları küp küp doğrayın ve yağda kavurun. Rengi hafif dönen soğanlara fıstık ve kuş üzümü ilave edin.

Ardından kıymayı koyup kavurun. Tuz ve baharatları da ekleyerek soğumaya bırakın. Börek için, aralarına sürmek üzere harcı hazırlayın. Eritilmiş tereyağı, sıvı yağ, süt, soda, yumurta ve tuzu ayrı bir kapta karıştırın.

Baklava yufkaları çok çabuk kurur ve o yüzden hızlı hareket etmelisiniz. Mümkünse üzerini nemli bir bezle örtün.

İlk katı tezgaha alıp fırça ile yağlayın. Ardından ikinci yufkayı alın. Yine fırça yardımıyla harcı üç, dört ve en son beşinci yufkaya da sürüp kıymayı uç kısıma koyup rulo yaparak katlayın. Tepsiye uzunlamasına dizin.

Kalan harcı, tüm yufkaların üzerine bolca sürüp dilimleyin. (Bir gece buzdolabında bekletebilirsiniz.)

180 derecede üzeri kızarana kadar pişirin.



BALLI MAHMUDİYE



MALZEMELER

500 gr. kemikli tavuk but

500 gr. tavuk göğüs eti

1 orta boy soğan

2 yemek kaşığı bal

100 gr. kuru kayısı

100 gr. badem

50 gr. kuru üzüm

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 limon

1 çay kaşığı tarçın

Tuz

Yarım litre tavuk suyu

4-5 dal dereotu veya maydanoz

YAPILIŞI: Tavuk etlerini, içine biraz tuz ekleyerek bol suyla haşlayın ve haşladığınız suyu ayırın. Yağı geniş bir tencereye alın. Haşlanmış tavuk etlerini ekleyip pembeleşinceye kadar hafifçe kızartın. Soğanı küp küp doğrayıp ilave edin. Birkaç dakika daha kavurun. Bademleri 10 dakika ılık suda beklettikten sonra kabuklarını soyun ve tencereye ekleyin. Hafif pembeleştikten sonra üzerine bal, üzüm, kuru kayısı, tarçın, tuz, bir limonun suyu ve yarım litre tavuk suyunu ekleyin. Tencerenin kapağı kapalı olarak kısık ateşte 30 dakika pişirin. İnce kıyılmış dereotu veya maydanozla süsleyerek servis yapın



REYHAN ŞERBETİ



MALZEMELER

1 demet reyhan

1 su bardağından iki parmak eksik toz şeker

1.5 çay kaşığı limon tuzu

4 diş kuru karanfil

2 adet çubuk tarçın

6 su bardağı kaynar su

YAPILIŞI: Reyhan demetini, bağının hemen üzerinden kesin. Bol suda yıkayın ve süzülmesi için kenara alın.

Bir tencereye şekeri, limon tuzunu, karanfili ve çubuk tarçını alın.

Üzerine reyhanları ilave edin ve sıcak suyu dökün.

Şeker eriyinceye kadar karıştırın ve tencerenin kapağını kapatarak demlenmeye bırakın.

Soğuyan şerbeti süzerek bir sürahiye alın ve buzdolabına kaldırın. Buzla servis yapın.