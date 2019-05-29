İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Anadolu'dan Avrupa kıtasına doğru ilerliyoruz. Şen insanları, nefis yemekleri ve kültürüyle farkını her daim gösteren Edirne mutfağına konuk oluyoruz. Edirne; genellikle Osmanlı saray mutfağının lezzetlerini yansıtan bir mutfak kültürüne sahip. Günümüze kadar gelen etli yemekler, hamur işleri ve tatlılar, özellikle iftar sofralarında hâlâ tercih ediliyor. Meyve ve sebze de Edirne mutfağında önemli bir yer tutuyor. Bu şehirde Türkiye çapında ünlü beyaz peynirler de imal ediliyor. Edirne peyniri; genellikle koyun sütünden yapılıyor.

Mamzana, tarhana, ciğer sarması, akıtma, badem ezmesi, lokma, gaziler helvası ve deva-i misk; Edirne'ye özgü yemek ve tatlıların başında geliyor.

Ayrıca borani, zerde, süte peynir eklenerek yapılan akçakatık ve hardaliye de yöreye özgü lezzetler arasında yer alıyor.



EDİRNE USULÜ CİĞER SARMA



MALZEMELER

1 takım kuzu karaciğeri

1 takım kuzu iç gömleği (ciğer zarı)

1 su bardağı pirinç

5-6 dal taze nane veya 2 yemek kaşığı kuru nane

1 demet taze soğan veya 1 büyük kuru soğan

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

2 yemek kaşığı kuş üzümü

2 yumurta

1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağ

Karabiber ve tuz

YAPILIŞI: Öncelikle gömlek olarak tanımlanan ciğer zarını, yumuşaması için bol ılık su içinde beklemeye bırakıyoruz. Ciğeri yıkayıp büyük parçalar haline getirdikten sonra 10 dakika kadar kaynatıp haşlıyoruz. Haşlanmış ciğeri, ince uçlu keskin bir bıçakla küçük parçalara dönüştürüp bu işlem sırasında aralarındaki damarları temizliyoruz. Diğer taraftan, fıstıkları tereyağda hafif pembeleşinceye kadar kavurup içine yıkanmış pirinç ilave ediyoruz. Kavurma işlemini 3-4 dakika daha sürdürüyoruz. Sonunda yarım su bardağı kadar sıcak su ilave edip suyunu çekene kadar ateşte bırakıyoruz. Ocağın altını kapattıktan sonra ince kıyılmış soğanları, tuzu, karabiberi, naneyi ve kuş üzümünü sıcak pilava karıştırıyoruz. 10 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Ilık suda yumuşamış olan ciğer zarını (gömleği) düzgün bir şekilde, altı düz bir tepsiye seriyoruz. Tercihe göre, bu zarı eşit küçük parçalara da bölebiliriz. Dinlenmesi tamamlanıp ılık bir hale gelen pilavın içine bir yumurta çırpıp karıştırıyoruz. Meydana gelen karışımı gömleğin içine boşaltıyoruz. Gömleğin tüm kenarlarını, yuvarlak bir şekil alacak şekilde birleştiriyoruz. Birleşimin açılmaması için tahta kürdanla ters çevirip tepsinin ortasına koyuyoruz. Üzerine çırpılmış yumurta sarısı sürüp gömleğin ıslatma suyundan bir kısmı ısıtıp kenarlardan tepsiye koyuyoruz. Önceden ısıtılmış orta sıcaklıktaki fırına verip 40-45 dakika kadar pişiriyoruz.



DAMAT PAÇASI



MALZEMELER

5 adet yufka

1 adet bütün tavuk

SOSU İÇİN:

3 su bardağı tavuk suyu

3 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı yoğurt

2 adet yumurta

2 diş sarımsak

1 kahve fincanı sirke

3-4 su bardağı tavuk suyu

ÜZERİNDEKİ SOS İÇİN:

2 yemek kaşığı tereyağ

Toz kırmızı biber

YAPILIŞI: Öncelikle tavuğu haşlayıp didikliyoruz. Ardından yufkaları sıkıca rulo şeklinde sararak iki parmak genişliğinde kesip tepsiye diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızartıp soğumaya bırakıyoruz. Soğuyan yufkaların üzerine üç-dört su bardağı tavuk suyu döküyoruz. Sosu için; tencereye malzemeleri aynı anda koyup pişiriyoruz. Haşlanan yufkaların üzerine gezdirerek sosu döküyoruz. Sosun üzerine tavuk etini yayıyoruz. Tavuk etinin üzerine ise tereyağlı toz biberli karışımdan gezdirip servis yapıyoruz.



GAZİLER HELVASI



MALZEMELER

2.5 su bardağı un

2.5 su bardağı süt

250 gr. margarin

2.5 su bardağı toz şeker

YAPILIŞI: Yağın tamamını eritip soğutuyoruz. Unu ilave edip devamlı karıştırarak kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Ayrıca sütü şekerle kaynatıp tencereye ilave ediyoruz. Kısık ateşte karıştırarak 10 dakika pişiriyoruz.

PÜF NOKTASI

Servis ederken kaşıkla şekil verip üzerine toz şeker dökerseniz hem görünümü çok güzel olur, hem de yerken çıtır çıtır şekerler ağza gelir.



PİYAZİYE



MALZEMELER

250 gr. kıyma

200 gr. kuşbaşı et

1 çay bardağı pirinç

5 büyük boy soğan

1 limon suyu

2 çorba kaşığı margarin

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI: Küçük kuşbaşı doğranmış etleri, yarım çay bardağı suyla pişirip yağda çeviriyoruz. Dört soğanın kabuklarını soyup kabuktan sonraki iki kat kalıncaya kadar içlerini boşaltıyoruz. Boşaltılan içlerden ikisini ince kıyıp önceden ıslatılmış pirinç, kıyma, tuz, karabiberi bir limon suyu ile karıştırıp iç hazırlıyoruz. Hazırlanan içi soğanların içine dolduruyoruz. Küçük bir tepsiye yuvarlak dilimler halinde kesilmiş soğanları yerleştirip üzerine doldurulmuş soğanları koyuyoruz. Üzerine pişmiş etleri, onun üzerine de kalan soğanları yerleştirip bir miktar suyla fırına koyuyoruz. Kontrollü olarak pişiriyoruz. Servis yaparken üzerini karabiber veya nane ile süslüyoruz.



MAMZANA



MALZEMELER

2-3 adet közlenmiş patlıcan

2-3 adet közlenmiş kırmızı biber

2-3 adet közlenmiş yeşil biber

2 adet doğranmış domates

Ceviz

Maydanoz

Nar ekşisi

Sarımsak

Sirke

Zeytinyağ

Kırmızı biber

Tuz

YAPILIŞI: Közlenmiş sebzeleri doğruyoruz. Diğer malzemeleri de ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz.