İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Anadolu'nun beşiği Tokat sofrasına konuk oluyoruz. Tokat mutfağı, Anadolu mutfak kültürünün önemli parçalarından biridir. Şehrin tarihsel geçmişini incelediğimizde sentez bir yemek kültüründen bahsetmek yanlış olmaz. Şehir, kurulduğu günden günümüze kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı. Doğal olarak da farklı kültürlerin izlerini taşıyor. Bakalım Tokat bizleri iftar sofrasında nasıl karşılıyor...



BAKLALI TOKAT YAPRAĞI DOLMASI



MALZEMELER

Salamura yaprak (yarım kilo kadar)

2 su bardağı ince bulgur

1 yemek kaşığı salça (1 çay bardağı kadar suda ezilmiş olacak)

1 su bardağı kuru bakla

Tuz

Karabiber

Reyhan

1 adet soğan (ince doğranmış)

Kemikli et

Sıcak su

DOLMA SOSU İÇİN:

1 adet soğan

1 yemek kaşığı salça

Sıvı yağ

YAPILIŞI: Kuru bakla bir gün önceden ıslatılır ve ertesi gün kabukları soyulup ince doğranır. (Çok ince değil, bir baklayı ikiye, üçe bölmeniz yeterli) Kemikli et tencerenin dibine dizilir. Diğer malzemeler çiğ olarak harmanlanır. Hazırlanan iç malzeme yaprağa sarılır ve kemiklerin üzerine dizilir. Dolmaların üzerini geçmeyecek kadar sıcak su eklenir ve ağzı kapalı pişmeye bırakılır. Dolmaların pişmesine yakın, ince ince doğranmış soğan küçük bir tavada sıvı yağda hafif pembeleştirilir. Üzerine salça eklenip bir-iki defa daha çevrilir. Hazırlanan sos dolmaların üzerine dökülür ve pişmesine devam edilir. Pişen dolmalar büyük bir servis kabına veya tepsiye ters çevrilerek çıkarılarak servis edilir.



TOKAT KEBABI



MALZEMELER

500 gr. kuzu eti

3 adet patlıcan

1 adet patates

7-8 adet biber

2 adet domates

4-5 diş sarımsak

Tuz

YAPILIŞI: Etler kuşbaşından büyük doğranır, tuzlanır. Patlıcanlar enlemesine ikiye bölünür, her parça ikiye ya da üçe kesilerek tuzlu suda bekletilir. Patatesler ince ince dilimlenir. Domatesler soyulup küp küp doğranır, tuzlanır. Sarımsaklar soyulur. Tepsiye sırasıyla patlıcan, et, patates konur, ortasına domatesler, üzerine de sarımsak ve biberler dizilir. 220 derecedeki fırında kızarana kadar yaklaşık bir saat pişirilir.



TOKAT KEŞKEĞİ



MALZEMELER

1 kase nohut

Yarım kg. dövme buğday

1 kg. kemikli kuzu eti

Yarım çay bardağı sıvı yağ

200 gr. tereyağ

1 kaşık çemen

İsteğe göre baharat

Üzerine çıkacak kadar su

YAPILIŞI: Kemikler biraz kaynatılır ve üzerine diğer malzemeler eklenerek kısık ateşte pişirilir. Suyu azaldığında su eklenir. Daha sonra 150 derecelik fırında bir saat pişirilir.



BAT



MALZEMELER

2 su bardağı yeşil mercimek

1 su bardağı kısırlık- köftelik bulgur

1 kase iri dövülmüş ceviz içi

1 adet kuru soğan

1 adet domates

2 adet sivri biber

Yarım bağ yeşil soğan

1 bağ maydanoz

1 bağ dereotu

Yarım bağ reyhan

3 yemek kaşığı salça

Karabiber

Kırmızıbiber

1'er tatlı kaşığı kuru nane ve reyhan

Tuz

1 adet limon

Nar ekşisi

300 gr. asma yaprağı

YAPILIŞI: Mercimekler yıkanır, üzerlerini geçecek kadar su konup haşlanmaya bırakılır. (Suyunu çektikçe kaynar su ilave edilebilir) Hafif ateşte pişirilir ki mercimekler kabuklarından ayrılmasın. Mercimekler pişince ocağın altı kapatılır, bir su bardağı kısırlık bulgur eklenip karıştırılır. Tencerenin kapağı kapatılarak soğumaya bırakılır. Mercimekler bir tarafta soğurken; kuru soğan, domates, biber ve diğer bütün malzemeler ince ince kıyılıp karışıma eklenir. (Batın özelliği ılık ve sulu yenmesidir. Su ayarı güzel ayarlanmalıdır, az gelirse ılık su eklenebilir) Üç yemek kaşığı salça suyla inceltilip karışıma eklenir. Tuz, nar ekşisi, limon ve kuru baharat da eklenip karıştırılır ve büyük servis kasesine alınır. En son üzerine ceviz içi serpilir.

NOT: Batın yenme şekli de önemlidir. Öncelikle servis tabağına önce bir dilim ekmek konur, ekmeğin üzerine bir kepçe bat dökülür. Bir kaşıkla batla ıslanmış ekmekten ve battan alınır, asma yaprağının arasına konup gelişigüzel sarılarak yenir.