İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Çankırı'ya konuk oluyoruz.

Her yörenin olduğu gibi Çankırı'nın da kendine özgü birçok yemeği bulunuyor.

Ağırlıklı olarak buğday ve buğday ürünlerinin yer aldığı Çankırı yöresel lezzetleri, Orta Anadolu yemeklerinin özelliklerini taşıyor.

Çankırı'da birçok kişi; tarhana, keşkek, bulgur ve yarma gibi yiyecekleri kendisi üretiyor.

Bunların yanı sıra sucuk, kıyma, kavurma, fasulye, biber, patlıcan, konserve ve reçel gibi ürünler de halkın emek vererek ürettiği diğer lezzetler.

Çankırı halkı daha çok; hamurdan bükme, cızlama, gözleme, mantı, tatar böreği, çullama ve pıhtı yapıyor. Bunları sac, tava, fırın, tencere gibi farklı ortamlarda pişiriyorlar.

Bakalım Çankırı iftar sofrası ile bize ne lezzetler vâdediyor...



TAVUKLU KEŞKEK



MALZEMELER

12 su bardağı aşurelik buğday

4 adet tavuk pirzola

4 su bardağı su

Tuz

Tereyağı

Pul biber

YAPILIŞI:

Buğdaylar, üzerine az su eklenerek bir kez kaynatılır ve yarım saat bekletilir. Bekleme süresinin ardından, buğdaylar düdüklü tencereye konur ve üzerine tavuk etleri yerleştirilir. Dört su bardağı su ve bir yemek kaşığı tuz eklenerek 40 dakika pişirilir. Piştikten sonra tavukların kemikleri sıyrılır. Tahta kaşığın tersiyle veya blender ile ezilir. (Taneli olmasını istiyorsanız, kaşıkla ezmeniz yeterli) Üzerine, tereyağında kızdırılmış pul biber dökülerek servis yapılır.



KİREN KIZILCIK ŞURUBU



MALZEMELER

1 kilo kızılcık

2 kase şeker

5 litre su

YAPILIŞI: Tencereye su koyulduktan sonra kızılcıklar da eklenip ocağa konur ve kaynamaya bırakılır. Kaynayınca şeker ilave edilip 30-35 dakika arasında kaynatıldıktan sonra ocak kapatılıp kızılcık şurubu soğumaya bırakılır. Soğuyan meyve suları bir süzgeç yardımıyla süzüldükten sonra servis edilir.



ÇANKIRI YUMURTA TATLISI



MALZEMELER

15 adet yumurta (oda sıcaklığında)

2 fincan irmik

2 fincan un

1 yemek kaşığı buğday nişastası

ŞERBETİ İÇİN:

4 su bardağı şeker

4.5 su bardağı su

2-3 damla limon

YAPILIŞI:

Derin bir kabın içine yumurtalar tek tek kırılır. Kırdıktan sonra mikserle 10 dakika durmadan çırpılır. Ardından un, irmik ve nişasta elenip çırpılmış yumurtanın içine ilave edilir. Tahta kaşıkla karıştırılır. Büyük ve derin bir tepsi yağlanır ve karışım, önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında pişirilir. Şerbeti için şeker ve su karıştırılıp ocağa alınır. 10-15 dakika kaynadıktan sonra iki damla limon damlatıp soğumaya alınır. Tatlı piştikten sonra soğumaya bırakılır. İkisi de soğuduktan sonra şerbeti dökülüp servis yapılır.



MIKLA



MALZEMELER

5 adet yumurta

1 çay bardağı zeytinyağı

1 kase yoğurt

1-2 diş sarımsak

Tuz

YAPILIŞI: Tavaya zeytinyağı konulur, yumurtalar kırılıp kavrulur. Çok karıştırmadan bütün halde pişirilir. Sarımsaklı yoğurt hazırlanıp bir tabağa alınır. Ardından pişen yumurtaların üzerine dökülüp servis edilir. İsteğe göre pul biber ile renklendirilebilir.



ZEYTİNYAĞLI PIRASA DOLMASI



MALZEMELER

3 adet pırasa

IÇ HARCI IÇIN:

1.5 su bardağı pirinç

1 büyük kuru soğan

Taze maydanoz

Dere otu

Pul biber

Tuz

Nane

Karabiber

1-2 yemek kaşığı domates veya biber salçası

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yarım çay bardağı su

ÜZERI IÇIN:

Yarım çay bardağı zeytinyağı

İstenirse salçalı su

Tuz

Limon dilimleri

YAPILIŞI:

Pırasalar 4 parmak kalınlığında kesilir. Beyaz kısımları ortasından yarıya kadar kesilir, tamamen kesilmez. Tencereye su konup kaynatılır, pırasalar fazla eritilmeden haşlanır. (Saracak kadar yumuşak olması yeterlidir) Pırasaları süzülür ve kenara alınır. Haşlanırken bazı yaprakların iç zarları ayrılmıştır, zarı ayrılmayanlar ayrılır. (Yerken hoş olmuyor maalesef.) İç harcı için tencereye zeytinyağı eklenir, yemeklik doğranan kuru soğan yağda biraz sotelenir, salça da eklenip biraz daha kavrulur. Ayıklanmış ve yıkanmış pirinçlere, baharatlar ve su eklenip biraz daha karıştırılır, kısık ateşte suyunu çekene kadar demlendirilir. Ilınan iç harçtan pırasalara bir tatlı kaşığı konarak sarılır. Dilerseniz pirinçler pişerken dışarı çıkmaması için kenarları dilimlenmiş havuç ile kapatılır veya unlanır. Sarılmayan pırasa kısımları tencerenin tabanına bir kat dizilir ve dolmalar da sıkıca yan yana hiç boşluk bırakmadan dizilir. İstenirse üzerine birkaç limon dilimi ekleyebilirsiniz. Eğer arta kalan pırasa varsa en üst kata bir kat pırasa yaprakları da dizilir. Hazırlanan sos, kaynar su üzerine geçmeyecek şekilde eklenir. Üzerine ağırlık olarak ısıya dayanıklı bir tabak konur. Kısık ateşte kontrol ederek pişirilir.