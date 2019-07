Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, yaz sofralarına yakışacak lezzetli mi lezzetli bir menü var. Çok havalı olmasına rağmen aslında hazırlaması çok basit olan soslu bir et yemeği, rengarenk bir pilav, mantar çorbası, pancarlı humus ve nefis bir sokak lezzeti olan şambali... Gösterişli sofralar hazırlamak sanıldığının aksine uzun zaman ve yüksek bütçe gerektirmiyor. Son derece ekonomik malzeme alternatifleri ve sistemli ve pratik bir hazırlanma aşaması ile misafirlerinizi rahatlıkla ağırlayıp herkesin yemeklerinize şapka çıkarmasına sebep olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



MANTAR ÇORBASI



MALZEMELER

9-10 adet kültür mantarı

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı un

1 diş sarımsak

1 küçük kuru soğan

1 su bardağı süt

5 su bardağı su

Karabiber

Tuz

Servis için krema

YAPILIŞI: Mantarları limonlu suya doğrayın. Tereyağını eritip zeytinyağı ekleyin ve mantarları ısınan yağda soteleyin. Kavrulduktan sonra soğanları, sarımsağı ve unu ekleyin. Biraz daha kavurup suyu ekleyin. Kaynayınca bir bardak sütü ilave edin. Ocaktan inmeye yakın tuzunu atın. Krema ilave ederek servis edin.



TATLI EKŞİ SOSLU ET SOTE



MALZEMELER

3 adet dana bonfile

2 tatlı kaşığı dövülmüş sarımsak

1 çay kaşığı karabiber

1 fincan et suyu

1 yemek kaşığı elma sirkesi

1 yemek kaşığı soya sosu

3 yemek kaşığı az şekerli

Ketçap

Tuz

YAPILIŞI: Etleri küçük küçük doğrayın. Kendi yağında kısık ateşte pembeleşene kadar çevirin. Tuz, sarımsak, biber serpip karıştırın. Küçük bir sos tavasında et suyu, elma sirkesi, soya sosu ve ketçabı karıştırın. Kısık ateşte birkaç dakika kadar çırpıp etlerin üzerine dökün. Tamamen karışıp etler sosu hafif çekinceye kadar pişirin.



PANCARLI HUMUS



MALZEMELER

4 adet orta boy pancar

500 gr. haşlanmış nohut

3-4 diş sarımsak

1.5 limonun suyu

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 su bardağı tahin

1 çay kaşığı kimyon

1 tepeleme çay kaşığı tuz

1 limon kabuğu rendesi

YAPILIŞI: Pancarları iyice yıkadıktan sonra kurulayın ve tek tek folyoya sarıp fırın tepsisine alın. Beş dakika önceden 200 derecede ısıtılmış fırında 40-45 dakika pişirin. Fırından çıkartıp folyolarını açın, ılındıktan sonra kabuklarını soyun ve iri dilimlere ayırıp rondoda püre haline getirin. Pancarları geniş bir karıştırma kabına aktarın. Nohutları rondoya alın ve çalıştırın, bu aşamada nohutların kolay ezilmeleri için zeytinyağının yarısını ekleyin. Nohutlar tamamen püre haline gelince pancarların üzerine alın. Tahin, kimyon, tuz, sarımsak, kalan zeytinyağı ve limon kabuğu rendesini de ilave edip malzemeler tamamen kıvam alana kadar karıştırın.



ZERDEÇALLI ÜZÜMLÜ PİLAV



MALZEMELER

2 su bardağı baldo pirinç

4 yemek kaşığı kuru üzüm

2 yemek kaşığı zerdeçal

3 su bardağı sıcak su

Tuz

Tereyağı

YAPILIŞI: Pirinçleri yarım saat tuzlu suda bekletin ve ardından bol soğuk su ile yıkayıp süzün. Tencereye tereyağı koyup pirinçleri kavurun. Üzerine sıcak suyu, zerdeçalı, kuru üzümleri ve tuzu ilave edip kısık ateşte pişirin.



PÜF NOKTASI

Pilav yaparken tereyağı kullanacaksak eğer, mutlaka içine bir miktar sıvı yağ ilave etmek gerekir, zira tereyağın içindeki kazein isimli süt proteini sebebiyle tereyağı çok hızlı yanabilir.



İZMİR'İN MEŞHUR

SOKAK TATLISI-Şambali



MALZEMELER

3 su bardağı irmik

1.5 su bardağı yoğurt

1 çay bardağı şeker

1 kabartma tozu

1 çay kaşığı karbonat ŞERBETİ İÇİN:

4.5 su bardağı şeker

3.5 su bardağı su

1 çay kaşığı limon suyu



YAPILIŞI: Geniş bir kaba yoğurt ve şekeri koyup iyice karıştırın. Üzerine diğer malzemeleri ekleyin. (Biraz katı kıvamda olacak bu sizi korkutmasın) Harcı, yağlanmış orta boy bir cam tepsiye dökün. Elinizi ıslatarak üzerini iyice düzeltin. Kaşık veya bıçak yardımıyla, tepsinin tabanına gelmeyecek şekilde kesilecek yerleri çizerek belirleyin.

Üzerine fıstıkları dizin ve önceden ısıtılmış 175 derecedeki fırında, altı ve üstü kızarıncaya kadar, yaklaşık 30 dakika pişirin.

Şerbeti için; tencereye şeker ve suyu koyun, kaynayıncaya kadar karıştırarak şekerin erimesini sağlayın.

Kaynamaya başlayınca 12-15 dakika kadar kaynatın. Bu arada tatlı da pişmiş olacak.

Sıcak şerbeti, fırından çıkan sıcak tatlının üzerine gezdirin. Tatlıyı, şerbetini çekmesi için yaklaşık 4-5 saat dinlendirip üzerini dilediğiniz şekilde süsleyerek servis edin.

Kullandığınız malzemelerin oda ısısında olmasına dikkat etmelisiniz.

Tatlınızın içine portakal ya da limon kabuğu rendeleyebilirsiniz.

Unu eleyerek kullanmanız tatlınız için olumlu olacaktır.

Şambali tatlınızın lezzetini arttırmak için içine pekmez ekleyebilirsiniz.

1 adet şambali tatlısı, yaklaşık olarak 330 kaloriye denk gelmektedir.