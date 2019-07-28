Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Hindistan cevizli tarifler var. Hindistan cevizi, kumlu topraklarda, uzunlamasına ağaçlarda yetişen tropikal bir meyve. Bilinen ilk oluşumunun 15 milyon yıl önceye dayandığı tahmin ediliyor. Hindistan cevizinin kabuğu yaşken yeşil, kurutulduğu zaman koyu kahverengidir. Ağacından kopan Hindistan cevizi hem yaş, hem de kuru olarak kullanılabiliyor. Hindistan cevizi, kendine özgü kokusu ve aroması ile çok seviliyor. Değişik formlarda karşınıza çıkabilen bu özel lezzet ile nefis tatlılar yaratmak mümkün. Bugünlük benden bu kadar. Bana idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşmak dileğiyle...



HİNDİSTAN CEVİZLİ TATLI



MALZEMELER

150 gr. tereyağı

3 adet yumurta

2 su bardağı Hindistan cevizi

1 paket kabartma tozu

2 su bardağı un

ŞERBETİ İÇİN:

3 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

1 parça limon



YAPILIŞI: Şerbet malzemelerini tencereye alıp 20 dakika kaynatıp ılıtalım. Karıştırma kabına yumuşamış tereyağı, yumurta, Hindistan cevizi ve kabartma tozunu alıp karıştıralım. Unu azar azar ilave edip ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğuralım. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlayalım ve yağlanmış tepsiye dizelim. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişirelim. Fırından çıkan tatlıya ılık şerbeti azar azar dökelim. Tatlıları ara ara çevirdikten sonra servis yapalım.



HİNDİSTAN CEVİZLİ KURABİYE



MALZEMELER

1 paket tereyağı (250 gr.)

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Aldığı kadar un

1 su bardağı Hindistan cevizi

2 adet yumurta (birinin akı üzeri için ayrılacak)



YAPILIŞI: İlk olarak Hindistan cevizli kurabiyemizin hamurunu yapalım. Tereyağı, vanilya, pudra şekeri, yumurta ve kabartma tozunu yoğurma kabına alalım. Sonra içine dört kaşık Hindistan cevizi ve un ilave ederek yoğuralım. Kurabiyelerimizi şekillendirelim. Hamurdan küçük bezeler koparıp elimizle yuvarladıktan sonra önce ayırdığımız yumurta akına, sonra da kalan Hindistan cevizine batırıp tepsiye dizelim. Kurabiyelerimizi pişmeye bırakalım. 170 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 25 dakika hafif pembeleşene kadar pişirelim.



HİNDİSTAN CEVİZLİ KEK



MALZEMELER

3 adet yumurta

1.5 su bardağı toz şeker

1 su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ

1 su bardağı süt

3-4 yemek kaşığı Hindistan cevizi

2.5 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu



YAPILIŞ: 1.5 su bardağı toz şekeri, üç yumurta ile çırpalım. Sonra sırasıyla sıvı yağ, süt ve diğer malzemeleri ilave edip çırpalım. Kek kalıbımızı tereyağı ile yağlayalım. Hazırladığımız karışımı kek kalıbına dökelim. 180 derece fırında 45 dakika pişirdikten sonra servis edelim.