Bugün sizlere evde yapabileceğiniz, dışarıda yediğiniz kumpirlere taş çıkartacak iki tarif hazırladım.

Kumpirin hikayesi çok yenidir. Yugoslavya'da alüminyum folyoda pişirilen, içine salata konulan patatese krumpir denilmektedir. İngilizlerin içine sos koyarak yediği patates, 1991 yılında ülkemize getirildiğinde bize has zengin mezelerle doldurularak yepyeni bir ürün olmuştur.

Türkiye'de yapılan kumpir, tereyağı, kaşar ve çeşitli salatalar ve soslar katılarak hazırlanan bir üründür. Şekli benzediği için adını Yugoslav krumpir'den almıştır. Ancak fırında pişirilmesi ve kendine has içeriği ile kumpir, Türk mutfağının bir ürünüdür.

Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



TEPSİDE KUMPİR



MALZEMELER

6-7 adet orta boy patates

2 yemek kaşığı tereyağ

1 su bardağı konserve mısır

1.5 su bardağı haşlanmış bezelye

1.5 su bardağı haşlanmış havuç

1.5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

5 adet uzun sosis

Yeşil ve siyah zeytin

1 çay bardağı kornişon turşu

1 tatlı kaşığı salça

Tuz



YAPILIŞI: Patatesleri haşlayıp ezin. İçine tereyağı, tuz ve bir su bardağı rendelenmiş kaşar peynirini ekleyip karıştırın. Püreyi yapışmaması için yağlanmış ya da su ile ıslatılmış borcama elinizle bastırarak, her tarafa eşit gelecek şekilde yayın.

Ayrı bir tavada, halka halka doğranmış sosisleri bir tatlı kaşığı salçada soteleyin ve patatesin üzerine yayın. Onun üzerine halka halka doğranmış zeytinleri, kornişon turşuyu, mısır, havuç ve bezelye karışımını dökün.

En üstüne kalan kaşar peynirini serpiştirip 200 derece fırında kaşarlar eriyene kadar pişirin. Ketçap ve mayonez eşliğinde servis edin.



EV YAPIMI KUMPİR



MALZEMELER

3-4 adet patates

1-2 yemek kaşığı kadar tereyağı

1 kase rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz

Üzeri için tercihe göre istenen malzemeler kullanabilirsiniz



YAPILIŞI: Patatesleri yıkayarak bol suda haşlayın. Pişip pişmedikleri çatal batırılarak anlaşılabilir. Daha sonra ocaktan alarak suyunu süzün ve el yakmayacak kadar soğuduklarında kabuklarını soyarak geniş bir kaseye alın. Tuz, kaşar peyniri ve tereyağını ekleyerek çatalla veya patates ezici ile ezin. Patateslerin içleri henüz sıcak olacağından tereyağı ve peynirler kolaylıkla eriyecektir.

Patatesler iyice soğumadan uygun kaselere bölüştürün. Üzerine kumpirde sevdiğiniz malzemeleri yerleştirerek veya sade olarak ketçap mayonezle servis edin.