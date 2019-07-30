İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, şık davetleriniz için özenli bir menü hazırladım: Fırın poşetinde yapılan soslu bir hindi, Türk pirinci ile hazırlanan mantarlı bir pirinç risotto ve hazır baklava yufkasından fıstıklı bir baklava. Üstelik hepsinin hazırlanması yarım ya da bir saatinizi alacak.



HİNDİ ETİNİ DENEYİN

Hindi eti, yılbaşı harici zamanlarda çok tercih etmediğimiz, hepimizin çok sevmediği türden kuru bir ettir ancak kalabalık davetler için oldukça ekonomiktir. Size tarifini verdiğim usulle pişireceğiniz soslu hindi, son derece yumuşak ve ıslak kıvamda olacağından hindiye yeni bir bakış açısı kazandırabilirsiniz. Hindi sevmeyenler için aynı usul ve sos, elbette tavuk için de kullanılabilir.

Risottonun olmazsa olmaz detaylarından birisi nişastası sebebiyle Arborio pirincidir. Arborio pirinci, ülkemizde yüksek fiyatlı olduğundan ben bizim pilavlık pirinç ile denedim. Parmesan peynirini bile tarifime eklemedim, eski kaşar peyniri ile benzer tadı yakalamaya çalıştım.



PEKMEZLİ HİNDİ



MALZEMELER

4 adet hindi göğsü

1 çay bardağı pekmez

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 portakalın suyu

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI: Bir kasenin içinde portakal suyu, pekmez, zeytinyağı, tuz ve karabiberi karıştırıyoruz. Bir fırın torbasının içine hindi göğüslerini de atıp hepsini harmanlıyoruz. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Servis ederken göğüsleri dilimleyip sosu bir tavada çektirip üzerine döküyoruz.



PÜF NOKTASI

İsterseniz fırın torbasının içine patates, arpacık soğan, havuç da ilave edebilirsiniz. Kalan sosu, pirinç risottosunda kullanıyoruz.



FISTIKLI ROLU BAKLAVA



MALZEMELER

10 adet baklava yufkası

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 kase Antep fıstığı içi

ŞERBETİ İÇİN:

2 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

3 damla limon suyu

YAPILIŞ: Baklava yufkalarını tereyağı ve sıvı yağ ile yağlayıp Antep fıstığı içini serpiyoruz. Rulo şeklinde sarıp dört parmak genişliğinde kesiyoruz. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında pişiriyoruz. Şerbeti önceden ısıtıp sıcak baklavanın üzerine döküyoruz. Baklavaları tabaklara dik bir şekilde dizip servis ediyoruz.



MANTARLI PİRİNÇLİ RİSOTTO



MALZEMELER

Yarım paket baldo pirinç

Yarım paket kültür mantarı

Yarım kuru soğan

2 diş sarımsak

2 dal taze biberiye

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı eski kaşar rendesi

Hindi ya da tavuk suyu

YAPILIŞI: Geniş bir tavada tereyağını eritiyoruz. Sarımsak ve soğanı ince kıyıp tereyağında kavuruyoruz. Pirinci ilave edip sürekli karıştırarak beş dakika daha kavuruyoruz. Üzerine ince doğranmış mantarları ekleyip karıştırıyoruz. Hindi suyundan bir kepçe yardımıyla yavaş yavaş ilave edip pirince çektiriyoruz. Pirinç yumuşayınca ocaktan alıyoruz. Servis tabağına alıp üzerine rendelenmiş eski kaşar peyniri serpiştirip servis yapıyoruz. Kızarmış biberiye ile süslüyoruz.