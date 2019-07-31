Herkese merhaba. Bugün size nefis tarifler hazırladım. Bugünkü menünün en ilginç lezzetlerinden biri olan leblebili ev baklavası gerçekten denemeye değer. A101'den satın aldığım kuruyemiş ve leblebilerle öyle lezzetli bir baklava yaptım ki, mutlaka denemelisiniz.

Leblebi, hepimizin severek tükettiği bir kuruyemiş. Bazı tarihi kaynaklarda yer verilen bilgilere göre, nohudun işlenmesiyle elde edilen kuruyemiş türü olan leblebi, ilk kez Şeyh Murat Gazi tarafından 1370'li yıllarda bulunmuş. Nohudun ısıtılıp bekletilmesini keşfeden Şeyh Murat Gazi'nin bulduğu leblebi üretimi, kısa sürede Anadolu'ya yayılmış. 19'uncu yüzyılda Tavşanlı'da yaygınlaşan leblebi üretimi, Cumhuriyet döneminde de ustalarının sayısı artarak devam etmiş. Leblebi, nohudun günler süren uğraş sonucu terbiyesiyle fırınlarda kavrulmasıyla elde ediliyormuş.

Haydi sizler için hazırladığım birbirinden lezzetli ve pratik tariflere bir göz atın, bakalım beğenecek misiniz?



SAKIZLI YAHNİ



MALZEMELER

400 gr. kuşbaşı dana eti

350 gr. soyulmuş arpacık soğan

2 adet patates

1 kaşık domates salçası

1 kaşık tereyağı

1 çay kaşığı damla sakızı

1 çay kaşığı kimyon

1/3 çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım tatlı kaşığı karabiber

YAPILIŞI: Kuşbaşı etleri, kapaklı bir güveçte kendi suyunu salıp çekene kadar orta ateşte pişiriyoruz. Suyunu çekince sıvı yağ ekliyoruz. İçine küp küp doğranmış patates ve soyulmuş arpacık soğanları ilave edip kavuruyoruz. Salça ilave edip kavurmaya devam ediyoruz. Ardından sakızı ve diğer malzemeleri ekleyip üzerini geçecek kadar kaynar su ilave edip kapağını kapatıyoruz. Patatesler pişince ocaktan alıp servis ediyoruz.



SAĞLIKLI ŞAKŞUKA



MALZEMELER

5 adet patlıcan

6 adet kabak

5 adet havuç

8 adet yeşil biber

8 adet kırmızı kapya biber

5 diş sarımsak

3-4 kaşık zeytinyağı

Tuz

Karabiber

SOSU İÇİN:

3 adet domates rendesi

2 çorba kaşığı zeytinyağı

3 diş doğranmış sarımsak

YAPILIŞI: Tüm sebzeleri yıkayıp doğruyoruz ve fırın kağıdı serili tepsiye koyuyoruz. Üzerlerine sarımsakları ekliyoruz. Tuz, karabiber, zeytinyağı ekleyip kaşıkla karıştırıyoruz. 180 derece fırında pişiriyoruz. Sos için; yağa sarımsakları ekleyip 1-2 dakika pişirip sonra domatesleri ve tuzu ekliyoruz. 5-10 dakika suyunu çektirdikten sonra sebzelerin üzerine döküp karıştırıyoruz.



TAZE FASULYELİ BULGUR PİLAVI



MALZEMELER

250 gr. fasulye

1 orta boy kuru soğan

2 adet domates

1 yemek kaşığı salça

1 çorba kasesi kalın bulgur

Tuz

Karabiber

Kimyon

Tatlı toz biber

Sıcak su

2 kaşık tereyağı

2 çorba kaşığı sıvı yağ

YAPILIŞI: Yıkayıp ayıkladığımız fasulyeleri ince ince doğruyoruz. Yağları tencereye koyup eritiyoruz. İnce doğranmış soğanları ekleyip kavurduktan sonra fasulyeleri ekliyoruz. Beş dakika yüksek ateşte kavurup küp küp doğranmış domatesleri üzerine ekliyoruz ve karıştırmadan kısık ateşte 10 dakika pişiriyoruz. Üzerine salçayı ekleyip karıştırıyoruz. Bulguru ve baharatları ilave edip biraz kavuruyoruz, üzerini geçecek kadar sıcak su ekliyoruz. Kısık ateşte suyunu çekinceye kadar pişiriyoruz.



KABAKLI KEK



MALZEMELER

2 orta boy kabak

3 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 adet kırmızı biber

Yarım demet dereotu

Bir tutam maydanoz

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 paket kabartma tozu

250 gr. beyaz peynir

2.5 su bardağı un

YAPILIŞI: Öncelikle yumurtaları çırpıyoruz. Sonra yoğurdu, sıvı yağı, kabartma tozunu, tuzu, baharatları ve unu ekleyerek karıştırmaya devam ediyoruz. Kabakları rendeleyip suyunu sıkıyoruz ve karışıma ekliyoruz. Diğer malzemeleri ufak ufak doğrayıp ekliyoruz ve en son ufalanmış peyniri karıştırıyoruz, yağlanmış fırın tepsisine ya da kek kalıbına döküyoruz. Üzerine çörek otu ve susam serpip 175 derecede ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.



LEBLEBİLİ EV BAKLAVASI



MALZEMELER

5 su bardağı un

2 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

3 çorba kaşığı sirke

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

1.5 çay bardağı süt



AÇMAK İÇİN:

Buğday nişastası



İÇ MALZEMESI İÇİN:

200 gr. ceviz

200 gr. leblebi

200 gr. tuzsuz fıstık

200 gr. fındık



ÜZERI İÇİN:

200 gr. tereyağı



ŞERBETİ İÇİN:

4 su bardağı toz şeker

4 su bardağı su

Yarım limonun suyu



YAPILIŞI: Öncelikle unumuzu bir kaba alıyoruz. Üzerine kabartma tozunu ve tuzu katıp karıştırıyoruz. Ortasını havuz yapıyoruz. Havuza yumurtayı kırıyoruz, sıvı yağı, sütü ve sirkeyi döküp ortadan başlayarak hamuru yoğuruyoruz. Daha sonra oda sıcaklığında 20 dakika kadar dinlendiriyoruz. Bu esnada içine katacağımız fındık, fıstık, ceviz ve leblebiyi robottan geçiriyoruz.

Ayrı bir tavada tereyağını kısık ateşte eritiyoruz. Hamurumuz dinlendikten sonra küçük parçalar alıp bezeler yapıyoruz. Nişasta yardımı ile, büyük ve mümkün olduğunca ince olacak şekilde açıyoruz. Hamurların üzerine iç harcından döküyoruz ve her yerine yayıyoruz. Hamurları oklava yardımı ile sarıyoruz ve büzüyoruz. Tepsiye diziyoruz.

Şerbetimizi hazırlamak için; su, şeker ve limonu bir tencerede karıştırıyoruz ateşe koyuyoruz. Bu işlem bittikten sonra baklavamızı dilimleyip üzerine tereyağını gezdiriyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişiriyoruz. Baklavayı fırından çıkarır çıkarmaz ılık şerbetimizi üzerinde gezdiriyoruz.