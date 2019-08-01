Bu persembe gününde 7'den 70'e hepimizin çok sevdiği ve kolay kolay hayır diyemediği yiyeceklerden biri olan çikolatayı evde yapmayı deniyoruz.

Tarihi milattan öncesine dayanan kakao ağacının tohumlarından elde edilen çikolataya ait en eski kalıntılar 2 bin 600 yıllık bir çömlekten elde edilmiştir. İlk çikolatanın bir içecek olarak Mayalar tarafından M.S.

600'lü yıllarda yapıldığı bilinmektedir.

Ana vatanı Güney Amerika olan kakao, Batı Afrika ve Batı Hint Adaları'nda da üretilmektedir. Medeniyetin yani bizlerin bu lezzetle tanışması yine Amerika'nın keşfiyle olmuştur.



ÇEKİRDEKLER GÜNEŞTE KURUYOR

Kakao ağacı, yılda iki kez meyve verir. Olgun meyvelerin içinde 20 ila 40 adet arasında kakao çekirdeği bulunur. İşte o çok sevdiğimiz çikolatanın serüveni de burada başlar.

Mayalanan kakao çekirdekleri güneşte kurutularak fabrikalarda işlenmeye hazır hale gelir. Kakao çekirdekleri fabrikalarda ayıklanır, temizlenir ve kavrulduktan sonra öğütülür. Elde edilen ham çikolataya süt tozu, vanilya, fındık, fıstık gibi maddeler sonradan eklenerek marketlerden aldığımız çikolata haline gelir. Şimdiden hepinize afiyet olsun...



HABERİNİZ VAR MI?

Uluslararası Kakao Cemiyeti'nin açıklamasına göre, dünya kakao rezervleri tükenmek üzereymiş. Bu şekilde tüketmeye devam edersek 2020 yılından sonra kakao kıtlığı yaşanmaya başlayabilir, dolayısıyla çikolata bulmak daha zor bir hal alabilirmiş. Dünya nüfusunun artması sebebiyle dünya rezervleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış. Uzmanlar bu kıtlığın önüne geçmek için bir hasatta daha fazla kakao üretebilecek ağaçlar üzerinde çalışıyormuş.



MUTLULUK VERİYOR ACIYI DİNDİRİYOR



Kakao içerisinde bolca bulunan flavanol maddesi, beynimize bol oksijen gitmesini sağlamaktadır.

İyi bir antioksidan olan kakao, kanser hücrelerine düşmandır.

Çikolata, dolaşım sistemine sağladığı olumlu faydası ve kasları uyarıcı özelliği sayesinde kalp krizi riskini azaltmaktadır.

Mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin hormonunun salgılanmasını sağladığı bilimsel olarak da kanıtlanmıştır.

Lif kaynaklı yiyecekler, bağırsakların yanı sıra böbreklerin daha iyi çalışmasını da sağlamaktadır. Yine sağlıklı çalışan bağırsaklarda kanser oluşumunu önemli ölçüde azaltmaktadır.

Çikolata, strese karşı da olumlu etkiler göstermektedir. Mutluluk hormonu salgılaması ve beyinde olumlu düşüncelere sebep olması sebebiyle çikolata fazlaca tüketilmektedir.

Çikolatanın beyinde acıyı dindiren bölgeyi uyardığı ve acıyı dindirdiği yine bilim adamları tarafından belirtilmektedir.



EV YAPIMI ÇİKOLATA



MALZEMELER

3 kaşık kakao

3 adet yumurta

9 kaşık şeker

9 kaşık un

1/4 paket margarin

1/2 paket vanilya

Özel çikolata kalıpları



YAPILIŞI: Yumurta ve şekerleri 15 dakika kadar iyice çırpıyoruz. Bu karışıma margarin hariç tüm malzemeyi ekleyerek 25 dakika kadar yeniden çırpıyoruz. Tavada erittiğimiz çeyrek paket margarini biraz soğuttuktan sonra karışıma ekliyoruz. Tüm bu karışımı çok sulandırmayacak kadar süt ekliyoruz. Servis ederken nasıl bir formda sunmak istiyorsak o şekilde sunuyoruz.



PÜF NOKTASI

Çikolatanızı kalıplara koyup gerçek çikolata formuna ulaşabilirsiniz.