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İDİL ÇİMRİN
08 Ağustos 2019, Perşembe İDİLİKANIN MUTFAĞI İDİL ÇİMRİN

Yazlık balık sofrası

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, tam 30 dakikada hazırlanabilecek, son derece lezzetli ve bir o kadar pratik balık tariflerine yer veriyorum. Balık sofrası hazırlamak, diğer sofralara nazaran her zaman çok daha kolay olmuştur, hazırlanması en kolay ana yemek balıktır. Herkesin kendine göre bir fırında balık tarifi vardır. Kimi kırmızı soğanla, kimi limonla, kimi biberiyeyle, kimisi de defne yaprağıyla fırınlar. Benim bugün verdiğim somon tarifi gerçekten çok basit ve fırından çıktıktan sonra hem lezzeti, hem rahiyasıyla garanti sonuç veren bir reçete. Her balık sofrasının finalinde yer alan helvayı, bir de içine gizlediğim sürpriz ile beraber deneyin; bakalım beğenecek misiniz... Rendelenmiş havuç ve portakal suyuyla pişen helva balık sofranızın başyapıtı olacak. Deneyin, pişman olmayacaksınız. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...

ZEYTİNYAĞLI SARIMSAKLI KARİDES

MALZEMELER

750 gr. karides
4 yemek kaşığı zeytinyağı
4-5 diş sarımsak (dövülmüş, ince kıyılmış veya doğranmış)
1 adet limonun suyu
Kekik
Tuz
Karabiber
Kırmızı toz biber

YAPILIŞI:
Öncelikle karidesleri tuz, kırmızı toz biber ve karabiber ile beraber pembeleşinceye kadar hafif karıştırarak iki-üç dakika kavuruyoruz. Altını kapatıp karidesleri kenara alıyoruz. Ayrı bir tavada iki yemek kaşığı tereyağını eritip sarımsakları kavuruyoruz. Bir fincan su ve limon suyunu tavaya döküyoruz. Kaynamaya başlayınca altını kısıp biraz suyunu çekene kadar pişirmeye devam ediyoruz. Kenara aldığımız karideslerle karıştırıyoruz.

PÜF NOKTASI
Teflon tava yerine güveç de kullanabilirsiniz. Sofraya getirdiğinizde daha uzun süre sıcaklığını koruyacaktır.

FIRINDA HAVUÇLU HELVA

MALZEMELER

1 paket tahin helva
1 adet havucun suyu
1 adet havuç
1 avuç kadar ceviz içi

YAPILIŞI:
Tahin helvayı ve havucu rendeliyoruz. Havuç suyu ile hepsini eziyoruz. Dövülmüş ceviz içini de karıştırıp güvece alıyoruz. Önceden ısıttığımız 175 derecelik fırında pişiriyoruz.

FIRINDA HARDALLI SOMON

MALZEMELER

4 adet somon fileto
Bir miktar maydanoz ve dereotu
3 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı dijon hardalı
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım kahve fincanı zeytinyağı
Süslemek için 3 adet limon

YAPILIŞI:
Somon filetoları yıkayıp süzüyoruz. Zeytinyağı, sarımsak, maydanoz, dereotu, hardal, limon suyu, tuz ve karabiberi karıştırıp somonların üzerine döküyoruz. Cam fırın kabına alıp üzerlerine halka halka kestiğimiz limonları diziyoruz. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında yaklaşık 12 dakika pişiriyoruz.

PÜF NOKTASI
Şayet vaktiniz varsa somonları sosladıktan sonra bir saat buzdolabında marine ederseniz, lezzetleri müthiş olur.

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