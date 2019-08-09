Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün; tam da mevsimiyken, mutfağımızdaki bir adet kavun ile neler üretebiliriz üzerine yaptığım çalışmayı sizlere aktarıyorum. Öncelikle kavunlu bir limonata yaparak başlıyorum. Limonata, yaz mevsiminin vazgeçilmez serinletici içeceklerinin başında geliyor. Peki limonatanın içine çilekten şeftaliye, kavundan karpuza birçok meyveyi ekleyerek tadına tat katabileceğinizi biliyor muydunuz? Konu serinlemek, susuzluğu dindirmek ise kavunlu limonata bunun için birebir. Bardağı da ağzına kadar buzla doldurduğunuzu hayal edin, offf diyorum. İkinci olarak benim en sevdiğim dondurmalardan biri olan kavunlu dondurmayı evde nasıl yapabiliriz, onu anlatıyorum. Son olarak ise sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyenlere enfes bir smoothie tarifim var, buz gibi çıtır çıtır... Kavunun tamamen olgunlaştığını tatlı aromasından ve kanarlarındaki yumuşaklığından anlıyoruz. Kavunun çok naif bir kokusu vardır. Kavunun hoş tadının yanında sağlık açısından da birçok faydası vardır. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...

KAVUNLU DONDURMA

MALZEMELER

3 dilim kavun

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 paket süt kreması



YAPILIŞI:

Süt ve toz şekeri, şeker eriyinceye kadar karıştırarak ısıtıyoruz. Kapağını kapatıp buzolabında iyice soğutuyoruz. Kavunları mutfak robotunda parçalıyoruz. Soğuk süt kremasını bir kapta hafif kabarana kadar çırpıyoruz. Şekerli soğumuş süt, süt kreması ve kavun püresini bir kapta birleştiriyoruz ve yayvan bir kaba aktarıp derin dondurucuya kaldırıyoruz. Bir-iki saatte bir çıkarıp çatalla veya spatula ile kenarlarda donan kısımları içe doğru sıyırıp karıştırıyoruz. Tekrar dondurucuya kaldırıp iki-üç kez aynı işlemi tekrarlıyoruz. Ne kadar çok karıştırırsanız dondurmanın kıvamı o kadar iyi olacaktır. İyice soğuyup katılaştıktan sonra servis edebilirsiniz.

KAVUNLU SMOOTHIİE

MALZEMELER

200 ml. yağsız süt

4 dilim kavun

1 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı bal

SERVİS İÇİN:

2 dal taze nane yaprağı

YAPILIŞI:

Kavunları kesip yeşil kısımlarını kabuk üzerinde bıraktıktan sonra dilimliyoruz. Kavunu küçük parçalar halinde kesiyoruz. Yoğurdun suyunu süzüyoruz. Yağsız süt, kavun parçaları, yoğurt ve balı blenderdan geçiriyoruz. Taze nane yaprakları ile servis ediyoruz.

PÜF NOKTASI

Smoothie yaparken dikkat edilecek en önemli detay, kullanacağımız malzemelerin soğuk olmasıdır.

KAVUNLU LİMONATA

MALZEMELER

14 adet limon

3 adet portakal

1 demet taze nane

3 su bardağı toz şeker

1/4 kavun

YAPILIŞI:

Limon ve portakalların kabuklarını rendeliyoruz, meyvelerini küp küp dilimliyoruz. Taze naneyi incecik doğruyoruz. Üzerine toz şeker ve iki su bardağı su döküp tüm malzemeleri bekletiyoruz. Şeker eriyip limonata malzemesi özleşince, tel süzgeç ya da türbentten soğuk su ilavesi ile geçiriyoruz. Diğer yandan kavunu rondoda çekip limonataya ekliyoruz, hepsini birden süzgeçten geçirip sulandırıyoruz