İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, mezelerin şahı humusu farklı sunumlarda anlatmaya çalışıyorum.

Humusun mutfaklarımıza girişi hiç yeni değil esasen. Humusun tarihi net olmasa da, kimi kaynaklara göre geçmişi M.Ö. 3000'lere dayanıyor.

Kimi kaynaklarsa humusun yapıldığı ilk nohudun Babil bahçelerinde yetiştiğini öne sürer. Kimileriyse humusun ilk kez 12'nci yüzyılda, Eyyubiler tarafından hazırlandığını belirtiyor.

Humus, adını Arapça nohut anlamını taşıyan 'hummus' kelimesinden alıyor. Nohudun ilk yetiştiği yerler, Akdeniz çanağı ve Ortadoğu. Binlerce yıl bu bölgelerdeki insanların ana besin kaynağıydı.

Antik Roma'da en sevilen sokak yemeklerinden birisi humus benzeri bir yiyecekti.

Antik dönem yazılarında humusun besin değerinden bahseder ve yemek tariflerinde humusa rastlanır.

Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



ISPANAKLI HUMUS



YAPILIŞI: Haşlanmış ıspanakları ve pancarları püre haline getirin. Pancarları geniş bir karıştırma kabına aktarın. Nohutları rondoda çekin, bu aşamada nohutların kolay ezilmeleri için zeytinyağının yarısını ekleyin. Nohutlar tamamen püre haline gelince ıspanakların üzerine alın. Tahin, kimyon, tuz, sarımsak, kalan zeytinyağı ve limon kabuğu rendesini de ilave edip malzemeler tamamen kıvam alana kadar karıştırın.



MALZEMELER

1 kase hşlanmış ıspanak

500 gr. haşlanmış nohut

3-4 diş sarımsak

1.5 limonun suyu

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 su bardağı tahin

1 çay kaşığı kimyon

1 tepeleme çay kaşığı tuz

1 limon kabuğu rendesi



SUCUKLU HUMUS



MALZEMELER

3 su bardağı haşlanmış nohut

1/3 su bardağı tahin

2 limonun suyu

1 çay kaşığı tuz

2 diş sarımsak

1/2 çay kaşığı kimyon

ÜZERİ İÇİN:

Sucuk

Tereyağı

YAPILIŞI: Tüm malzemey blender'da iyice püre haline gelene kadar ezin. Hazırlanan humusu fırın kaselerine paylaştırın. Bir tavada tereyağını eritin ve sucukları bir-iki dakika kadar tereyağında çıtırdatın. Pişen sucukları humus kaselerinin üzerine koyun. Kaseleri 220 derece önceden ısıtılmış fırına koyun ve üç-dört dakika bekletin. Sıcak sıcak servis edin.



HUMUS



MALZEMELER

2.5 su bardağı haşlanmış nohut

1.5 çay bardağı ılık su

HUMUS İÇİN:

1 çay bardağı ılık su

1/2 çay bardağı tahin

1 çay kaşığı kimyon

4 çorba kaşığı limon suyu

3-4 diş sarımsak

Tuz

SÜSLEMEK İÇİN:

Kimyon

Kırmızı pul biber

Sumak

Kıyılmış maydanoz

YAPILIŞI: Nohutları bir gece önceden ıslatın, düdüklü tencereye alın. Bir taşım kaynatıp çıkan köpüklü suyu dökün. Tekrar sıcak su ekleyip düdüklü tencerede tamamen pişirin. Nohutların kabuklarını temizleyin. Kabuksuz nohutları, 1.5 çay bardağı su ile orta derinlikte bir tencereye alın. Tekrar ocağa koyun, tahta kaşıkla ezerek suyunu hafifçe çektirin. Nohutları blender'dan çekerek püre haline getirin. Nohutlar katı bir hal alacaktır. İkinci kez kısık ateşe aldığınız nohutlara bir çay bardağı ılık su ekleyin. Üzerine tahin, limon suyu, ezilmiş sarımsak, tuz ve kimyonu ilave edin, iyice karıştırarak tüm malzemeyi birbirine yedirin. Servis tabağına yaydığınız humusu kimyon, pul kırmızı biber, sumak, kıyılmış maydanoz ile süsleyin.

