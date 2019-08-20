Yaylaları, yemyeşil ormanları vadileri gibi doğal güzelliklerinin yanı sıra tarih boyunca adından sıkça sözettiren, kendisi güçlü, insanları güçlü çok özel bir şehir olan Trabzon'a konuk oluyorum bugün. Tarıma elverişli alanları kısıtlı olan, hayat şartlarının son derecede zorladığı, çetin yamaçları, engebeli kıyıları olan Karadeniz'in mutfağı da insanları kadar orijinal.

Hamsi, mısır, karalahana, fasülye ve fındıktan lezzetli ne üretilebilirse üretmişler ve ünü tüm Türkiye'ye yayılmış.

Ben bugün Trabzon'a ait üç lezzetten bahsedebildim, ancak Trabzon mutfağı bu köşeye sığamayacak kadar geniş ve nev-i şahsına münhasır bir mutfak.

Madem Trabzon yemekleri yapıyoruz, Trabzon kadınlarını anmadan olmaz. İyi ki varsınız cabbar Trabzon kadınları.

Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle...



HAMSİ KUŞU



YAPILIŞI: Maydanoz, taze soğan ve taze naneyi ince ince kıyıyoruz. Hamsi dışında tüm malzemeyi bir kaba alıp yoğuruyoruz. Hamsilerin kılçıklarını çıkartıp fileto şeklinde açıyoruz. İki adet hamsiyi avuç içimizde yan yana yerleştiriyoruz. Üzerine iç malzemesinden koyup bir adet hamsi ile üzerini kapatıyoruz ve hafifçe çevirerek sıkıştırıyoruz. Kızgın yağda kızartıyoruz.



MALZEMELER

1 kg. hamsi

Yarımşar demet maydanoz, dereotu, taze soğan

2 tatlı kaşığı kuru nane

Tuz

2 kase mısır unu

Ayçiçek yağı



SEBZELI MISIR EKMEĞİ



YAPILIŞI: Mısır unu, un, tuz ve kabartma tozunu karıştırma kabına koyup sıcak su ile yoğuruyoruz. Hamura ince ince doğranmış pırasa ve ıspanağı ekleyip ele yapışmayan bir hamur elde ediyoruz. Hamuru kek kalıbına yayıp 180 derecede pişiriyoruz.



MALZEMELER

Yarım kilo mısır unu

1 su bardağı un

Pırasa

Ispanak

Kabartma tozu

Tuz

1 çay bardağı sıvı yağ

Sıcak su

ÜZERI IÇIN:

Yumurta sarısı



HAMSIKÖY SÜTLACI



MALZEMELER

2.5 lt. süt

1 kase pirinç

2 su bardağı toz şeker

1 adet yumurta

1 çimdik tuz

ÜZERI IÇIN: 1 su bardağı fındık kırığı

YAPILIŞI: Yayvan bir tencereye bir miktar su koyuyoruz. İçine bir kase pirinci ilave edip ocağın üzerinde haşlamaya bırakıyoruz. Kaynama işlemi biten pirinçlerin üzerine 2.5 litre sütü ağır ağır ekliyoruz. Kıvamlaşmaya ve koyulaşmaya başladıktan sonra da tuz ve şekeri ilave ediyoruz. Kıvamı oluştuktan sonra güveçlere paylaştırıyoruz. Yumurtanın sarısını, biraz sütlaçtan ilave ederek inceltiyoruz. Güveçlere paylaştırıp fırın tepsisine diziyoruz. Tepsiye bir su bardağı kadar su ilave ediyoruz ve sütlaçların üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Fındık kırıkları ile süsleyerek servis ediyoruz.