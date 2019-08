İdilika'nın Mutfağı'nda bugün son derece ekonomik ve marketlerde kolaylıkla bulunabilen malzemeler ile hazırlanabilecek nefis tatlılar hazırlıyoruz. Hep söylüyorum, gösterişli lezzetler yapabilmek için çok para ve çok zaman harcamaya gerek yok. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



ŞEFTALİLİ KEK



MALZEMELER

1.5 su bardağı şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 şişe maden suyu

1 paket toz krem şanti

3 adet şeftali

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

3.5 su bardağı un

YAPILIŞI: Yumurta ve şekeri çırpıp maden suyu ve yağı ekliyoruz. Unu, kabartma tozunu ve vanilyayı ilave edip onları da karıştırıyoruz. Düz ve geniş bir kek kalıbını yağlıyoruz. İki adet şeftaliyi unlu bir kabın içine minik minik doğruyoruz. Kalan şeftaliyi ince ince boylamasına dilimliyoruz. Keki kalıba döktükten sonra üzerine şeftalileri diziyoruz. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında pişiriyoruz.



ALAÇATI SAKIZ TATLISI



MALZEMELER

1 lt. süt

1 su bardağı un

125 gr. tereyağı

2 su bardağı şeker

Nohut büyüklüğünde damla sakızı

1 paket vanilya

1 paket hazır meyve sosu

YAPILIŞI: Tereyağı ve unu kavuruyoruz ancak unun renginin dönmemesine dikkat ediyoruz. Ardından sütü ilave ediyoruz. Damla sakızını dövüp şekerle beraber ilave ediyoruz. Göz göz olana kadar pişiriyoruz. Ocağın altını kapadıktan sonra vanilya ilave edip mikser ile aynı yönde 15 dakika çırpıyoruz ve cam kaselere paylaştırıyoruz. Meyveli sosu pişiriyoruz, soğuyan muhallebinin üzerine dökerek üzerini süslüyoruz.



HİNDİSTAN CEVİZLİ KEK



MALZEMELER

1 adet hazır pandispanyanın tek katı

1 çay bardağı şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı çekilmiş fındık veya ceviz

1 çay bardağı Hindistan cevizi

1 adet yumurta

YAPILIŞI: Malzemeleri karıştırıp pandispanyamızın tek katına sürüyoruz. Fırını 180 derecede ısıtıyoruz. Tepsiyi fırının en üst rafının bir alt katına koyup 15 dakika pişiriyoruz. Fırının alt katına bir tepsi koyup kekin yanmasını önlüyoruz. Üzerini bademle süsleyip pudra şekeri serpiyoruz.



KAZANDİBİ



MALZEMELER

1 litre süt

1 çay bardağı pirinç unu

1 çay bardağı buğday nişastası

1 su bardağı şeker

Tepsiyi kaplamak için margarin ve pudra şekeri

YAPILIŞI: Öncelikle tepsinin her tarafına margarin sürüyoruz. Süzgeçle pudra şekeri serpip her tarafını kaplıyoruz. Tencereye kuru malzemeleri alıyoruz, üzerine yavaş yavaş süt ekliyoruz. Orta ateşte sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Fokurdadığı zaman altını kapatıyoruz. Muhallebiden iki-üç kepçe alıp tepsiye döküyoruz. Ocağın orta ateşli yerine alıyoruz. Muhallebiyi, spatula yardımıyla bir yerden bir yere alarak dibini yakıyoruz. Her tarafın eşit şekilde yandığından emin olunca, tenceredeki muhallebiyi tekrar ocağın üzerine alıyoruz ve kaynadığı zaman tepsiye döküyoruz. Tezgaha soğuk su döküyoruz veya çok ıslak havlunun üzerinde tepsiyi soğutuyoruz. Soğuyunca spatula ile kesiyoruz. Kestiğimiz ve rulo yapacağımız zaman spatulayı ıslatıyoruz ve tabağa alarak servis ediyoruz.



EV YAPIMI PROFİTEROL



MALZEMELER

1 su bardağı su

1 su bardağı un

125 gr. margarin

3 adet yumurta

KREMASI IÇIN:

2.5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı un

1.5 çay bardağı şeker

1 adet yumurta

1 paket vanilya

ÜZERI IÇIN:

80 gr. bitter çikolata

1 paket çiğ krema

YAPILIŞI: Küçük bir tencereye suyu ve margarini koyarak kaynatıyoruz. Daha sonra bir su bardağı unu ekleyerek karıştırıyoruz. Karışımı iki-üç dakika karıştırıyoruz. Ocağı kapatarak hamurun soğumasını bekliyoruz. Yumurtaları teker teker kırıp hamura yediriyoruz, yapışkan bir hamur elde etmiş oluyoruz. Yumurtaları yedirdikten sonra hamuru dinlendiriyoruz. Hamurdan kaşıkla ceviz büyüklüğünde parçalar alarak aralarında 2-3 santim boşluk olacak şekilde tepsiye diziyoruz. 180 derecede ısıttığımız fırında pişiriyoruz. Vanilya hariç diğer malzemeleri bir tencereye koyarak kremayı pişiriyoruz. Kremayı ocaktan aldıktan sonra vanilyayı ekleyerek karıştırıyoruz. Profiterolün pişen hamurlarını ikiye bölüyoruz, kaşıkla ya da sıkma torbası ile içlerini dolduruyoruz. Bitter çikolatayı eritiyoruz ve krema ile iyice karıştırıyoruz. Profiterolleri doldurduktan sonra üzerine çikolata sosunu gezdiriyoruz.