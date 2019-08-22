Hepinize merhaba.

Yaz mevsiminin sonuna yaklaşırken İdilika'nın Mutfağı'ndan egzotik kokular yükseliyor. Baharatlı bonfile dilimleri, soya soslu sebze sotenin içinde gizlenmiş zencefil ve sarımsağın kokusu ve ananaslı kaju fıstıklı çilavın tropik tadı...

Üstelik bütün bunların hazırlığının yalnızca 30 dakikamı aldı. Misafir geldiyse ya da bir kutlama olacaksa iç malzemelerin çoğunu zevkinize göre değiştirerek bu sofrayı hazırlayabilirsiniz.



ALELACELE SOFRALAR

Haldır haldır yemek yapmaya o kadar alışmıştım ki çiğ köfteden pizzaya, eni konu İtalyan sofrasından kahvaltı sofralarına kadar herşeyi 30 dakikada hazırlayabilirim.

Bir hedef belirleyerek ya da özel bir akşam için sevdiklerimize özel yemek hazırlamanın hazzı benim için bambaşka. Size de tavsiye ederim.

Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle...



SUSAMLI SEBZE SOTE

YAPILIŞI: Sebzeleri minik minik doğruyoruz ve yüksek ateşte ayrı ayrı teflon tavada soteliyoruz. Hepsini birleştiriyoruz. Vok tavaya zeytinyağını koyuyoruz, rendelenmiş zencefil ve rendelenmiş sarımsağı soteliyoruz. Soya sosunu da ilave edip bütün sebzeleri üzerine alıyoruz. Susamları döküp hepsini karıştırarak servis ediyoruz.



MALZEMELER

500 gr. brokoli

2 adet kırmızı kapya biber

1 adet dolmalık biber

200 gr. mantar

1 kahve fincanı soya sosu

2 yemek kaşığı susam

1 küçük parça zencefil

2 diş sarımsak

Tuz



PÜF NOKTASI

Sebzelerin pişme süreleri farklı olduğu için, ben ayrı ön pişirme işlemi yapıp sonra beraber sotelemeyi tercih ediyorum.



AROMATİK BONFİLE DİLİMLERİ



MALZEMELER

4 dilim dana bonfile

3 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı köri

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı ince doğranmış biberiye

1 çay kaşığı pulbiber

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI: Teflon tavayı ya da döküm ızgarayı kızdırıyoruz. Çok sıcakken bonfile dilimlerini atıp arkalı önlü mühürleyerek pişiriyoruz. Tereyağını bir tavada eritiyoruz, baharatları ekleyip altını kapatıyoruz. Pişen bonfileleri bu sosa bulayarak sebze sote ile beraber servis ediyoruz



KAYISILI ÇİLAV



MALZEMELER

1 su bardağı yasemin pirinci

1 su bardağı ılık su

200 gr. mantar

1 avuç kuru kayısı

1 avuç tuzlu kaju fıstığı

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağı

YAPILIŞI: Öncelikle pirinçleri ılık suda bekleterek nişastalarının iyice çıkmasını sağlıyoruz. Bir tencerede tereyağını ve sıvı yağı eritiyoruz. Pirinçleri yıkayıp suyunu süzdürüyoruz ve tavaya koyup kavuruyoruz. Tuz ve bir su bardağı suyu üzerine döküp tavanın kapağını kapatıyoruz ve kısık ateşte pişriyoruz. Mantarları dilimleyip teflon tavada yüksek ateşte soteliyoruz. Kaju fıstklarını, küp küp doğradığımız kayısıları ve sotelediğimiz mantarları çilav piştikten sonra ilave edip hepsini karıştırarak servis ediyoruz.

PÜF NOKTASI

Pirinç pilavı ya da yasemin pirincinden pilav yaparken en dikkat ettiğim şey, nişastasını almak için önce suda bekletmek sonra bol su ile yıkamak ve kağıt havlu arasında kurutmak. Böyle tane tane olmasını sağlıyoruz.