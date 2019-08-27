Senenin en sevdiğim dönemi olan zeytin hasadına çok az kaldı. Günümüzde taze zeytin çoğu semt pazarında satılıyor. Ağaçtan topladığınız ya da satın aldığınız taze zeytinlerle gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz, katkı maddesi kullanılmamış, temiz, sağlıklı zeytinler kurabilirsiniz. Sonbahar zeytin yapmak için en uygun zamandır. Sonuçta yıl boyunca yiyeceğiniz çok sağlıklı, lezzetli ve katkısız zeytinleriniz olur ve güven içinde tüketirsiniz. Zaten geçen sene yaptığımız zeytinlerden eser yok ortada, hepsi çoktan bitti. Bir an önce olsun zeytinlerimiz ve soframıza gelsin artık değil mi. Ve ilk zeytinler kavanoza girsin. Buyurun tarifi...



EVDE ZEYTİN NASIL YAPILIR?

YAPILIŞI: Öncelikle pazardan aldığınız zeytinleri yıkayıp ister pet şişe, ister cam kavanozlara bir kat zeytin, biraz kaya tuzu serperek dolduruyoruz. Her gün ağzını açıp havasını alıyoruz ve çalkalıyoruz. Bir kilo zeytin için dört yemek kaşığı kaya tuzu ölçüsü yeterli oluyor. İstediğiniz kadar zeytin alıp bu ölçüye göre hazırlayabilirsiniz. Zeytinimizin acısı gittikten sonra, yani yenilecek kıvama geldiği zaman yıkayıp cam kavanozlara koyuyoruz. Üzerine zeytinyağı ve limon karışımı ilave ederek tercihen buzdolabına kaldırıyoruz. Bir litre suya bir yemek kaşığı limon tuzu ve dört yemek kaşığı kaya tuzunu zeytinlerimizi tatlandırması için hazırlayabiliriz.



MALZEMELER

1 kilogram yeni toplanmış zeytin

4 yemek kaşığı kaya tuzu



PÜF NOKTASI

Kaya tuzunu fazla kullanırsanız zeytinleriniz yenmeyecek derecede tuzlu olacaktır.



YEŞİL ZEYTİN PİYAZI



YAPILIŞI: Zeytini bir gece önce suda bekletip fazla tuzunu gideriyoruz. Derin bir kaba sıvı malzemeleri koyup iyice karıştırıyoruz. Biber, sumak ve cevizi katıyoruz. İyice karışınca zeytini ve maydanozu ilave edip harmanlayarak servis ediyoruz.



MALZEMELER

1 kase yeşil zeytin

Biraz maydanoz

Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı

Yarım limon suyu

Toz sumak

1 tatlı kaşığı pul biber

Bir avuç kıyılmış ceviz içi



ZEYTİNLİ EKMEK



MALZEMELER

5 su bardağı un

Yarım su bardağı ılık süt

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket yaş maya ya da küçük paket kuru maya

Ilık su

250 gr. zeytin

1 adet yumurta sarısı

Susam ya da çörek otu

Hamuru açmak için sıvı yağ

YAPILIŞI: Öncelikle sütümüzü ılıtıp içine maya ve şekerimizi ekleyip karıştırıyoruz. Beş dakika kadar bekleyip içine unu ve tuzu ilave edip karıştırıyoruz. Daha sonra ılık suyumuzu azar azar ilave edip hafif ele yapışacak bir hamur elde ediyoruz. Üzerini kapatıp ılık bir ortamda mayalanmasını bekliyoruz, tezgahı yağlayıp mayalanan hamurumuzu elimize yağ sürerek açıyoruz. Daha sonra zeytinimizi eşit şekilde üzerine yayıyoruz ve rulo haline getiriyoruz. Üzerine yumurta sarısı sürdükten sonra çörek otu ya da susam serpiştirerek önceden ısıttığımız 180 derece fırında kızarana kadar pişiriyoruz.