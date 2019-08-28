İdilika'nın Mutfağı'nda bugün; lezzetiyle damaklarımızda yer etmiş yemeklerin tarifleri veriyorum. Kadınbudu köfte; Osmanlı mutfağı yani saray mutfağında ve saray çevresinde yaşayanların sofralarından yüzyıllar boyunca eksik olmamış hoş ve lezzetli bir köfte çeşidi. Adının nereden geldiği meçhul... Kadınbudu köfteyi mutlaka kızgın yağda, yakmadan kızartmak gerekir ki üstü çıtır, içi ise yumuşak olsun. Ayrıca önemli bir husus da; bu köftenin ılık veya soğuk servis edilmesi... Çünkü lezzetine ancak böyle varılır.



ÇITIR PATATES PÜRESİ



Sizinle küçük bir püf noktası paylaşmak istiyorum: Patatesler, haşlandıktan sonra sıcaklığını kaybetmeden hemen tereyağı ve kaşar peyniri ile karıştırılmalı. Böylece çok daha lezzetli olur. Bir porsiyonu ise yaklaşık 491 kaloridir. Patatesin nişasta içeriği yüksek olduğu için, kaşık kaşık yemenizi tavsiye etmiyorum. Bugünlük benden bu kadar. Şimdiden hepinize afiyet olsun.



FIRINDA SÜRPRİZ PATATES PÜRESİ



MALZEMELER

6 adet orta boy haşlanmış patates

1 çay bardağı süt

2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

50 gr. margarin veya tereyağ

Tuz

YAPILIŞI: Haşlanmış patatesleri çatal yardımı ile topak kalmayacak şekilde iyice eziyoruz. Fırın tepsisine ezdiğimiz patatesleri döküyoruz. İçine süt, bir su bardağı kaşar peyniri, tuz ve margarini koyup tekrar homojen hale getirene kadar eziyoruz. Ve patatesleri tepsiye döşüyoruz. Üzerine tereyağı veya margarin ekliyoruz. 250 derece fırına atıyoruz. Üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.



TURPLU CACİKİ



MALZEMELER

2 orta boy salatalık

1 adet rendelenmiş turp

2 diş sarımsak

4 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı sirke

3 su bardağı süzme yoğurt

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım limon kabuğu rendesi

YAPILIŞI: Salatalıkları soyuyoruz. Turpla beraber rendenin ince kısmıyla rendeliyoruz. Tuz serpip sıkıyoruz ve suyunu süzüyoruz. Diğer malzemeyi bir kasede iyice çırpıyoruz. salatalıkları ekleyip karıştırıyoruz. Zeytinyağı ve nane ile servis ediyoruz.



KAVUNLU LİMONATA



MALZEMELER

14 adet limon

3 adet portakal

1 demet taze nane

3 su bardağı toz şeker

1/4 kavun

YAPILIŞI: Limon ve portakalların kabuklarını rendeliyoruz. Limon ve portakalı meyvelerini küp küp dilimliyoruz. Taze naneyi incecik doğruyoruz. Üzerine toz şeker ve iki su bardağı su döküp tüm malzemeleri bekletiyoruz. Şeker eriyip limonata malzemesi özleşince, tel süzgeç ya da tülbentten soğuk su ilavesi ile geçiriyoruz. Diğer yandan kavunu rondoda çekip limonataya ekliyoruz. Hepsini birden süzgeçten geçirip sulandırıyoruz.



KAKAOLU CEVİZLİ UN HELVASI



MALZEMELER

2 su bardağı un

1.5 su bardağı su

125 gr. tereyağı

1 su bardağından iki parmak fazla toz şeker

2 çorba kaşığı kakao

YAPILIŞI: Tereyağını eritip unu, cevizi ekliyoruz. Kısık ateşte kavuruyoruz. Unun kokusu çıkmaya başlayınca ve rengi dönünce toz şekeri ilave ediyoruz. İyice kavuruyoruz. Sıcak suyu ekleyip kapağını kapatıyoruz ve 10 dakika dinlendiriyoruz. Helvanın yarısını ayrı bir kaba alıp içine kakaoyu ekliyoruz. İyice karıştırıyoruz ve kaşık yardımıyla şekil vererek servis ediyoruz.



KADINBUDU KÖFTE



MALZEMELER

600 gr. köftelik kıyma

1 adet iri kuru soğan

1 adet yumurta

1 kahve fincanı pirinç

1 çay kaşığı kimyon

1/2 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

BULAMAK IÇIN:

1/2 çay bardağı galeta unu

1/2 çay bardağı buğday unu

1 adet yumurta

KIZARTMAK için:

2-3 su bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI: Kıymayı ikiye bölüyoruz. Yanmaz tavaya iki-üç kaşık su ve kıymayı alıp kavuruyoruz. Kıymayı ateşten almaya yakın rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğanları ekliyoruz. Bir dakika kadar kavurup kıymayı soğumaya bırakıyoruz. Diğer yandan pirinci haşlıyoruz. Yoğurma kabına soğumuş kıyma, çiğ kıyma, haşlanıp süzülmüş pirinci alıyoruz. Yumurtayı ve baharatları ekliyoruz. Köfte harcını yoğuruyoruz. Kendini çekmesi ve dinlenmesi için en az iki saat süreyle buzdolabında bekletiyoruz. Kızartma aşamasında, yağı derin kızartma tenceresine alıyoruz. Köftelerimize iri oval şeklini veriyoruz. Köfteleri önce un, sonra ise galeta unu ile harmanlanmış derin kasede karışıma buluyoruz. En son çırpılmış yumurtaya bulayıp kızgın yağda kızartıyoruz.