Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün son dönemlerin hızla yükselen gastronomi trendlerinden sağlıklı cips konusunu açıyorum. Bugün 3 adet atıştırmalık cips hazırladım sizlere. Hepsini fırında yaptım, zira bir kere başlayınca dizi sonuna kadar çıtır çıtır devam edeceksiniz. Özellikle diyetteyseniz bu cipsleri ara öğünler için yapabilirsiniz. Ofiste evde rahatlıkla tüketebilirsiniz. Çocuklarınız ve sizin için severek yiyebileceğiniz doğal mısır cipsleri hazırladım. Bugünlük benden bu kadar. Bana iidilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...
PANCAR CİPSİ
YAPILIŞI: Pancarı soyup cips rendesi ile doğruyoruz. İyice kuruluyoruz, yağ spreyi ile zeytin yağı serpiştiriyoruz. Tuz ekleyip yağlı kağıt üzerinde fırın tepsisine yerleştiriyoruz. 180 derece fırında pancarlar kuruyup kızarana kadar fırınlıyoruz.
MALZEMELER
1 adet pancar
Zeytinyağı
Tuz
DIP SOS IÇIN:
2 yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı labne peyniri
Kırmızı pul biber
ELMA CİPSİ
YAPILIŞI: Elmaları incecik dilimliyoruz. Üzerlerine 1-2 damla limon suyu damlatarak parmağınızla yüzeyine yayıyoruz. Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye diziyoruz ve üzerine tarçın serpiyoruz. 100 derece fırında 1 saat tutuyoruz.
MALZEMELER
2 adet elma
Yarım limon
Tarçın
BAHARATLI MISIR CİPSİ
MALZEMELER
1 su bardağı mısır unu
Yarım su bardağı un
1 diş sarımsak
Yarım kuru soğan
Tuz, kekik, nane, pul biber
KIZARTMAK IÇIN:
Sıvı yağ
SOS IÇIN:
4 yemek kaşığı yoğurt
1 çay kaşığı nane kekik ve pul biber
YAPILIŞI: Mısır unu ve unu bir kaba alıyoruz. İçine soğan ve sarımsağı rendenin en ince kısmından rendeleyip ekliyoruz. Sonra baharatları da ekliyoruz. Sevdiğiniz başka baharatlar da olabilir. Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar azar azar su ekliyoruz. Sonra hamur kıvam aldığında tezgahın üzerine un serpip ince bir şekilde açıyoruz. İstediğiniz şekli verip kızartıyoruz.