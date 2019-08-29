Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün son dönemlerin hızla yükselen gastronomi trendlerinden sağlıklı cips konusunu açıyorum. Bugün 3 adet atıştırmalık cips hazırladım sizlere. Hepsini fırında yaptım, zira bir kere başlayınca dizi sonuna kadar çıtır çıtır devam edeceksiniz. Özellikle diyetteyseniz bu cipsleri ara öğünler için yapabilirsiniz. Ofiste evde rahatlıkla tüketebilirsiniz. Çocuklarınız ve sizin için severek yiyebileceğiniz doğal mısır cipsleri hazırladım. Bugünlük benden bu kadar. Bana iidilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



PANCAR CİPSİ



YAPILIŞI: Pancarı soyup cips rendesi ile doğruyoruz. İyice kuruluyoruz, yağ spreyi ile zeytin yağı serpiştiriyoruz. Tuz ekleyip yağlı kağıt üzerinde fırın tepsisine yerleştiriyoruz. 180 derece fırında pancarlar kuruyup kızarana kadar fırınlıyoruz.



MALZEMELER

1 adet pancar

Zeytinyağı

Tuz

DIP SOS IÇIN:

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı labne peyniri

Kırmızı pul biber



ELMA CİPSİ



YAPILIŞI: Elmaları incecik dilimliyoruz. Üzerlerine 1-2 damla limon suyu damlatarak parmağınızla yüzeyine yayıyoruz. Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye diziyoruz ve üzerine tarçın serpiyoruz. 100 derece fırında 1 saat tutuyoruz.



MALZEMELER

2 adet elma

Yarım limon

Tarçın



BAHARATLI MISIR CİPSİ



MALZEMELER

1 su bardağı mısır unu

Yarım su bardağı un

1 diş sarımsak

Yarım kuru soğan

Tuz, kekik, nane, pul biber

KIZARTMAK IÇIN:

Sıvı yağ

SOS IÇIN:

4 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı nane kekik ve pul biber

YAPILIŞI: Mısır unu ve unu bir kaba alıyoruz. İçine soğan ve sarımsağı rendenin en ince kısmından rendeleyip ekliyoruz. Sonra baharatları da ekliyoruz. Sevdiğiniz başka baharatlar da olabilir. Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar azar azar su ekliyoruz. Sonra hamur kıvam aldığında tezgahın üzerine un serpip ince bir şekilde açıyoruz. İstediğiniz şekli verip kızartıyoruz.