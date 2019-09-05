Batı ve Doğu Asya'da oldukça popüler olan şerbet, Arapça bir kelime olan 'shariba'dan geliyor. Anlamıysa 'içmek'… Şerbet için bir saray içeceği, geleneksel bir tat ve iyileştirici de denebilir. Şerbet denince aklımıza ilk gelen Osmanlı sofralarıdır. Osmanlı İmparatorluğu'nda şerbet için kullanılan baharatların, şifalı otların ve meyvelerin eczacılar ve doktorların gözetiminde yetiştirildiği biliniyor. Günümüzde ise sokaklarda bile bulmak artık çok zor.



SAĞLIKLI ŞURUPLAR



Bugün size öncelikle lohusa şerbetini anlatıyorum. Lohusa şerbeti, esasen son derece geleneksel bir içecektir. Doğumdan sonra hemen lohusa şerbeti kaynatılır ve misafirlere ikram edilir. Bazı bölgelerde söz, nişan ve düğün gibi çeşitli etkinliklerde de ikram edilir. Meyve, çiçek özleri ve otlardan yapılan serinletici ve sağlıklı bir şurup olan şerbet tariflerine geçelim... Şimdiden kolay gelsin.



BADEMLİ LOHUSA ŞERBETİ



YAPILIŞI: Büyük bir tencereye su, şeker ve lohusa şekerini koyup yarım saat boyunca kaynatıyoruz. Daha sonra kabuk tarçın ve karanfilleri karışıma ekliyoruz ve kaynatmaya devam ediyoruz. Şerbet soğuduktan sonra tülbent yardımıyla süzüyoruz ve sıcak ya da soğuk olarak ikram ediyoruz. İç bademleri kavurup şerbetin üzerinde servis ediyoruz.



MALZEMELER

1/2 kg. lohusa şekeri

5 su bardağı toz şeker

15 adet karanfil

15-20 bardak su

1 kase iç badem



ZENCEFİLLİ ŞEFTALİ ŞERBETİ



MALZEMELER

2 litre su

1.5 su bardağı şeker

1/2 limon

7 tane orta boy şeftali

1 parça zencefil

YAPILIŞI: 2 litre suyu tencereye alıyoruz, üzerine şekeri ekliyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Şeftalileri güzelce yıkıyoruz ve kabuklarını soyup dilediğimiz büyüklükte doğruyoruz. Kaynayan suyun içine şeftalileri ekliyoruz ve yine kaynamasını bekliyoruz. Tekrar kaynayınca, rendelenmiş zencefili, yarım limonun suyunu ekliyoruz ve şeftalilerin iyice yumuşamasını bekliyoruz. Şeftaliler yumuşayınca blender'dan geçiriyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Şurup soğuyunca bir tülbent yardımıyla süzüyoruz. Bardağın yarısına şurup koyup üzerine soğuk su ekleyerek ikram ediyoruz.



MEYVE ŞERBETİ



YAPILIŞI: 2 litre suyumuzu tencereye alıyoruz, üzerine şekerimizi ekliyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Meyvelerimizi doğruyoruz. Kaynayan suyun içine ekliyoruz ve yine kaynamasını bekliyoruz. Tekrar kaynayınca, içine yarım limon suyunu sıkıp ekliyoruz ve meyvelerin iyice yumuşamasını bekliyoruz. Meyveler yumuşayınca blender'dan geçirip soğumaya bırakıyoruz. Soğuyunca, bir tülbent sayesinde süzüyoruz. Servis yaparken, bardağın yarısına şerbet döküp üzerine soğuk su ekliyoruz.



MALZEMELER

2 litre su

1.5 su bardağı şeker

1/2 limon

5 tane orta boy elma

2 tane armut

1 kase kayısı