İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, uygun bütçeli ancak şık ve farklı bir menüyü nasıl hazırlayabileceğinizi anlatıyorum.

Çok kolay bulabileceğiniz malzemelerle ekonomik olarak kendinizi zorlamadan davet sofraları hazırlayabilir, misafirlerinizi ağırlayabilirsiniz.

Ben bugün misafirlerim için, evdeki süzme yoğurttan bir çorba, ana yemek olarak ise tıpkı bir hünkar beğendi tadında ancak bu defa tavuklu olarak hazırlanan lazanya ve tatlı olarak da portakal aromalı sütlaç hazırladım.

Şayet buzdolabınızda süzme yoğurt varsa onunla, yoksa da kalan bir parça yoğurdunuzu süzerek elde edeceğiniz süzme yoğurt ile şahane bir çorba hazırlayabilirsiniz.



EKONOMİK LAZANYA



Lazanyanın iç malzemesini biraz değiştirip beşamel yerine patlıcan beğendi, bolonez yerine ise tavuk sote hazırladım. Sonuç gerçekten inanılmaz oldu; deneyin bu yemeğe abone olacaksınız. Ama dikkat edin; lazanyaları önceden haşlamıyoruz, o zaman su böreği gibi hamur hamur oluyorlar. Beğendiyi biraz akışkan hazırlayıp lazanyaları fırın kabına çiğ olarak yerleştiriyoruz.

Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmemiz dileği ile...



ISPANAKLI BORANI



MALZEMELER

1 kilo ıspanak

2 çorba kaşığı sıvı yağ

1 çorba kaşığı un

1 kase yoğurt

2 diş sarımsak

Tuz

1 kaşık tereyağı

Pul biber

YAPILIŞI: Öncelikle ıspanakları ayıklayıp yıkıyoruz ve ince ince doğruyoruz. Ispanakları kendi suyunda soteliyoruz ve fazla öldürmeden ocaktan alıyoruz. Ispanakları bir tabağa koyuyoruz. Tencereye sıvı yağ koyup kızdırıyoruz ve ardından un ekleyip karıştırıyoruz. Üzerine ıspanakları ekliyoruz ve beraber soteleyip servis tabağına alıyoruz. Sarımsaklı yoğurt hazırlıyoruz ve ıspanakların üzerine döküyoruz. Sosu için; tereyağını eritiyoruz ve içine biberleri atıyoruz. Çok kızdırmadan ocaktan alıyoruz ve yoğurdun üzerine gezdiriyoruz.



HUMUS



MALZEMELER

2 su bardağı nohut

5 yemek kaşığı tahin

4 diş sarımsak

1 adet taze sıkılmış limon suyu

4 yemek kaşığı su

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı kimyon

1/2 çay kaşığı tuz

ÜZERI IÇIN:

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

4 dal maydanoz



YAPILIŞI: Ayıklanmış nohutları, üzerini geçecek kadar suda yumuşayana kadar haşlıyoruz. Suyunu süzdürdüğümüz haşlanmış nohutların kabuklarını tek tek ayıklıyoruz. Sarımsakların kabuklarını soyup küçük parçalar halinde doğruyoruz. Haşlanmış nohut, tahin, sarımsak, taze sıkılmış limon suyu, su, zeytinyağı, kimyon ve tuzu, krema kıvamı alana kadar robotta veya blender'da karıştırarak servis tabağına alıp servis ediyoruz.



AROMATİK SÜTLAÇ



MALZEMELER

1 litre süt

1 su bardağı su

1 çay bardağı kırık pirinç

1 tatlı kaşığı mısır nişastası

1 çay bardağı sıcak su

1 adet portakal kabuğu rendesi

1 su bardağı toz şeker

YAPILIŞI: Pirinçleri suyun altına tutup yıkıyoruz, daha sonra bir su bardağı suda haşlamak için derin bir kabın içine alıp ocağın üzerine koyuyoruz. Hafif diri kalan ve biraz haşlanan pirinçlerin üzerine 1 litre sütü yavaş yavaş ekleyip karıştırıyoruz. Bir süre ara vermeden karıştırıyoruz. Son olarak sütlaç kıvama geldikten sonra bir portakalın kabuğu rendeliyoruz ve sütlacın üzerine ekliyoruz. Güveçlere veya kaselere paylaştırarak servis ediyoruz.



YOĞURT ÇORBASI



MALZEMELER

200 gr. süzme yoğurt

150 gr. iyice ufalanmış ekmek içi

Et suyu

Tuz

Tereyağı

Kırmızı toz biber

Dolmalık fıstık

YAPILIŞI: Süzme yoğurt ve ekmek içini bir kaba koyup homojen bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz. İyice karıştıktan sonra üzerine kaynatılan et suyunu ekliyoruz. Yoğurdun kesilmemesi için üzerine et suyundan koyup karıştırıyoruz ve sürekli karıştırarak tencereye ekliyoruz. Bir süre daha kaynatıp ocaktan alıyoruz. Dolmalık fıstıkları tereyağında kavuruyoruz, toz biberi ekleyip karıştırıyoruz ve çorbanın üzerine döküyoruz.



EKONOMİK LAZANYA



MALZEMELER

1 kavanoz közlenmiş patlıcan

1 kaşık un

1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi rendesi

1 su bardağı süt

Tuz

ET SOTE IÇIN:

400 gr. sotelik doğranmış tavuk göğüs eti

2 adet biber

1 adet soğan

1 kaşık biber salçası

2 adet domates

Ayçiçek yağı

2 diş sarımsak

LAZANYA IÇIN:

1 paket lazany

a

500 gr. kaşar peyniri

1 kase parmesan

1 avuç bayat ekmek

YAPILIŞI: Tavuk etini, suyunu bırakıp çekene kadar pişiriyoruz, ardından sırasıyla soğan, sarımsak, salça ve domatesi ekleyerek soteliyoruz. Beğendi için; bir kaşık tereyağını eritiyoruz, unu ilave edip kavuruyoruz ve közlenmiş patlıcanı ekliyoruz. Hafif kavrulunca yavaş yavaş süt ve Hindistan cevizini ekliyoruz. Lazanyaları haşlamadan fırın kabına diziyoruz, üzerine beğendi, onun üzerine et sote ve kaşar peynirini koyuyoruz. Tekrar lazanya koyup aynı işlemi tekrarlıyoruz. En son katın üstüne parmesan peyniri ve bayat ekmek kırıntıları serpip 185 derecelik fırında pişiriyoruz.