Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün hem çok ekonomik, hem de çok lezzetli bir menü var. Sebze püreleri, patates püresinin pabucunu dama atıyor. Bildiğimiz klasik patates püresi ya da patlıcan beğendiyi neden başka malzemelerle hazırlamayalım diye düşündüm, patates püresine pancar ekleyerek pembe bir püre elde ettim. Asında yaptığım küçük bir hareketti ancak tabaktaki sonucu çok havalı oldu. Mor lahana ile, doğranmış yeşilliklerle, haşlanmış havuçla yapılan renkli, ıspanaklı, pazılı, nohutlu, kestaneli beğendili püreler üretmeye ne dersiniz? Aslında şık tabaklar hazırlamak hiç de pahalı ya da fazla emek isteyen bir şey değil. Bence baklava; yufkadan da olsa, el açması da olsa, Laz böreği de olsa, içi bademli muhallebi dolgulu da olsa her sofrada baştacı edilebilecek bir Türk tatlısı. Ben bugün hemen hemen hepimizin buzluğunda kurtarıcı olarak duran milföylerden ve çok uygun fiyatlara alabileceğimiz fındık içi ile hem pratik, hem de çok uygun bütçeli bir baklava tarifi veriyorum. Evdeki malzemeleri kullanarak, hazırlaması beş dakika, fırınlaması 20 dakika süren bu milföy baklavayı umarım siz de beğenirsiniz. Bugünlük benden bu kadar... Bana idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



SEBZELİ PATATES PÜRESİ ÜZERİNDE IZGARA TAVUK



MALZEMELER

PATATES PÜRESI IÇIN:

4 adet patates

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

Yarım adet haşlanmış pancar

1 adet haşlanmış havuç

Tuz KEKIKLI TAVUK BONFILE IÇIN:

4 adet kemiksiz tavuk bonfile

1 yemek kaşığı kekik

Zeytinyağı

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı süt

Tuz



YAPILIŞI: Patatesleri haşlayıp rendeliyoruz. Haşlanmış pancarı ve havucu da rendeliyoruz. Diğer malzemeler ile karıştırıp hepsini eziyoruz. Kekikli tavuk bonfile için verilen tüm malzemeyi karıştırıyoruz. Tavukları, en az iki saat sosun içinde dinlendiriyoruz. Ardından tavukları çıkartıp ızgara ediyoruz. Pancarlı patates püresi yatağında servis ediyoruz.



YEŞİL KİNOA SALATASI



MALZEMELER

1 su bardağı kinoa

1 avuç brokoli

1 avuç yeşillik

Zeytinyağı

1 adet limon

2 diş sarımsak

Tuz

Haşlanmış süt mısır

Közlenmiş kırmızı biber



YAPILIŞI: Kinoaları 10 dakika haşlıyoruz. Çiğ brokoliyi ve yeşillikleri minik minik doğruyoruz. İçine zeytinyağı, limon, sarımsak ve tuz ilave ediyoruz. Yeşil harcı kinoalar ile karıştırıyoruz. Üzerini mısır ve közlenmiş kırmızı biberle süslüyoruz



SEBZELİ FIRIN MÜCVER



MALZEMELER

2 orta boy kabak

1 büyük dilim balkabağı

1 adet patates

1 adet havuç

4 adet yumurta

Yarım demet dereotu

20-25 adet maydanoz

8-10 adet yeşil soğan

Aldığı kadar un

1 paket kabartma tozu

1 kahve fincanı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Pul biber



YAPILIŞI: Kabakları soyduktan sonra rendeleyip suyunu sıkıyoruz. Balkabağı, patates ve havucu da rendeliyoruz, yeşillikleri ince ince doğruyoruz. Yumurtları köpük köpük olana kadar ayrı bir kapta iyice çırpıyoruz. Rendelenmiş sebzeleri ve doğranmış yeşillikleri yumurtanın içine döküp karıştırıyoruz. Koyu bir kek hamuru elde edene kadar un ilave ediyoruz. Harcı yağlanmış tepsiye döküyoruz. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında pişiriyoruz.



MEYVE ŞERBETİ



MALZEMELER



2 litre su

1.5 su bardağı şeker

1/2 limon

5 adet orta boy elma

2 adet armut

1 kase kayısı



YAPILIŞI: 2 litre suyu tencereye alıyoruz, üzerine şekeri ekleyerek kaynamaya bırakıyoruz. Diğer yandan meyveleri yıkıyoruz ve kabuklarını soyup dilediğimiz şekilde doğruyoruz. Meyveleri kaynayan suyun içine döküyoruz ve yine kaynamasını bekliyoruz. Tekrar kaynayınca, içine yarım limonur suyunu sıkıyoruz ve meyvelerin iyice yumuşamasını bekliyoruz. Meyveler yumuşayınca blender'dan geçirip soğumaya bırakıyoruz. Soğuyan şerbeti bir tülbent yardımıyla süzüyoruz. Servis yaparken, bardağın yarısına şerbet döküp üzerine soğuk su ekliyoruz.



BADEMLİ MİLFÖY BAKLAVA



MALZEMELER



10 adet milföy

1 kase badem içi

1 çay kaşığı tarçın

ŞERBETI IÇIN:

2 su bardağı şeker

2 su bardağı su

4 damla limon suyu



YAPILIŞI Badem içini kırabildiğimiz kadar minik hale gelecek şekilde kırıyoruz, tarçınla karıştırıyoruz. Oda sıcaklığından bir tık daha soğuk olan milföylerin üstüne fındık içini serpip rulo halinde sarıyoruz ve dilim dilim kesiyoruz. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine diziyoruz. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Şerbet için; şeker ve suyu kaynatıyoruz. Ocaktan indirmeye yakın limon suyu damlatıyoruz ve soğutuyoruz. Milföy baklavalar çıtır çıtır pişince ilk sıcaklığının çıkmasını bekliyoruz ve şerbetle buluşturuyoruz.



PÜF NOKTASI

Arzu ederseniz milföy baklavaları üçgen üçgen kapatabilirsiniz, üzerlerine de fırınlamadan önce yumurta sarısı sürebilirsiniz.